Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Radosław Sikorski: Prezydent nie jest upoważniony do mówienia w imieniu całej Polski

Blokady działań rządu podejmowane przez Karola Nawrockiego wyraźnie sygnalizują, że prezydent dąży do zmiany systemu władzy w Polsce - uważa szef MSZ Radosław Sikorski.

Publikacja: 27.11.2025 20:52

Radosław Sikorski

Radosław Sikorski

Foto: PAP, Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne napięcia w relacjach między rządem a prezydentem w Polsce?
  • W jaki sposób blokady działań rządu przez prezydenta wpływają na politykę wewnętrzną i zagraniczną?
  • Dlaczego Radosław Sikorski uważa, że prezydent dąży do zmiany systemu władzy w Polsce?
  • Jakie konsekwencje mają działania prezydenta Nawrockiego dla struktury władz w Polsce?
  • W jaki sposób polityka prezydenta może wpłynąć na pozycję Polski w kontekście relacji międzynarodowych, szczególnie z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi?
  • Jakie są zdania na temat roli Polski w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją?

W wywiadzie dla TVP Info wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski mówił o napiętych relacjach z prezydentem Karolem Nawrockim, podkreślając brak bezpośrednich kontaktów w kluczowych momentach.

– Cała Polska widziała, jak rozmawialiśmy i to też serdecznie, w ONZ. Bywam na Radach Bezpieczeństwa, na Radach Gabinetowych. W cztery oczy też rozmawialiśmy, bo czasy niebezpieczne, wojna u granic, więc ta współpraca powinna być płynna. Ostatnio jakoś nie miałem kontaktu z prezydentem. Ja jestem zawsze do dyspozycji prezydenta, prezydent jest wyższy rangą, więc to on zaprasza - stwierdził Radosław Sikorski w TVP Info. 

Zaznaczył, że rząd dostarcza prezydentowi należne mu materiały, m.in. do wizyt w Pradze i Budapeszcie – co jego zdaniem świadczy o jednostronnym charakterze współpracy.

Prezydencki „sabotaż państwa”

Sikorski odpiera zarzuty o brak koordynacji działań rządu, krytykując Nawrockiego za blokowanie odznaczeń w ABW oraz nominacji dla oficerów wywiadu. Ocena jest ostra: „Są potrzebne decyzje na rzecz polskich służb specjalnych i one nie są podejmowane”, co Sikorski nazywa „sabotażem państwa”, podobnie jak premier Tusk.

Reklama
Reklama

Podkreśla też, że rząd nie ulegnie szantażowi w kwestii żądań prezydenta, by spotkali się z nim szefowie służb. Nawrocki uważa bowiem, że premier podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem.

–  W czasie gdy za naszą granicą trwa wojna, [premier] zdecydował, że Zwierzchnik Sił Zbrojnych ma być pozbawiony najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta, podczas posiedzenia Kolegium do spraw Służb Specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski – mówił Nawrocki w nagraniu opublikowanym na X. - Pan premier Tusk musi zrozumieć, że nie jest królem, a szefem rządu, a to oznacza obowiązek współpracy z prezydentem, wybranym przez Polaków – dodał. 

– Szefowie służb podlegają premierowi i to premier podejmuje decyzje – przypomniał minister Sikorski.

Sikorski zauważył, że blokady działań rządu podejmowane przez Karola Nawrockiego wyraźnie sygnalizują, że prezydent dąży do zmiany systemu władzy w Polsce. 

– Chciałby rządzić tak, jakby zmienił ustrój na prezydencki – stwierdził szef MSZ. – W Polsce się tego nie da zrobić wbrew któremuś z wielkich obozów,  bo żaden obóz w Polsce nie ma większości konstytucyjnej, więc traktując rząd tak, jak prezydent traktuje, będzie mu trudno nas przekonać do zagłosowania za systemem prezydenckim – podkreślił.

„Pan prezydent nie jest upoważniony do mówienia w imieniu całej Polski”

Po tym, jak Nawrocki podczas oficjalnej wizyty w Czechach, podczas wystąpienia na Uniwersytecie Karola, powiedział, że „Polska proponuje zniesienie stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej”, Sikorski zauważył, że „ktoś wprowadza pana prezydenta na kolejne miny”.

