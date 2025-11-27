Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

42 min. 0 sek.

Ernest Wyciszkiewicz: Putin zobaczył w ekipie Trumpa okno możliwości

Donald Trump jest prezesem firmy Stany Zjednoczone, a Władimira Putina postrzega jako celebrytę. Może być trudno go przekonać do zmiany zdania. O to, co więc robić pytamy dr. Ernesta Wyciszkiewicza, politologa i dyrektora Centrum Mieroszewskiego.

Publikacja: 27.11.2025 17:10

Estera Flieger

Mija tydzień odkąd poznaliśmy założenia tzw. planu pokojowego: serwis Axios opublikował 28-punktowy dokument, który mogłaby przyjąć Rosja, zgadzając się na zakończenie wojny. Skąd się wziął? – To genialna operacja – stara sowiecka szkoła: przeciwnik robi to, co chcemy, a przy tym myśli, że wynika to z jego przekonań. Nazywa się to kontrolą refleksyjną. Rosjanie przygotowali własną wersję planu, być może do pewnego stopnia zmodyfikowaną przez specjalnego wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa lub Jareda Kushnera. A następnie opinii publicznej, w tym Amerykanom i Ukraińcom, sprzedali ją jako amerykańską – odpowiada dr Ernest Wyciszkiewicz, doktor nauk o polityce, dyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Władimir Putin zakładnikiem własnej wojny. Dlaczego nie może dzisiaj zakończyć konfliktu?

W grach planszowych obowiązują zasady; politykę międzynarodową Donald Trump postrzega jak rynek nieruchomości

Donald Trump – wyjaśnia gość „Rzecz w tym” – zna Steve’a Witkoffa z rynku nieruchomości. Czy prezydent Stanów Zjednoczonych patrzy więc na politykę międzynarodową niczym na planszę gry Eurobiznes lub Monopoly? – Gorzej. Bo w Eurobiznesie obowiązują zasady. Oczywiście, można również próbować licytować i ustalać własne reguły , negocjując z innymi uczestnikami gry. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z prostą wizją świata opartą wyłącznie na doświadczeniu z biznesu.

Efekt? – Jesteśmy świadkami naprawdę poważnej kompromitacji administracji amerykańskiej – uważa dr Wyciszkiewicz. Rozmówca „Rzecz w tym” zaznacza przy tym, by rozdzielić interesy Trumpa od amerykańskich, bo republikanie, jak i ich wyborcy nie ufają Putinowi i opowiadają się za poparciem Ukrainy.

– Przecieki są elementem ochrony systemu przed niebezpiecznymi konsekwencjami, jakie mogą płynąć z nieprofesjonalnej polityki – podsumowuje ekspert.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1373

Rosja nie jest niezwyciężona

Dyrektor Centrum Mieroszewskiego zwraca uwagę na popularny obraz niezwyciężonej Rosji, podczas gdy XIX-wieczny lub zimnowojenny realizm powinien dziś odejść w zapomnienie: – Logika zwulgaryzowanej geopolityki, oparta na poglądzie, że ani ustroje ani idee się nie liczą, a znaczenie ma wyłącznie siła oraz jej projekcja jest popularna i nośna. Rosja jest niezwyciężona, bo jest duża i kropka. Wręcz przyjęło się, że jest większa niż w rzeczywistości. Rosjanie tym umiejętnie grają. Powtarzał to m.in. J.D. Vance. Naszym zadaniem jest to podważyć.

Zdaniem dr. Wyciszkiewicza od trzech lat Ukraińcy udowadniają, że należy porzucić myślenie, iż nic nie da się z tym zrobić. Tym bardziej, że – podkreśla analityk – Rosja jest na wojnie nie tylko z Ukrainą, ale z Zachodem

Czytaj więcej

Budynek MSZ w Warszawie
Dyplomacja
Rosja zamyka ostatni polski konsulat. Polski MSZ: My nie organizujemy dywersji

Dr Ernest Wyciszkiewicz: Źródłem konfliktu nie jest NATO

Ukraińcy są zmęczeni wojną, a prezydent Wołodymyr Zełenski jest pod szeroką presją.

