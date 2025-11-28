Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Patryk Jaki: trudno mi sobie wyobrazić politykę zagraniczną w rządzie z Konfederacjami. Obiema

- Ciężko mi sobie to wyobrazić - tak Patryk Jaki odpowiedział w RMF FM na pytanie o możliwość zawarcia przez PiS koalicji z Konfederacją lub Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Publikacja: 28.11.2025 11:27

Europoseł PiS Patryk Jaki

Europoseł PiS Patryk Jaki

Foto: PAP/Szymon Pulcyn

Bartosz Lewicki

– Trudno mi sobie wyobrazić politykę zagraniczną z Konfederacjami. Obiema – zastrzegł Jaki.  – Oczywiście, jeżeli nie będzie innego wyjścia, będziemy rozważali wszystkie możliwości. W polityce często jest tak, że z dwóch złych wyborów trzeba wybrać te mniej złe – powiedział europoseł PiS. 

List polityków Konfederacji Korony Polskiej do Siergieja Ławrowa

W tym kontekście Jaki przypomniał opublikowany w mediach społecznościowych Konfederacji Korony Polskiej list, skierowany do Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiego MSZ. W piśmie, podpisanym przez lidera tego ugrupowania Grzegorza Brauna, a także posłów na Sejm Włodzimierza Skalika, Romana Fritza oraz Sławomira Zawiślaka politycy napisali, że chcą sprzeciwić się eskalacji napięć między Rosją i Polską oraz dążyć do „normalizacji w polityce wschodniej”.

Czytaj więcej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (L) oraz przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak (
Polityka
Polacy sceptyczni wobec koalicji PiS i Konfederacji. Najnowszy sondaż

– Z tamtą, oczywiście,  która pisze listy do Putina, właściwie do Ławrowa, że powinniśmy się jakoś dogadać, będzie jeszcze gorzej. Ciężko sobie to wyobrazić. To jest w ogóle niezrozumienie podstawowych interesów naszego państwa, że w interesie naszego państwa jest to, aby trzymać Rosję jak najdalej od polskiego, od europejskiego systemu. To jest nasz żywotny interes  – dodał Jaki.

Jak dodał, w polskim interesie jest to, by Ukraina była suwerennym państwem. – Wiadomo, bo przecież (Władimir) Putin mówił wprost, że ich celem jest coś więcej niż Ukraina. Co więcej – również Polska. Jak mielibyśmy prowadzić politykę zagraniczną, (...) kiedy mielibyśmy w rządzie, ludzi, którzy z jednej strony mówią, że Stany Zjednoczone (są) złe, Izrael zły, Ukraina zła, z Rosją trzeba się dogadać? – argumentował europoseł PiS.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun
Polityka
Nowy sondaż: KO na czele, najszybciej rośnie poparcie dla partii Grzegorza Brauna

Sondaż OGB i poparcie dla Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej 

W najnowszym sondażu opublikowanym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą partia Grzegorza Brauna zanotowała największy wzrost poparcia. Gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie, Konfederacja Korony Polskiej mogłaby liczyć na 8,94 proc. poparcia, zaś Konfederacja na 13,97 proc. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Patryk Jaki Grzegorz Braun

– Trudno mi sobie wyobrazić politykę zagraniczną z Konfederacjami. Obiema – zastrzegł Jaki.  – Oczywiście, jeżeli nie będzie innego wyjścia, będziemy rozważali wszystkie możliwości. W polityce często jest tak, że z dwóch złych wyborów trzeba wybrać te mniej złe – powiedział europoseł PiS. 

List polityków Konfederacji Korony Polskiej do Siergieja Ławrowa

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż: Spada zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego
Marek Siwiec
Polityka
Powrót SLD. Działacze z okresu świetności Sojuszu wracają do władzy
Radosław Sikorski
Polityka
Radosław Sikorski: Prezydent nie jest upoważniony do mówienia w imieniu całej Polski
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Sejm. 21 listopada 2025
Polityka
Sondaż. Koalicja Obywatelska na prowadzeniu, ale rządzić by mogła koalicja opozycji
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama