Radosław Sikorski: Prezydent nie jest upoważniony do mówienia w imieniu całej Polski

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne napięcia w relacjach między rządem a prezydentem w Polsce?

W jaki sposób blokady działań rządu przez prezydenta wpływają na politykę wewnętrzną i zagraniczną?

Dlaczego Radosław Sikorski uważa, że prezydent dąży do zmiany systemu władzy w Polsce?

Jakie konsekwencje mają działania prezydenta Nawrockiego dla struktury władz w Polsce?

W jaki sposób polityka prezydenta może wpłynąć na pozycję Polski w kontekście relacji międzynarodowych, szczególnie z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi?

Jakie są zdania na temat roli Polski w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją?

W wywiadzie dla TVP Info wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski mówił o napiętych relacjach z prezydentem Karolem Nawrockim, podkreślając brak bezpośrednich kontaktów w kluczowych momentach.

– Cała Polska widziała, jak rozmawialiśmy i to też serdecznie, w ONZ. Bywam na Radach Bezpieczeństwa, na Radach Gabinetowych. W cztery oczy też rozmawialiśmy, bo czasy niebezpieczne, wojna u granic, więc ta współpraca powinna być płynna. Ostatnio jakoś nie miałem kontaktu z prezydentem. Ja jestem zawsze do dyspozycji prezydenta, prezydent jest wyższy rangą, więc to on zaprasza - stwierdził Radosław Sikorski w TVP Info.

Zaznaczył, że rząd dostarcza prezydentowi należne mu materiały, m.in. do wizyt w Pradze i Budapeszcie – co jego zdaniem świadczy o jednostronnym charakterze współpracy.

Prezydencki „sabotaż państwa”

Sikorski odpiera zarzuty o brak koordynacji działań rządu, krytykując Nawrockiego za blokowanie odznaczeń w ABW oraz nominacji dla oficerów wywiadu. Ocena jest ostra: „Są potrzebne decyzje na rzecz polskich służb specjalnych i one nie są podejmowane”, co Sikorski nazywa „sabotażem państwa”, podobnie jak premier Tusk.