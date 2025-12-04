Rzeczpospolita
Federica Mogherini zrezygnowała ze stanowiska rektorki Kolegium Europejskiego

Federica Mogherini, była szefowa unijnej dyplomacji, zrezygnowała ze stanowiska rektorki Kolegium Europejskiego. W środę Mogherini usłyszała zarzuty korupcyjne w związku z toczącym się śledztwem o oszustwa związane ze szkoleniami młodych dyplomatów, finansowanymi z kasy UE.

Aktualizacja: 04.12.2025 16:36 Publikacja: 04.12.2025 16:35

Federica Mogherini

Federica Mogherini

Foto: Reuters/Kham

Bartosz Lewicki

W oświadczeniu, zamieszczonym na stronie internetowej uczelni, napisała, że podjęła decyzję o rezygnacji z funkcji szefowej Kolegium Europejskiego i dyrektorki Akademii Dyplomatycznej Unii Europejskiej.

W oświadczeniu napisała też, że jest dumna z osiągnięć uczelni i wdzięczna „za zaufanie, szacunek i wsparcie, jakie okazali jej i nadal okazują studenci, wykładowcy, pracownicy i absolwenci Kolegium i Akademii”. Podobny list Mogherini wysłała wcześniej również do pracowników, studentów i absolwentów Kolegium.

„Jestem przekonana, że społeczność Kolegium w naszych trzech kampusach będzie kontynuować drogę innowacji i dążenia do doskonałości, którą wspólnie wytyczyliśmy” – napisała Mogherini. Była szefowa unijnej dyplomacji pełniła funkcję rektorki przez pięć lat.

Federica Mogherini
Przestępczość
Była szefowa dyplomacji UE Federica Mogherini zatrzymana
Mogherini napisała również, że ma pełne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zapowiedziała pełną współpracę ze służbami.

Zarzuty korupcyjne wobec Federiki Mogherini

Była szefowa unijnej dyplomacji w środę usłyszała zarzuty korupcyjne w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Europejską (EPPO) i dotyczącym przyznania przez UE kontraktu na szkolenie przyszłych dyplomatów w Kolegium Europejskim. Mowa o finansowanym ze środków unijnych programie Akademii Dyplomatycznej UE, w ramach którego organizowane są trwające dziewięć miesięcy szkolenia dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) przyznała prowadzenie programu w latach 2021–22 Kolegium Europejskiemu w Brugii.

Polityka
Kogo jeszcze zmiecie korupcyjny skandal? Afera w samym środku Unii Europejskiej

Dochodzenie ma wykazać, czy pracownicy uczelni zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ.

Poza Mogherini zarzuty dotyczące oszustwa, korupcji w zamówieniach publicznych, konfliktu interesów oraz naruszenia tajemnicy zawodowej usłyszeli także wysoki rangą urzędnik Komisji Europejskiej i były sekretarz generalny ESDZ – Stefan Sannino oraz zastępca dyrektora Kolegium Europejskiego.

We wtorek belgijska policja przeszukała budynki siedziby europejskiej służby dyplomatycznej, kampusu Kolegium Europejskiego w Brugii oraz domy podejrzanych. Cała trójka została zatrzymana, a następnie wyszła z aresztu za kaucją.

EPPO powierzyła prowadzenie dochodzenia sędziemu śledczemu w Ypres we Flandrii Zachodniej – belgijskiej prowincji, w której znajduje się Brugia.

Źródło: rp.pl

Policja przeszukała we wtorek także siedzibę Kolegium Europejskiego w Brugii oraz mieszkania prywatn
Polityka
Kogo jeszcze zmiecie korupcyjny skandal? Afera w samym środku Unii Europejskiej
