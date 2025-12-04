Federica Mogherini zrezygnowała ze stanowiska rektorki Kolegium Europejskiego

W oświadczeniu, zamieszczonym na stronie internetowej uczelni, napisała, że podjęła decyzję o rezygnacji z funkcji szefowej Kolegium Europejskiego i dyrektorki Akademii Dyplomatycznej Unii Europejskiej.

W oświadczeniu napisała też, że jest dumna z osiągnięć uczelni i wdzięczna „za zaufanie, szacunek i wsparcie, jakie okazali jej i nadal okazują studenci, wykładowcy, pracownicy i absolwenci Kolegium i Akademii”. Podobny list Mogherini wysłała wcześniej również do pracowników, studentów i absolwentów Kolegium.

„Jestem przekonana, że społeczność Kolegium w naszych trzech kampusach będzie kontynuować drogę innowacji i dążenia do doskonałości, którą wspólnie wytyczyliśmy” – napisała Mogherini. Była szefowa unijnej dyplomacji pełniła funkcję rektorki przez pięć lat.