Federica Mogherini zrezygnowała ze stanowiska rektorki Kolegium Europejskiego

Federica Mogherini
W oświadczeniu, zamieszczonym na stronie internetowej uczelni, napisała, że podjęła decyzję o rezygnacji z funkcji szefowej Kolegium Europejskiego i dyrektorki Akademii Dyplomatycznej Unii Europejskiej.
W oświadczeniu napisała też, że jest dumna z osiągnięć uczelni i wdzięczna „za zaufanie, szacunek i wsparcie, jakie okazali jej i nadal okazują studenci, wykładowcy, pracownicy i absolwenci Kolegium i Akademii”. Podobny list Mogherini wysłała wcześniej również do pracowników, studentów i absolwentów Kolegium.
„Jestem przekonana, że społeczność Kolegium w naszych trzech kampusach będzie kontynuować drogę innowacji i dążenia do doskonałości, którą wspólnie wytyczyliśmy” – napisała Mogherini. Była szefowa unijnej dyplomacji pełniła funkcję rektorki przez pięć lat.
Mogherini napisała również, że ma pełne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zapowiedziała pełną współpracę ze służbami.
Była szefowa unijnej dyplomacji w środę usłyszała zarzuty korupcyjne w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Europejską (EPPO) i dotyczącym przyznania przez UE kontraktu na szkolenie przyszłych dyplomatów w Kolegium Europejskim. Mowa o finansowanym ze środków unijnych programie Akademii Dyplomatycznej UE, w ramach którego organizowane są trwające dziewięć miesięcy szkolenia dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) przyznała prowadzenie programu w latach 2021–22 Kolegium Europejskiemu w Brugii.
Dochodzenie ma wykazać, czy pracownicy uczelni zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ.
Poza Mogherini zarzuty dotyczące oszustwa, korupcji w zamówieniach publicznych, konfliktu interesów oraz naruszenia tajemnicy zawodowej usłyszeli także wysoki rangą urzędnik Komisji Europejskiej i były sekretarz generalny ESDZ – Stefan Sannino oraz zastępca dyrektora Kolegium Europejskiego.
We wtorek belgijska policja przeszukała budynki siedziby europejskiej służby dyplomatycznej, kampusu Kolegium Europejskiego w Brugii oraz domy podejrzanych. Cała trójka została zatrzymana, a następnie wyszła z aresztu za kaucją.
EPPO powierzyła prowadzenie dochodzenia sędziemu śledczemu w Ypres we Flandrii Zachodniej – belgijskiej prowincji, w której znajduje się Brugia.
