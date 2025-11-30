„Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbána wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu” – podkreślił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

Jak wskazał Przydacz, wspólnie z prezydentami Czech, Słowacji i Węgier Nawrocki będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej.

Orbán spotkał się w Moskwie z Putinem

Do spotkania Orbana z Putinem doszło w Moskwie w piątek 28 listopada. Tematem rozmów miały być przede wszystkim kwestie dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Węgier, a także sytuacja związana z wojną na Ukrainie.

Orbán poinformował w piątek rano, że wybiera się do Moskwy, by „Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku”. Pytany, czy wśród tematów pojawi się kwestia podejmowanych przez Donalda Trumpa i przywódców europejskich wysiłków na rzecz pokoju na Ukrainie, Orbán odrzekł, że „raczej nie da się tego uniknąć”.

Orbán – w odróżnieniu od większości pozostałych przywódców państw UE – utrzymuje relacje z Rosją, mimo trwającej na Ukrainie wojny. Węgry nie udzielają pomocy wojskowej Ukrainie, apelują też o jak najszybsze zakończenie wojny oraz o zniesienie sankcji nałożonych na Rosję, ponieważ – zdaniem rządu w Budapeszcie – szkodzą one bardziej gospodarce państw UE niż Rosji.