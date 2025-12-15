Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Adrian Zandberg uważa, że Nowa Lewica wybrała przeszłość?

Jaki jest skład nowych władz partii Nowa Lewica?

Jakie problemy z realizacją programu dostrzega Adrian Zandberg?

Jaki wpływ na ochronę zdrowia ma polityka obecnego rządu według Zandberga?

W niedzielę politycy Nowej Lewicy zdecydowali, że przewodniczącym partii zostanie Włodzimierz Czarzasty. - Musimy w koalicji być jak jedna pięść. Jestem patriotą tej koalicji i jej częścią. Nowa Lewica będzie wspólnie z naszymi partnerami walczyć o zwycięstwo w wyborach w 2027 roku - mówił polityk po głosowaniu.

Do sprawy na antenie RMF FM odniósł się szef partii Razem, Adrian Zandberg, który dość negatywnie ocenia decyzję partii.

Zandberg: W Nowej Lewicy nastąpiło ustabilizowanie „starej ekipy”

Mówiąc o decyzji Nowej Lewicy, Adrian Zandberg powiedział, że „chyba niewiele się zmieniło”. – Mam poczucie, że tam w ogóle nastąpiło ustabilizowanie „starej ekipy”. Jak się spojrzy na władze, to jest tam Dariusz Wieczorek, Andrzej Szejna, szesnastu lokalnych szefów wojewódzkich, to są po prostu ludzie SLD. Chyba jest więc tak, że Nowa Lewica wybrała przeszłość – stwierdził w rozmowie z RMF FM.