Jarosław Kaczyński: PiS przygotował projekt zmian w ochronie zdrowia

Aktualizacja: 13.12.2025 15:46 Publikacja: 13.12.2025 15:11
s Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i senator PiS Stanisław Karczewski na konwencji programowej „Myśląc Polska - Alternatywa 2.0: Kryzys Służby Zdrowia - Diagnoza i możliwe rozwiązania”
Foto: PAP/Rafał Guz
Mówiąc o projekcie Kaczyński ocenił, że podjęcie daleko idących zmian w ochronie zdrowia „zawsze będzie uwikłane w różnego rodzaju interesy i związane z nimi napięcia, spory”.
Przekazał, że PiS i osoby związane ze środowiskiem partii stworzyły projekt systemu zmiany służby zdrowia. Jego zdaniem Polska znalazła się w tej sprawie „pod ścianą”, dlatego należy przedstawić taki projekt. - Chodzi o to, żeby to, co się sprawdziło, zostało podtrzymane i rozwinięte, a to, co się nie sprawdziło, zostało zmienione. Ta zmiana będzie pewnym procesem społecznym, i to procesem niewątpliwie konfliktowym - ocenił Kaczyński.
Czytaj więcej
Ochrona zdrowia wymaga największej poprawy w pracy rządu Donalda Tuska - wynika z sondażu UCE Res...
Senator PiS Stanisław Karczewski, który przedstawiał projekt PiS powiedział, że jednym z najważniejszych postulatów będzie „odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych, aby podstawą systemu nie były szpitale, lecz podstawowa opieka zdrowotna”.
Wśród pomysłów PiS jest także roczny urlop dla pielęgniarek dla poratowania zdrowia, pełna informatyzacja ochrony zdrowia, włączenie Ministerstwa Sportu do Ministerstwa Zdrowia, co miałoby służyć "aktywizacji zdrowotnej", skrócenie lub likwidację staży podyplomowych dla lekarzy a także wzmocnienie pozycji ministra zdrowia w rządzie.
Karczewski zaznaczył potrzebę profilaktyki zdrowia psychicznego. Stwierdził, że on sam byłby za zakazem korzystania z serwisów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Podkreślił także, że oprócz kompleksowego systemu opieki zdrowotnej należy stworzyć dobrze funkcjonujący system opieki społecznej i senioralnej.
PiS od połowy listopada prowadzi kampanię konferencji prasowych, podczas których politycy krytykują rząd za doprowadzenie „zapaści” w polskiej służbie zdrowia. Dotychczas PiS zorganizowało takie konferencje głównie przed szpitalami w 23 miastach w całym kraju.
Na początku grudnia odbyły się dwa szczyty medyczne. Jeden z nich, zorganizowany został przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę, drugi przez prezydenta Karola Nawrockiego. Skupiały się na problemach finansowania ochrony zdrowia w kontekście m.in. informacji o przyszłorocznych wydatkach na ten cel. Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest przez resort zdrowia na 23 mld zł.
Czytaj więcej
Po zapowiedzi prezydenckiego szczytu medycznego, rząd uprzedza ruch Karola Nawrockiego organizują...
Plan budżetu na 2026 r. zakłada, że na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Konflikt z prezydentem nie pomaga rządowi i Polsce w realizowaniu polityki zagranicznej i budowaniu naszego bezp...
Ochrona zdrowia wymaga największej poprawy w pracy rządu Donalda Tuska - wynika z sondażu UCE Research dla Onetu...
Nowy prezydent Karol Nawrocki odchodzi od wieloletniej tradycji obchodów żydowskiego święta – dowiedziała się „R...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA staje się punktem zapalnym w PiS-ie, wywołując konsternację i ideologiczne...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas