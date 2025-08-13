Aktualizacja: 13.08.2025 12:36 Publikacja: 13.08.2025 11:56
Kiedy będzie można założyć Osobiste Konto Inwestycyjne? Czy zmieni się limit wpłat bez podatku i czy – pod wpływem głosów z rynku – będzie nowa konstrukcja podatku, gdy na koncie OKI będzie więcej niż 100 tys. zł? Jakie produkty inwestycyjne będzie można mieć na koncie OKI i czy zostanie ograniczony zakup akcji na rynkach zagranicznych? Między innymi na te pytania odpowie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie z Cezarym Szymankiem i Przemysławem Tychmanowiczem.
Tuż po wywiadzie, pierwsza debata poświęcona projektowi Osobistego Konta Inwestycyjnego.
Wezmą w niej udział:
Na program zapraszają: Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego „Parkietu”.
Kiedy będzie można założyć Osobiste Konto Inwestycyjne? Czy zmieni się limit wpłat bez podatku i czy – pod wpływem głosów z rynku – będzie nowa konstrukcja podatku, gdy na koncie OKI będzie więcej niż 100 tys. zł? Jakie produkty inwestycyjne będzie można mieć na koncie OKI i czy zostanie ograniczony zakup akcji na rynkach zagranicznych? Między innymi na te pytania odpowie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie z Cezarym Szymankiem i Przemysławem Tychmanowiczem.
Dla blisko 118 tys. młodych osób pierwsze poważne decyzje finansowe zakończyły się problemami, które mogą rzutow...
Sebastian Skuza żegna się z Komisją Nadzoru Finansowego. Decyzję taką podjął premier, na wniosek przewodnicząceg...
Sztuczna inteligencja na nowo definiuje sposób działania zespołów finansowych na całym świecie, przynosząc bizne...
Ustawa o PPK dopuszcza szybkie wypłaty pieniędzy z tego programu. Korzysta z tego część jego uczestników, zyskuj...
Deregulacja nie ma wakacji, w lipcu i sierpniu będzie cykl rozmów o deregulacji rynku kapitałowego. Eksperci zes...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas