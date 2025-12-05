Z tego artykułu dowiesz się: Jakie obawy wyraził Emmanuel Macron wobec potencjalnego porozumienia USA z Rosją?

Jakie stanowiska zajmują różni europejscy przywódcy w kontekście negocjacji amerykańsko-rosyjskich?

Jakie działania podjęły Stany Zjednoczone w ramach negocjacji z Rosją?

Jakie reakcje wywołał plan pokojowy administracji Trumpa w Europie i na Ukrainie?

Jakie są główne postulaty Rosji w kontekście negocjacji pokojowych z Ukrainą?

Z przecieku opublikowanego przez „Spiegla” wynika, że podczas poniedziałkowej rozmowy Macron miał ostrzec przed scenariuszem, w którym USA naciskają na Kijów, by zgodził się na oddanie części terytorium w zamian za niejasne gwarancje bezpieczeństwa.

– Istnieje możliwość, że USA zdradzą Ukrainę w kwestii terytoriów bez jasnych gwarancji bezpieczeństwa – miał powiedzieć Macron według niemieckiego tygodnika.

W rozmowie uczestniczyli m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Finlandii Alexander Stubb, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Polski Donald Tusk, premier Włoch Giorgia Meloni czy premier Norwegii Jonas Gahr Støre.

Pałac Elizejski zaznaczył, że w oficjalnym podsumowaniu rozmowy nie padło słowo „zdrada”, a stanowisko Macrona w sprawie negocjacji pokojowych jest takie samo prywatnie, jak publicznie.