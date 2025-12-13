Z tego artykułu dowiesz się: Jaki odsetek Polaków uważa USA pod rządami Donalda Trumpa za wiarygodnego sojusznika?

Dlaczego USA, w nowej strategii bezpieczeństwa, wyrażają wątpliwości co do wiarygodności europejskich sojuszników?

Jakie oczekiwania dotyczące zdolności obronnych NATO wyraził Pentagon wobec Europy?

Pod koniec ubiegłego tygodnia Biały Dom opublikował nową strategię bezpieczeństwa narodowego. Dokument ten wywołał konsternację w Europie, ponieważ Stary Kontynent został w nim opisany jako część świata, która „ma głębsze problemy”, wśród których wymienione zostały nie tylko zbyt małe wydatki na obronność (te Trump zarzucał amerykańskim sojusznikom już w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu), ale też „stagnacja gospodarcza” oraz nadmierna biurokracja i regulacje.

W strategii bezpieczeństwa narodowego USA pojawia się wątpliwość, czy kraje Europy pozostaną wiarygodnymi sojusznikami

W dokumencie czytamy, że Europie grozi „cywilizacyjne zanikanie” spowodowane m.in. działaniami podejmowanymi przez Unię Europejską i inne organizacje ponadnarodowe oraz w wyniku polityki migracyjnej. Strategia bezpieczeństwa USA wskazuje też na „cenzurowanie wolności słowa i dławienie opozycji politycznej, pikowanie liczby urodzeń i utratę narodowej tożsamości (...)” przez państwa Europy.

Ze strategii bezpieczeństwa narodowego USA wynika, że Amerykanie mają wątpliwości, czy – w wyniku zmian zachodzących w Europie – europejskie państwa będą miały gospodarki i armie na tyle silne, by pozostać „wiarygodnymi sojusznikami USA”. W innej części dokumentu czytamy, że w perspektywie kilku dekad niektórzy członkowie NATO staną się „nieeuropejskimi państwami” (to aluzja do przekształcania struktury etnicznej ze względu na migrację), co „stawia otwarte pytanie, czy będą postrzegać ich miejsce w świecie lub ich sojusz z USA tak samo, jak ci, którzy podpisali kartę NATO (Traktat Północnoatlantycki – red.)”.