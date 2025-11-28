Reklama
Wojna w PiS bez końca i na wielu frontach jednocześnie, machina Tuska się rozkręca

W nowym odcinku „Politycznych Michałków” Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko omawiają trzy kluczowe zjawiska ostatnich dni: wewnętrzną wojnę frakcji w Prawie i Sprawiedliwości, niespodziewanie mocną jesień Donalda Tuska oraz pierwszy tydzień Włodzimierza Czarzastego na fotelu marszałka Sejmu.

Publikacja: 28.11.2025 17:00

Michał Szudrzyński, Michał Kolanko

Wewnętrzne konflikty w Prawie i Sprawiedliwości wchodzą na nowy poziom. Jak zauważa Michał Kolanko, Jarosław Kaczyński prowadzi dziś „wojnę na trzy fronty” – z rządem, z prawicą Brauna i Konfederacji, „a z trzeciej strony front wewnętrzny – i ten jest najgorszy”. Michał Szułdrzyński pyta wprost: Czy Jarosław Kaczyński traci kontrolę nad sytuacją? Kolanko odpowiada, że w partii narasta chaos: „wygląda na to, że PiS zamiast Tuskiem zajmuje się sam sobą”. W głównych rolach układanka frakcyjna: dawna Solidarna Polska, grupa Jacka Sasina, ludzie Beaty Szydło, zakon PC, grupa Czarnka i obóz Morawieckiego. – Gdybyśmy mieli to narysować jak Jacek Gmoch, to potrzebna byłaby plansza – mówi ironicznie Kolanko.

Sejm. 21 listopada 2025
Polityka
Sondaż. Koalicja Obywatelska na prowadzeniu, ale rządzić by mogła koalicja opozycji

Rządowa machina Tuska rusza

Michał Szułdrzyński rozpoczyna tę część podcastu konstatacją, że „Koalicja Obywatelska wygrywa we wszystkich sondażach”, a oceny rządu „nie są już tak słabe jak jeszcze niedawno” – odbiły się z historycznych minimów i zaczynają iść w górę. Dziennikarze zastanawiają się, skąd ten zwrot. Kolanko uważa, że to efekt uruchomienia państwowej machiny. – Rządowa machina po prostu zaczęła działać… po okresie strasznego chaosu – mówi Kolanko. Symbolem nowej dyscypliny stał się minister Maciej Berek. W rozmowie pojawia się też twarda kohabitacja z prezydentem Nawrockim. Szułdrzyński podsumowuje ją jednoznacznie – To dla państwa fatalne, ale politycznie – obie strony w to grają – mówi redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Czytaj więcej

Grzegorz Braun w Sejmie, 2024 r. Wystąpieniu ówczesnego posła przysłuchuje się prezes PiS Jarosław K
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Jak Jarosław Kaczyński Grzegorza Brauna wyhodował

Czarzasty: nowy playbook, twardy styl i koniec „kolacyjek u Bielana”

Na koniec komentatorzy omawiają pierwszy tydzień i pierwsze decyzje nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. – To jest nowy playbook. Koniec z kolacjami u Bielana. Czarzasty będzie i jest po prostu skrzydłowym Donalda Tuska na wojnie z prezydentem Karolem Nawrockim – mówi Kolanko. Michał Szułdrzyński zauważa, że wraz z nowym marszałkiem wraca język znany z lat 90.. I personalia. – Myślę, że wyborcom z sentymentem do postkomunizmu zrobiło się ciepło na serduszku – podsumowuje Szułdrzyński