Reklama
Reklama

– Prezydent zgodnie z Konstytucją reprezentuje polską politykę zagraniczną, a nie narzuca ją rządowi – powiedział minister.

Przypomniał, że zmiany traktatów – wg postanowień traktatu lizbońskiego, negocjowanego przez Jarosława Kaczyńskiego i ratyfikowanego przez Lecha Kaczyńskiego –  to prerogatywa rządu. Krytykował antyunijne wypowiedzi Nawrockiego z Dnia Niepodległości: „Twierdzi się, że niepodległości Polski zagraża Unia Europejska”, co przygotowuje grunt pod radykalny program Orbána lub ideologii Ordo Iuris.

– Pan prezydent nie jest upoważniony do mówienia w imieniu całej Polski – ostrzegł Radosław Sikorski.

Czytaj więcej

Radosław Sikorski
Dyplomacja
Radosław Sikorski w Fox News: Miały być sankcje na Rosję, była Alaska

Polska w rozmowach pokojowych Ukraina–Rosja

Sikorski przyznał, że Polska nie była informowana o założeniach tzw. paktu pokojowego administracji Trumpa, nad którym wspólnie pracowali Kirył Dmitriew, doradca Putina, i Steve Witkoff, doradca Trumpa, a o jego szczegółach rząd dowiedział się z mediów. 

– Tak jak sekretarz stanu USA – zauważył. 

Reklama
Reklama

Wicepremier zachęcił Nawrockiego do użycia wpływów na Trumpa przeciw Orbanowi blokującemu fundusze i sankcje:  – No to jest ten moment, żeby tego swojego wpływu użyć – powiedział.

Zapewnił też, że jego relacje z USA nie są utrudnione – Sikorski był w Białym Domu, ma kontakty z Rubio – mimo prób podważania jego pozycji przez obóz prezydencki.

Zdaniem Radosława Sikorskiego wojna nie skończy się wkrótce:  – Ta wojna się skończy dopiero wtedy, gdy Putin dojdzie do wniosku, że po akceptowalnej cenie nie jest w stanie swoich celów osiągnąć – uważa szef MSZ.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Osoby Radosław Sikorski Karol Nawrocki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne napięcia w relacjach między rządem a prezydentem w Polsce?
  • W jaki sposób blokady działań rządu przez prezydenta wpływają na politykę wewnętrzną i zagraniczną?
  • Dlaczego Radosław Sikorski uważa, że prezydent dąży do zmiany systemu władzy w Polsce?
  • Jakie konsekwencje mają działania prezydenta Nawrockiego dla struktury władz w Polsce?
  • W jaki sposób polityka prezydenta może wpłynąć na pozycję Polski w kontekście relacji międzynarodowych, szczególnie z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi?
  • Jakie są zdania na temat roli Polski w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją?
Pozostało jeszcze 88% artykułu

W wywiadzie dla TVP Info wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski mówił o napiętych relacjach z prezydentem Karolem Nawrockim, podkreślając brak bezpośrednich kontaktów w kluczowych momentach.

– Cała Polska widziała, jak rozmawialiśmy i to też serdecznie, w ONZ. Bywam na Radach Bezpieczeństwa, na Radach Gabinetowych. W cztery oczy też rozmawialiśmy, bo czasy niebezpieczne, wojna u granic, więc ta współpraca powinna być płynna. Ostatnio jakoś nie miałem kontaktu z prezydentem. Ja jestem zawsze do dyspozycji prezydenta, prezydent jest wyższy rangą, więc to on zaprasza - stwierdził Radosław Sikorski w TVP Info. 

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Sejm. 21 listopada 2025
Polityka
Sondaż. Koalicja Obywatelska na prowadzeniu, ale rządzić by mogła koalicja opozycji
Posiedzenie Senatu
Polityka
Senatorowie nie będą musieli przepraszać. Nie będzie rewolucji w regulaminie izby
Wasyl Bodnar
Polityka
Ambasador Ukrainy: Nie wolno rosyjskich zbrodniarzy puszczać ponownie w cywilizowany świat
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun
Polityka
Nowy sondaż: KO na czele, najszybciej rośnie poparcie dla partii Grzegorza Brauna
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama