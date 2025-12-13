Jarosław Kaczyński: PiS przygotował projekt zmian w ochronie zdrowia

Mówiąc o projekcie Kaczyński ocenił, że podjęcie daleko idących zmian w ochronie zdrowia „zawsze będzie uwikłane w różnego rodzaju interesy i związane z nimi napięcia, spory”.

Polska „pod ścianą”

Przekazał, że PiS i osoby związane ze środowiskiem partii stworzyły projekt systemu zmiany służby zdrowia. Jego zdaniem Polska znalazła się w tej sprawie „pod ścianą”, dlatego należy przedstawić taki projekt. - Chodzi o to, żeby to, co się sprawdziło, zostało podtrzymane i rozwinięte, a to, co się nie sprawdziło, zostało zmienione. Ta zmiana będzie pewnym procesem społecznym, i to procesem niewątpliwie konfliktowym - ocenił Kaczyński.

Pomysły PiS na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia

Senator PiS Stanisław Karczewski, który przedstawiał projekt PiS powiedział, że jednym z najważniejszych postulatów będzie „odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych, aby podstawą systemu nie były szpitale, lecz podstawowa opieka zdrowotna”.