Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przyczyny konfliktu między Jackiem Kurskim a Mateuszem Morawieckim?

Jakie stanowisko zajęli politycy PiS wobec wypowiedzi Jacka Kurskiego?

Jak Jarosław Kaczyński ocenił wypowiedź byłego prezesa TVP?

W swoim wpisie były prezes TVP Jacek Kurski wielokrotnie odnosi się do wywiadu, którego Mateusz Morawiecki udzielił portalowi Gazeta.pl. W jego ocenie Mateusz Morawiecki „ewidentnie realizuje jakiś plan. Zachowuje się przy tym tak, jakby się czegoś strasznie bał. A strach jest złym doradcą.”.

Reklama Reklama

„Deklaracje b. premiera dalece wykraczają poza mandat naszego środowiska, a chwilami przekraczają granice politycznej śmieszności. Śmieszność polega na ogłaszaniu się premierem wbrew zdrowemu rozsądkowi. Wbrew strategii Partii, która zaatakowana unika triumfalizmu, walczy o przeżycie, WSPIERA REPRESJONOWANYCH KOLEGÓW i w mozole buduje alternatywę dla Polaków. Wbrew Partii, której Prezes w kontekście przyszłego premiera nie tak dawno (na Pl. Zamkowym) wymieniał inne nazwisko, i jeśli nawet czynił to czysto kurtuazyjnie to każdemu szanującemu hierarchię w PiS powinno to nakazywać nieco powściągliwości. PMM (Mateusz Morawiecki – red.) w końcu obwołuje się premierem wbrew arytmetyce i potencjalnym koalicjantom.” – kontynuuje Kurski.

Jacek Kurski: Przyszły premier musi się różnić się od Mateusza Morawieckiego

W dalszej części wskazuje, że spadek notowań partii jest wynikiem „złamania odwiecznego zwycięskiego paradygmatu Jarosława Kaczyńskiego, że na prawo od PiS nie ma realnej konkurencji politycznej”. Dodaje, że do przyciągnięcia do PiS jest wciąż ponad 20 proc. wyborców prawicy i „naiwnością jest wyobrażać sobie by wyborcy ci mieli teraz wziąć sobie na sztandar premiera, od którego się odwrócili i z powodu którego zmienili swoje polityczne preferencje. Ociera się to o żart.”