Karol Nawrocki krytycznie wypowiadał się na temat premiera Donalda Tuska już podczas kampanii prezydenckiej. Szefa rządu nazywał m.in. „szkodnikiem polskiej polityki” czy też „najgroźniejszym politykiem po 1989 roku”.

W przeprowadzonym w sierpniu przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego sondażu Polacy wskazali, że ich zdaniem prezydent nie będzie dobrze współpracował z rządem.

– Wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego gotowość do współpracy. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna, to znaczy, kto rządzi w kraju i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny – zapowiadał Tusk.

Konflikt Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem

Od zaprzysiężenia na prezydenta 6 sierpnia Karol Nawrocki, korzystając z prezydenckiego uprawnienia, skierował do ponownego rozpatrzenia do parlamentu 17 ustaw (co najczęściej określa się mianem prezydenckiego weta).



Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają sposób korzystania przez Karola Nawrockiego z prawa weta.