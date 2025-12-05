Nie jest też jasne, czy ultimatum dotyczące 2027 roku to stanowisko całej administracji Donalda Trumpa, czy tylko poglądy niektórych przedstawicieli Pentagonu. Reuters zauważa, że w administracji USA nie ma zgody co do tego, jaką rolę, jeśli chodzi o kwestie militarne, USA powinny odgrywać w Europie.

Cel postawiony przez NATO europejskim sojusznikom jest nierealny?

Europejscy rozmówcy agencji Reutera wskazują, że wyznaczony Europejczykom termin jest nierealny, niezależnie od tego, jak Waszyngton będzie mierzył to, w jaki sposób Europa wywiązuje się z tego zobowiązania.

Na drodze do realizacji tego celu mogą stanąć m.in. opóźnienia, jeśli chodzi o produkcję sprzętu wojskowego, które europejskie państwa chcą zakupić. USA z jednej strony zachęcają Europę do zakupu amerykańskiej broni, a z drugiej - na pozyskanie niektórych systemów uzbrojenia z USA trzeba będzie czekać długie lata.

Państwa członkowskie NATO Foto: PAP

USA dostarczają też zdolności obronne, które trudno zastąpić – np. informacje wywiadowcze czy rozpoznanie satelitarne, które odegrały kluczową rolę w czasie wojny Rosji z Ukrainą (dzięki danym wywiadowczym Ukraińcy nie są zaskakiwani przez ruchy Rosjan).

Przedstawiciel NATO pytany przez agencję Reutera o te doniesienia stwierdził jedynie, że europejscy sojusznicy zaczynają przejmować większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu, ale nie chciał komentować doniesień o ultimatum mówiącym o 2027 roku.