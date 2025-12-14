Aktualizacja: 14.12.2025 10:17 Publikacja: 14.12.2025 09:13
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Karol Nawrocki krytycznie wypowiadał się na temat premiera Donalda Tuska już podczas kampanii prezydenckiej. Szefa rządu nazywał m.in. „szkodnikiem polskiej polityki” czy też „najgroźniejszym politykiem po 1989 roku”.
W przeprowadzonym w sierpniu przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego sondażu Polacy wskazali, że ich zdaniem prezydent nie będzie dobrze współpracował z rządem.
– Wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego gotowość do współpracy. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna, to znaczy, kto rządzi w kraju i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny – zapowiadał Tusk.
Od zaprzysiężenia na prezydenta 6 sierpnia Karol Nawrocki, korzystając z prezydenckiego uprawnienia, skierował do ponownego rozpatrzenia do parlamentu 17 ustaw (co najczęściej określa się mianem prezydenckiego weta).
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają sposób korzystania przez Karola Nawrockiego z prawa weta.
Konflikt między premierem a prezydentem nie ogranicza się wyłącznie do procesu legislacyjnego. Stałym elementem debaty publicznej stały się wzajemne oskarżenia oraz spór kompetencyjny, który – jak wskazuje rząd – paraliżuje również obszar polityki zagranicznej, w tym nominacje ambasadorskie.
Donald Tusk zarzuca prezydentowi blokowanie zmian i przedkładanie interesu politycznego nad rację stanu. Karol Nawrocki odpowiada oskarżeniami o próbę „ręcznego sterowania państwem” z pominięciem konstytucyjnych mechanizmów kontroli władzy wykonawczej.
Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje jednoznacznie, jak konflikt na linii Tusk–Nawrocki postrzegają wyborcy.
Respondentów zapytano, czy ich zdaniem spór między premierem a prezydentem prowadzi do paraliżu państwa i uniemożliwia wprowadzanie koniecznych reform. Twierdząco odpowiedziało łącznie 76 proc. badanych. Z tego 34 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 42 proc. – „raczej tak”.
Przeciwnego zdania jest 18,9 proc. ankietowanych. Jedynie 3 proc. respondentów uznało, że konflikt „zdecydowanie” nie prowadzi do paraliżu państwa, a 15,9 proc. odpowiedziało „raczej nie”. Zdania w tej sprawie nie ma 5,1 proc. badanych.
Najbardziej krytyczni wobec sporu są wyborcy ugrupowań tworzących koalicję rządzącą (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica). W tej grupie aż 86 proc. respondentów uważa, że konflikt między premierem a prezydentem paraliżuje funkcjonowanie państwa, w tym 39 proc. wskazujących odpowiedź „zdecydowanie tak”. Odmiennego zdania jest 9 proc. wyborców obozu władzy.
Wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacja) podobną opinię wyraża 72 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 23 proc. respondentów z tej grupy. Wśród wyborców niezwiązanych jednoznacznie z żadnym ugrupowaniem paraliż państwa dostrzega 63 proc. ankietowanych.
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 5–8 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
