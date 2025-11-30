Reklama
Nawrocki jednak nie spotka się z Orbánem w Budapeszcie. Podano powód

„W związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbána wizytą w Moskwie i jej kontekstem, Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu” – poinformował w mediach społecznościowych Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

Publikacja: 30.11.2025 08:31

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Ada Michalak

Już niebawem – bo w najbliższą środę 3 grudnia – Karol Nawrocki uda się z dwudniową wizytą na Węgry, gdzie w Ostrzyhomiu weźmie udział w szczycie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. W czwartek – wraz z małżonką – polski prezydent złożyć miał zaś oficjalną wizytę w Budapeszcie i odbyć spotkania m.in. z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Viktorem Orbanem, który w piątek spotkał się z Władimirem Putinem. 

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych szczegóły wizyty Nawrockiego na Węgrzech zdradził Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Wynika z niego, że część planów polskiego prezydenta uległa zmianie. 

Marcin Przydacz: Nawrocki ograniczył program wizyty na Węgrzech do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej

„Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską” – wskazał we wpisie opublikowanym w serwisie X Przydacz. 

„Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbána wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu” – podkreślił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. 

Jak wskazał Przydacz, wspólnie z prezydentami Czech, Słowacji i Węgier Nawrocki będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej.

Orbán spotkał się w Moskwie z Putinem 

Do spotkania Orbana z Putinem doszło w Moskwie w piątek 28 listopada. Tematem rozmów miały być przede wszystkim kwestie dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Węgier, a także sytuacja związana z wojną na Ukrainie. 

Orbán poinformował w piątek rano, że wybiera się do Moskwy, by „Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku”. Pytany, czy wśród tematów pojawi się kwestia podejmowanych przez Donalda Trumpa i przywódców europejskich wysiłków na rzecz pokoju na Ukrainie, Orbán odrzekł, że „raczej nie da się tego uniknąć”.

Orbán – w odróżnieniu od większości pozostałych przywódców państw UE – utrzymuje relacje z Rosją, mimo trwającej na Ukrainie wojny. Węgry nie udzielają pomocy wojskowej Ukrainie, apelują też o jak najszybsze zakończenie wojny oraz o zniesienie sankcji nałożonych na Rosję, ponieważ – zdaniem rządu w Budapeszcie – szkodzą one bardziej gospodarce państw UE niż Rosji. 

Zanim jeszcze Przydacz poinformował o tym, że Nawrocki nie spotka się z węgierskim premierem, do spotkania polityków odniósł się Donald Tusk. „Orbán odwiedza Putina, Nawrocki Orbána. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja”– podkreślił szef rządu we wpisie opublikowanym w serwisie X. 

Ostatnia wizyta węgierskiego premiera u rosyjskiego przywódcy miała miejsce w lipcu 2024 roku.

Źródło: rp.pl

