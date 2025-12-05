Rzeczpospolita
Emmanuel Macron ostrzega przed zdradą Amerykanów. Ujawniono zapis rozmowy

Niemiecki „Der Spiegel” opublikował treść poufnej rozmowy europejskich przywódców, w której prezydent Francji Emmanuel Macron miał ostrzegać, że Stany Zjednoczone mogą przygotowywać porozumienie z Rosją kosztem Ukrainy. Pałac Elizejski nie potwierdza użycia słowa „zdrada”, ale podkreśla, że stanowisko Paryża pozostaje niezmienne: żadnych ustępstw terytorialnych bez gwarancji bezpieczeństwa.

Publikacja: 05.12.2025 08:15

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie obawy wyraził Emmanuel Macron wobec potencjalnego porozumienia USA z Rosją?
  • Jakie stanowiska zajmują różni europejscy przywódcy w kontekście negocjacji amerykańsko-rosyjskich?
  • Jakie działania podjęły Stany Zjednoczone w ramach negocjacji z Rosją?
  • Jakie reakcje wywołał plan pokojowy administracji Trumpa w Europie i na Ukrainie?
  • Jakie są główne postulaty Rosji w kontekście negocjacji pokojowych z Ukrainą?

Z przecieku opublikowanego przez „Spiegla” wynika, że podczas poniedziałkowej rozmowy Macron miał ostrzec przed scenariuszem, w którym USA naciskają na Kijów, by zgodził się na oddanie części terytorium w zamian za niejasne gwarancje bezpieczeństwa.

– Istnieje możliwość, że USA zdradzą Ukrainę w kwestii terytoriów bez jasnych gwarancji bezpieczeństwa – miał powiedzieć Macron według niemieckiego tygodnika.

W rozmowie uczestniczyli m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Finlandii Alexander Stubb, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Polski Donald Tusk, premier Włoch Giorgia Meloni czy premier Norwegii Jonas Gahr Støre.

Pałac Elizejski zaznaczył, że w oficjalnym podsumowaniu rozmowy nie padło słowo „zdrada”, a stanowisko Macrona w sprawie negocjacji pokojowych jest takie samo prywatnie, jak publicznie.

Donald Trump
Polityka
Połowa Europejczyków uważa Trumpa za wroga Europy. Polacy ufają prezydentowi USA

Negocjacje prowadzone przez wysłanników USA i reakcja Europy

Według przecieku rozmowa przywódców dotyczyła m.in. amerykańskich negocjacji z Rosją. Wysłannicy Donalda Trumpa – Steve Witkoff i Jared Kushner – mieli spędzić pięć godzin na rozmowach z Władimirem Putinem.

Kanclerz Merz miał ostrzegać Zełenskiego: „Musisz być niezwykle ostrożny w najbliższych dniach. Oni grają zarówno z tobą, jak i z nami”.

Podobne stanowisko miał wyrazić prezydent Finlandii Alexander Stubb, podkreślając, że „nie można zostawić Ukrainy samej” w obliczu negocjacji prowadzonych przez Amerykanów.

Władimir Putin i jego doradca Jurij Uszakow podczas rozmów z delegacją amerykańską
Komentarze
Andrzej Łomanowski: Pułapka negocjacji z Rosjanami

Plan pokojowy Trumpa i stanowisko Ukrainy

„Spiegel” informuje, że rozmowa odbyła się po ujawnieniu 28-punktowego planu pokojowego promowanego przez administrację Trumpa, a współtworzonego, według przecieków, przez współpracownika Putina Kiriłła Dmitrijewa, Witkoffa i Kushnera.

Plan został skrytykowany przez Ukrainę i europejskich sojuszników jako zbyt korzystny dla Moskwy. Kolejna runda negocjacji w Genewie przyniosła skróconą wersję planu (19 punktów), ale Rosja nie wyraziła na nią zgody. Kreml nie rezygnuje ze swoich żądań. Rosja oczekuje rezygnacji Ukrainy z nieokupowanych terenów na wschodzie kraju, ograniczenia liczebności armii i przeprowadzenia nowych wyborów.

Ukraiński żołnierz
Konflikty zbrojne
Dlaczego Europa potrzebuje czasu, jaki daje jej wojna w Ukrainie?

Urzędnicy ukraińscy nie potwierdzili treści przecieku, ale anonimowy dyplomata cytowany przez POLITICO podkreślił: „Jedynymi, którzy zyskują na podziałach między Europą a Ameryką, są Rosjanie”.

Według „Spiegla”, podczas rozmowy pojawił się także temat wykorzystania rosyjskich zamrożonych aktywów. Część liderów miała podkreślać, że decyzja o ich przejęciu powinna należeć do Unii Europejskiej, a nie do USA.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Władimir Putin Donald Trump Emmanuel Macron Wołodymyr Zełenski Friedrich Merz
