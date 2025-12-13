Rzeczpospolita
Sondaż: Polacy wątpią w wiarygodność USA jako sojusznika

„Czy uważa Pani/Pan USA pod rządami Donalda Trumpa za wiarygodnego sojusznika?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 13.12.2025 08:29

Donald Trump

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki odsetek Polaków uważa USA pod rządami Donalda Trumpa za wiarygodnego sojusznika?
  • Dlaczego USA, w nowej strategii bezpieczeństwa, wyrażają wątpliwości co do wiarygodności europejskich sojuszników?
  • Jakie oczekiwania dotyczące zdolności obronnych NATO wyraził Pentagon wobec Europy?

Pod koniec ubiegłego tygodnia Biały Dom opublikował nową strategię bezpieczeństwa narodowego. Dokument ten wywołał konsternację w Europie, ponieważ Stary Kontynent został w nim opisany jako część świata, która „ma głębsze problemy”, wśród których wymienione zostały nie tylko zbyt małe wydatki na obronność (te Trump zarzucał amerykańskim sojusznikom już w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu), ale też „stagnacja gospodarcza” oraz nadmierna biurokracja i regulacje.

W strategii bezpieczeństwa narodowego USA pojawia się wątpliwość, czy kraje Europy pozostaną wiarygodnymi sojusznikami

W dokumencie czytamy, że Europie grozi „cywilizacyjne zanikanie” spowodowane m.in. działaniami podejmowanymi przez Unię Europejską i inne organizacje ponadnarodowe oraz w wyniku polityki migracyjnej. Strategia bezpieczeństwa USA wskazuje też na „cenzurowanie wolności słowa i dławienie opozycji politycznej, pikowanie liczby urodzeń i utratę narodowej tożsamości (...)” przez państwa Europy. 

Strategia bezpieczeństwa USA z 2025 roku

Pobierz

Ze strategii bezpieczeństwa narodowego USA wynika, że Amerykanie mają wątpliwości, czy – w wyniku zmian zachodzących w Europie – europejskie państwa będą miały gospodarki i armie na tyle silne, by pozostać „wiarygodnymi sojusznikami USA”. W innej części dokumentu czytamy, że w perspektywie kilku dekad niektórzy członkowie NATO staną się „nieeuropejskimi państwami” (to aluzja do przekształcania struktury etnicznej ze względu na migrację), co „stawia otwarte pytanie, czy będą postrzegać ich miejsce w świecie lub ich sojusz z USA tak samo, jak ci, którzy podpisali kartę NATO (Traktat Północnoatlantycki – red.)”.

USA w strategii wyznaczają sobie zadanie wsparcia Europy w „skorygowaniu obecnego kierunku”, co ma się zrealizować przez „obronę prawdziwej demokracji, wolności poglądów i bezkompromisowe podkreślanie charakteru i historii poszczególnych narodów Europy”.

Czytaj więcej

Opracowaną przez administrację Donalda Trumpa strategię bezpieczeństwa USA trzeba czytać razem z wie
Plus Minus
Polska w pułapce Donalda Trumpa. Nowa doktryna USA

W dokumencie Rosja nie zostaje ani razu wymieniona jako przeciwnik USA. Czytamy w nim natomiast, że trzeba „skończyć z wrażeniem, że NATO jest stale poszerzającym się Sojuszem” oraz że trzeba „ponownie ustanowić strategiczną stabilność” w relacjach z Rosją. Elementem strategii jest przekazanie Europie „głównej odpowiedzialności za własną obronę”. 

Państwa członkowskie NATO

Foto: PAP

Z kolei w wywiadzie dla „Politico” Trump powiedział, że europejscy przywódcy „nie wiedzą, co robią” i „są słabi”. Mówił o europejskich stolicach, takich jak Londyn czy Paryż, jako o miastach uginających się „pod ciężarem imigracji z Bliskiego Wschodu i Afryki”. Jak dodawał, bez zmiany polityki w zakresie ochrony granic „niektóre europejskie państwa nie będą dłużej zdolne do funkcjonowania”. Burmistrza Londynu, Sadiqa Khana, syna pakistańskich imigrantów i pierwszego muzułmanina, który stanął na czele stolicy Wielkiej Brytanii, Trump określił mianem „katastrofy”. – Został wybrany, ponieważ tak wiele osób tam przybyło (chodzi o imigrantów – red.). Teraz na niego głosują – mówił. Trump zapowiedział też, że będzie nadal wspierał faworyzowanych przez siebie kandydatów w odbywających się na Starym Kontynencie wyborach. – Wspierałem osoby, których wielu Europejczyków nie lubiło. Wsparłem Viktora Orbána – przypomniał.  

Reuters informował niedawno, że Pentagon przedstawił oczekiwanie, iż Europa przejmie odpowiedzialność za konwencjonalne zdolności obronne NATO do 2027 roku. Eksperci wskazują, że przy całej niejasności tego oczekiwania niektórych zdolności w zakresie obronności – takich jak np. rozpoznanie satelitarne – Europejczycy nie są w stanie dostarczyć w krótkiej perspektywie.

„Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, nie waszym problemem. Mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnich 80 lat. Musimy trzymać się tego, to jedyna rozsądna strategia dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba, że coś się zmieniło” – napisał po publikacji amerykańskiej strategii bezpieczeństwa premier Tusk. 

Sondaż: 54,4 proc. Polaków nie uważa, że USA pod rządami Donalda Trumpa są wiarygodnym sojusznikiem

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – USA pod rządami Donalda Trumpa są wiarygodnym sojusznikiem.

„Tak” odpowiedziało 26,4 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 54,4 proc. respondentów.

19,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. 

– W amerykańską wiarygodność częściej wątpią respondenci między 35. a 49. rokiem życia (59 proc.) oraz posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe (58 proc.). Opinia taka jest popularna zwłaszcza wśród badanych, których dochód przekracza 7000 zł netto (63 proc.) i mieszkających w miejscowościach liczących od 200 tys. do 499 tys. osób (62 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