Z tego, co wiemy, po stronie ukraińskiej jest większa elastyczność. Ale są czerwone linie, których nie przekroczą. Nie zrezygnują z gwarancji, które są na tyle mocne, że dają społeczeństwu i władzom poczucie bezpieczeństwa na tyle silne, by wystąpiła gotowość do rozmowy o aspektach terytorialnych – mówi dyrektor Centrum Mieroszewskiego.

Reklama
Reklama

Dr Ernest Wyciszkiewicz odniósł się również do opinii, którą upowszechnili Rosjanie: – Nieprawdą jest, że to problem NATO doprowadził do wojny. Zachęcam wszystkich, by sięgnąć do źródeł. Ukraina miała status pozablokowy, a społeczeństwo ukraińskie nie było gotowe przystąpić do sojuszu. Dopiero rosyjska agresja – pierwsza i kolejna – sprawiła, że zrozumiało, iż to jedyna droga do obrony.

W podcaście „Rzecz w tym” podsumowujemy również blisko cztery lata wojny. Co zaskoczyło analityka? – Fascynuje mnie to, jak szybko założenia, które przyjęliśmy kilka lat temu, tracą na znaczeniu. Ta wojna pokazuje, jak ważna jest zdolność do falsyfikacji własnych poglądów, przyznania się, że nie miało się racji. Jeżeli chcielibyśmy konflikt ten włożyć w ramy – teorii stosunków międzynarodowych, realistycznej, idealistycznej, konstruktywistycznej, geopolitycznej – to ważniejsza jest drobiazgowa analiza.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Mija tydzień odkąd poznaliśmy założenia tzw. planu pokojowego: serwis Axios opublikował 28-punktowy dokument, który mogłaby przyjąć Rosja, zgadzając się na zakończenie wojny. Skąd się wziął? – To genialna operacja – stara sowiecka szkoła: przeciwnik robi to, co chcemy, a przy tym myśli, że wynika to z jego przekonań. Nazywa się to kontrolą refleksyjną. Rosjanie przygotowali własną wersję planu, być może do pewnego stopnia zmodyfikowaną przez specjalnego wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa lub Jareda Kushnera. A następnie opinii publicznej, w tym Amerykanom i Ukraińcom, sprzedali ją jako amerykańską – odpowiada dr Ernest Wyciszkiewicz, doktor nauk o polityce, dyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama

Powiązane

Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Władimir Putin wskazał warunek zakończenia walk na Ukrainie
Eksplozja na Moście Krymskim, zdjęcie archiwalne z 8 października 2022 r.
Konflikty zbrojne
Przed rosyjskim sądem zapadł wyrok za atak na Most Krymski. Surowe kary dla ośmiu mężczyzn
Emmanuel Macron
Konflikty zbrojne
Francja wraca do zasadniczej służby wojskowej. Ale pobór nie wróci
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Władimir Putin zakładnikiem własnej wojny. Dlaczego nie może dzisiaj zakończyć konfliktu?
Pozycja ukraińskiego wojska w pobliżu Pokrowska
Konflikty zbrojne
Donald Trump wcale nie chce pokoju? Ekspert: Prowokuje Rosjan, żeby wojna trwała
Marco Rubio i Donald Trump
Konflikty zbrojne
Amerykański plan pokojowy dla Ukrainy oparty na rosyjskim dokumencie. Kulisy powstania projektu
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Steve Witkoff pojedzie do Moskwy. Donald Trump: Rosja pójdzie na ustępstwa
Wojna Rosji z Ukrainą trwa już ponad 1000 dni
Konflikty zbrojne
Ukraińcy: Nie wiemy dokładnie, kto jest w rosyjskiej niewoli
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama