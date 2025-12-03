Zgodnie z projektem ustawy, OKI będzie rachunkiem indywidualnym, co oznacza, że nie przewiduje się kont wspólnych np. z małżonkiem ani kont dla nieletnich. Każdy dorosły Polak będzie mógł (od 2028 r.) posiadać więcej niż jedno konto inwestycyjne. Prowadzić je będą m.in. banki, bez opłat i prowizji za podstawowe czynności takie jak wpłaty czy wypłaty.

Jakie zachęty podatkowe na OKI

Resort finansów przekonuje, że OKI ma być atrakcyjne dzięki prostocie, elastyczności i płynności: wpłat i wypłat będzie można dokonywać niemal w dowolnym momencie, bez obowiązku zamrażania środków na lata.

Kluczową zachętą ma być zastąpienie podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) nowym podatkiem - od wartości aktywów. Jego stawka ma wynosić 19 proc. stopy referencyjnej NBP z 31 października poprzedniego roku (nie mniej niż 0,1 proc.).

Najważniejsze jest jednak to, że aktywa o wartości do 100 tys. zł będą całkowicie zwolnione z tego podatku. W 2026 r. limit będzie przejściowo niższy - 50 tys. zł, ponieważ OKI ruszą dopiero od 1 lipca 2026 r.

W ramach łącznego limitu 100 tys. zł instrumenty oszczędnościowe (pieniądze w banku czy obligacje skarbowe) mogą stanowić tylko 25 tys. zł. Nadwyżka ponad limit będzie opodatkowana podatkiem od aktywów.

OKI mają pobudzić giełdę i inwestycje Polaków. Jakie będą efekty?

Celem wprowadzenia OKI jest zwiększenie długoterminowych oszczędności Polaków oraz ożywienie krajowego rynku kapitałowego, który wciąż jest relatywnie mały.