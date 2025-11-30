Aktualizacja: 30.11.2025 08:57 Publikacja: 30.11.2025 08:31
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Już niebawem – bo w najbliższą środę 3 grudnia – Karol Nawrocki uda się z dwudniową wizytą na Węgry, gdzie w Ostrzyhomiu weźmie udział w szczycie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. W czwartek – wraz z małżonką – polski prezydent złożyć miał zaś oficjalną wizytę w Budapeszcie i odbyć spotkania m.in. z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Viktorem Orbanem, który w piątek spotkał się z Władimirem Putinem.
We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych szczegóły wizyty Nawrockiego na Węgrzech zdradził Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Wynika z niego, że część planów polskiego prezydenta uległa zmianie.
Czytaj więcej
Węgierski serwis telex.hu zwrócił uwagę, że w czasie otwartego dla mediów powitania premiera Węgi...
„Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską” – wskazał we wpisie opublikowanym w serwisie X Przydacz.
„Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbána wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu” – podkreślił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
Jak wskazał Przydacz, wspólnie z prezydentami Czech, Słowacji i Węgier Nawrocki będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej.
Czytaj więcej
Na pięć miesięcy przed kluczowymi wyborami węgierski premier poleciał po pomoc do Waszyngtonu. Na...
Do spotkania Orbana z Putinem doszło w Moskwie w piątek 28 listopada. Tematem rozmów miały być przede wszystkim kwestie dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Węgier, a także sytuacja związana z wojną na Ukrainie.
Orbán poinformował w piątek rano, że wybiera się do Moskwy, by „Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku”. Pytany, czy wśród tematów pojawi się kwestia podejmowanych przez Donalda Trumpa i przywódców europejskich wysiłków na rzecz pokoju na Ukrainie, Orbán odrzekł, że „raczej nie da się tego uniknąć”.
Orbán – w odróżnieniu od większości pozostałych przywódców państw UE – utrzymuje relacje z Rosją, mimo trwającej na Ukrainie wojny. Węgry nie udzielają pomocy wojskowej Ukrainie, apelują też o jak najszybsze zakończenie wojny oraz o zniesienie sankcji nałożonych na Rosję, ponieważ – zdaniem rządu w Budapeszcie – szkodzą one bardziej gospodarce państw UE niż Rosji.
Zanim jeszcze Przydacz poinformował o tym, że Nawrocki nie spotka się z węgierskim premierem, do spotkania polityków odniósł się Donald Tusk. „Orbán odwiedza Putina, Nawrocki Orbána. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja”– podkreślił szef rządu we wpisie opublikowanym w serwisie X.
Ostatnia wizyta węgierskiego premiera u rosyjskiego przywódcy miała miejsce w lipcu 2024 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Już niebawem – bo w najbliższą środę 3 grudnia – Karol Nawrocki uda się z dwudniową wizytą na Węgry, gdzie w Ostrzyhomiu weźmie udział w szczycie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. W czwartek – wraz z małżonką – polski prezydent złożyć miał zaś oficjalną wizytę w Budapeszcie i odbyć spotkania m.in. z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Viktorem Orbanem, który w piątek spotkał się z Władimirem Putinem.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Polacy odpowiedzieli na pytanie United Surveys, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że Karol Nawrocki wygra kolej...
W 2023 r. partia Razem miała dziewięcioro parlamentarzystów. Dziś zostało liczące tylko cztery osoby koło. Czy t...
W nowym odcinku „Politycznych Michałków” Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko omawiają trzy kluczowe zjawiska os...
Jeszcze pół roku temu premier Donald Tusk był chowany do politycznego grobu, podczas gdy dziś jest uznawany za o...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas