Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg
W niedzielę politycy Nowej Lewicy zdecydowali, że przewodniczącym partii zostanie Włodzimierz Czarzasty. - Musimy w koalicji być jak jedna pięść. Jestem patriotą tej koalicji i jej częścią. Nowa Lewica będzie wspólnie z naszymi partnerami walczyć o zwycięstwo w wyborach w 2027 roku - mówił polityk po głosowaniu.
Do sprawy na antenie RMF FM odniósł się szef partii Razem, Adrian Zandberg, który dość negatywnie ocenia decyzję partii.
Mówiąc o decyzji Nowej Lewicy, Adrian Zandberg powiedział, że „chyba niewiele się zmieniło”. – Mam poczucie, że tam w ogóle nastąpiło ustabilizowanie „starej ekipy”. Jak się spojrzy na władze, to jest tam Dariusz Wieczorek, Andrzej Szejna, szesnastu lokalnych szefów wojewódzkich, to są po prostu ludzie SLD. Chyba jest więc tak, że Nowa Lewica wybrała przeszłość – stwierdził w rozmowie z RMF FM.
– Ja przez sukces rozumiem realizację programu. Tutaj moim zdaniem jest bardzo duży problem, bo pamiętam, co obiecywaliśmy ludziom dwa lata temu, kiedy czekali na zmiany – że skrócą się kolejki do lekarzy. A jakie kolejki są teraz? Na razie Nowa Lewica zagłosowała za budżetem państwa, w którym brakuje 23 miliardów złotych na normalne funkcjonowanie ochrony zdrowia. Słowem: rząd, którego koleżanki i koledzy z Nowej Lewicy postanowili być najwierniejszą częścią, zaplanował, że tysiące ludzi stracą zdrowie i życie, bo to to oznacza. Brak środków oznacza, że przez kilka miesięcy w roku będą odwoływane operacje, odwoływane zabiegi, będą kasowane programy – powiedział współprzewodniczący Partii Razem.
Podczas rozmowy Zandbergowi zwrócono także uwagę na to, że Marcelina Zawisza – koleżanka partyjna polityka – mogła zostać ministrem zdrowia.
– Dlaczego Razem nie weszło do tego rządu? Bo pokazaliśmy dwa lata temu, co nas czeka, jeśli nie pójdziemy w realną zmianę – powiedział poseł. – Nie została ministrą zdrowia, bo większość rządząca nie zgodziła się na nasze propozycje programowe (…). Efekt jest taki, że ten rząd realizuje politykę, która prowadzi Polskę do stopniowej prywatyzacji ochrony zdrowia – ocenił Adrian Zandberg.
W niedzielę politycy Nowej Lewicy zdecydowali, że przewodniczącym partii zostanie Włodzimierz Czarzasty.
- Gdy 10 lat temu przejmowałem razem z przyjaciółmi, stery w Lewicy, mieliśmy 2 proc. i byliśmy poza parlamentem. Dzisiaj marszałek Sejmu jest z rekomendacji naszej formacji. Kiedyś udział Lewicy w rządzie był jednocześnie wspomnieniem i marzeniem, dzisiaj współrządzimy Polską i zmieniamy Polskę na lepsze, a Krzysztof Gawkowski prowadzi lewicową ekipę rządową. Lewica w rządzie ta ekipa, która dowodzi. Ekipa zrealizowanych obietnic. Sukcesy rządu, takie jak wprowadzenie renty wdowiej i program Aktywny Rodzic, rozwój aplikacji mObywatel, wprowadzenie wolnej wigilii, budowa przez samorządy dostępnych mieszkań na wynajem, remonty akademików i budowa akademików. Wliczanie do stażu pracy umów śmieciowych i jednoosobowej działalności gospodarczej nie byłyby możliwe bez codziennej pracy lewicowych ministrów – mówił Czarzasty po wybraniu na przewodniczącego partii.
- Mamy świadomość, że wszelkie rozchwiania, wszelkie kłótnie, wszelkie dysputy, które zaostrzają klimat nie są dobre. Jesteśmy ekipą – i to chcę, żeby wybrzmiało – która wspiera ten rząd, jesteśmy częścią tego rządu i uważamy, że są takie czasy, gdzie w wielu sprawach jedność, rozsądek i taka wzajemna tolerancja wobec siebie jest najważniejsza – podkreślał polityk.
