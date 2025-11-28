Patryk Jaki: trudno mi sobie wyobrazić politykę zagraniczną w rządzie z Konfederacjami. Obiema

Aktualizacja: 28.11.2025 12:42 Publikacja: 28.11.2025 11:27
Europoseł PiS Patryk Jaki
Foto: PAP/Szymon Pulcyn
– Trudno mi sobie wyobrazić politykę zagraniczną z Konfederacjami. Obiema – zastrzegł Jaki. – Oczywiście, jeżeli nie będzie innego wyjścia, będziemy rozważali wszystkie możliwości. W polityce często jest tak, że z dwóch złych wyborów trzeba wybrać te mniej złe – powiedział europoseł PiS.
W tym kontekście Jaki przypomniał opublikowany w mediach społecznościowych Konfederacji Korony Polskiej list, skierowany do Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiego MSZ. W piśmie, podpisanym przez lidera tego ugrupowania Grzegorza Brauna, a także posłów na Sejm Włodzimierza Skalika, Romana Fritza oraz Sławomira Zawiślaka politycy napisali, że chcą sprzeciwić się eskalacji napięć między Rosją i Polską oraz dążyć do „normalizacji w polityce wschodniej”.
– Z tamtą, oczywiście, która pisze listy do Putina, właściwie do Ławrowa, że powinniśmy się jakoś dogadać, będzie jeszcze gorzej. Ciężko sobie to wyobrazić. To jest w ogóle niezrozumienie podstawowych interesów naszego państwa, że w interesie naszego państwa jest to, aby trzymać Rosję jak najdalej od polskiego, od europejskiego systemu. To jest nasz żywotny interes – dodał Jaki.
Jak dodał, w polskim interesie jest to, by Ukraina była suwerennym państwem. – Wiadomo, bo przecież (Władimir) Putin mówił wprost, że ich celem jest coś więcej niż Ukraina. Co więcej – również Polska. Jak mielibyśmy prowadzić politykę zagraniczną, (...) kiedy mielibyśmy w rządzie, ludzi, którzy z jednej strony mówią, że Stany Zjednoczone (są) złe, Izrael zły, Ukraina zła, z Rosją trzeba się dogadać? – argumentował europoseł PiS.
W najnowszym sondażu opublikowanym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą partia Grzegorza Brauna zanotowała największy wzrost poparcia. Gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie, Konfederacja Korony Polskiej mogłaby liczyć na 8,94 proc. poparcia, zaś Konfederacja na 13,97 proc.
Źródło: rp.pl
