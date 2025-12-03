- Państwo ma pełne prawo takie konsekwencje wyciągnąć. A ja jako prokurator generalny to państwo na tym odcinku reprezentuję - mówi minister Żurek. Nie chciał sprecyzować, jakie to mogą być konsekwencje. - Wolę działać, niż mówić - wyjaśnił.

Reklama Reklama

Co mówi uchwała dwóch połączonych Izb Sądu Najwyższego

23 sędziów w składzie dwóch połączonych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydało dziś uchwałę, która uchyla ustanowioną niedawno w SN zasadę prawną, zgodnie z którą wyrok wydany przez tzw. neosędziów w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej należy uznać za nieistniejący.

– Żaden sąd lub inny organ władzy publicznej nie jest uprawniony do uznania orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe i pominięcia jego skutków, nawet jeśli miałoby to nastąpić z odwołaniem się do prawa Unii Europejskiej – brzmi środowa uchwała. Stwierdzono w niej też, że Rzeczpospolita Polska nie przekazała organom Unii Europejskiej ani jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej kompetencji do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości ani do określenia zakresu, w którym mogą one być stosowane. Kompetencje te przysługują wyłącznie konstytucyjnym organom RP i nie podlegają przekazaniu na podstawie art. 90 ust. 1 konstytucji – orzekł SN.

Do orzeczenia zgłoszono tylko jedno zdanie odrębne. Złożył je neosędzia Grzegorz Żmij. Natomiast czterech „starych” sędziów Izby Pracy SN odmówiło udziału w posiedzeniu.