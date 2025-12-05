Rzeczpospolita
Prawo
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w sprawie ustawy o Funduszu Medycznym

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Jak zaznaczył, w zamian za to Ministerstwo Zdrowia nie będzie mogło podobnych ruchów z odbieraniem pieniędzy z funduszu medycznego zrobić w latach kolejnych.

Publikacja: 05.12.2025 10:40

W Pałacu Prezydenckim odbywa się Szczyt Zdrowotny „Na ratunek ochronie zdrowia”

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Adamski

Potwierdziły się tym samym czwartkowe informacje „Rzeczpospolitej”, że prezydent Karol Nawrocki nie zawetuje nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Jak pisaliśmy, brak podpisu pod przepisami, które mają umożliwić zapłatę za leczenie dzieci, to zbyt duże ryzyko dla głowy państwa.

O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował na rozpoczęcie odbywającego się w piątek w Pałacu Prezydenckim Szczytu Zdrowotnego. – Podpisuję tę ustawę, bo dzięki inicjatywie prezydenckiej z funduszu medycznego będzie można finansować terapię chorób rzadkich, będzie można finansować przygotowanie naszej ochrony zdrowia na czas kryzysu i umożliwić przekazanie pieniędzy na budowę Centrum Obsługi Pacjenta – co było jednym z punktów mojego planu 21 – mówił prezydent. Jak zaznaczył, „udało się zmusić rządzących do przyjęcia tych rozwiązań, które powstały w Kancelarii Prezydenta”.

Przekazanie środków z Funduszu Medycznego ma być ratunkiem dla NFZ

Przypomnijmy, iż 5 grudnia był ostatnim dniem na podpisanie nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym dzięki której NFZ zyska dodatkowe 3,6 mld zł na zapłatę nadwykonań w leczeniu dzieci. Ustawa przewiduje też jednorazowy brak dotacji dla Funduszu Medycznego – w 2025 r. Chodzi o 4 mld zł, których na konto FM nie wpłaciła ówczesna minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Podpisana ustawa zakłada przebudowę sposobu zasilania i wykorzystywania środków z Funduszu Medycznego. Jak wyjaśniła w listopadzie wiceministra zdrowia, Katarzyna Kacperczyk, proponowane zmiany mają umożliwić znaczące zwiększenie puli na finansowanie świadczeń pediatrycznych w 2025 r. oraz dostosować przyszłe wpłaty budżetowe do realnych potrzeb tego mechanizmu. Kacperczyk podkreślała, że intencją ustawodawcy było objęcie finansowaniem z tego Funduszu wszystkich kosztów tzw. nadwykonań świadczeń wobec dzieci, ale obecny limit refundacji jest zaniżony, przez co ogromna część wydatków spada na budżet NFZ. Wiceministra wyliczała, że tylko w 2024 r. NFZ musiał dopłacić 2,397 mld zł, które nie zostały zrefundowane z Funduszu Medycznego, a w latach wcześniejszych były to kwoty odpowiednio ponad 1,5 mld zł i 989 mln zł.

Ustawa określa maksymalny i minimalny poziom dopłat z budżetu państwa do Funduszu Medycznego na lata 2026-2029: w 2026 r. – 5,2 mld zł; nie mniej niż 5 mld, w 2027 r. – 7,0 mld zł; nie mniej niż 6,8 mld, w 2028 r. – 8,0 mld zł; nie mniej niż 7,8 mld, w 2029 r. – 6,3 mld zł;  nie mniej niż 6,1 mld zł. 

Jak informujemy od dłuższego czasu, NFZ zmaga się z rosnącą luką finansową, brakiem środków na nadwykonania, przez co szpitale coraz bardziej toną w długach. O konieczności przesunięcia pieniędzy z Funduszu Medycznego do NFZ mówił  prezes Funduszu Filip Nowak. – […] liczymy również na przeprowadzenie alokacji, czyli zmianę struktury wydatków w Funduszu Medycznym wskazywał na briefingu prasowym o sytuacji finansowej Funduszu.

© Licencja na publikację
