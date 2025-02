Jaką część dochodów możemy odłożyć na przyszłość

To może być istotna zmiana o strukturalnym charakterze, być może pozwalająca Polsce zacząć gonić Europę pod względem stopy oszczędności (pokazuje ona, jaką część dochodów do dyspozycji w danym okresie przeznaczamy na szeroko rozumiane oszczędności). Dystans do nadrobienia zaczął się skracać jakiś czas temu, ale wciąż jest duży. Wedle ostatnich dostępnych danych prezentowanych przez Eurostat w I kwartale 2024 r. stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce wynosiła 4,92 proc., a średnio w UE – 14,25 proc.

– Drugim ważnym elementem jest tu spadek skłonności do konsumpcji – zaznacza też Marta Petka-Zagajewska. – Co ciekawe, patrząc globalnie, czy to w krajach rozwijających się, czy rozwiniętych, bogatych czy biednych, lata 2023 oraz 2024 przyniosły podobny wzorzec: dynamika konsumpcji zwykle szła w dół, a oszczędności wyraźnie rosły – dodaje.

Jak to wyjaśnić? – Wydaje się, że po szoku pandemicznym, gdy sporo osób straciło pracę, a również po szoku inflacyjnym, który mocno uderzył w domowe budżety, m.in. w Polsce, zmieniły się priorytety. Gospodarstwa domowe uświadomiły sobie potrzebę budowania buforów na przyszłość, a także, że ta finansowa poduszka bezpieczeństwa musi być większa, kosztem bieżących wydatków – ocenia ekonomistka.

Czytaj więcej Finanse Oszczędności Polaków rosną szybciej niż ich długi. Kogo to martwi? Na lokatach bankowych gospodarstwa domowe odłożyły w minionym roku imponujące ponad 100 mld zł. Ale banki trochę kręcą nosem, bo wolałyby udzielać więcej kredytów.

Gdzie najchętniej lokujemy oszczędności

– Rok 2024 był rokiem odbudowy oszczędności po wysokiej inflacji – zaznacza też Sebastian Roy, ekonomista Banku Pekao. – Dwucyfrowy wzrost cen z przełomu lat 2022–2023 uszczuplił realną wartość zasobów finansów Polaków. Ani dynamika płac, ani oprocentowanie depozytów nie doganiały inflacji, ludzie mieli realnie coraz mniej oszczędności. W ostatnich kilkunastu miesiącach starali się więc uzupełnić te straty – tłumaczy.