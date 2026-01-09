W Iranie wrze. Nie działa internet i telefony. Amerykanie przerzucają siły do Zatoki Perskiej

Demonstracje, które rozpoczęły się w Teheranie w zeszłym miesiącu, rozprzestrzeniły się na wszystkie 31 prowincji Iranu – podaje Reuters. Amerykańska agencja informacyjna HRANA (Human Rights Activists News Agency) poinformowała o śmierci co najmniej 34 protestujących i czterech funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa oraz aresztowaniu 2200 osób podczas zamieszek.

Spekulacje dotyczące przygotowań do amerykańskiej interwencji w Iranie potęguje oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone użyją siły, jeśli irański reżim użyje przemocy w celu stłumienia trwających w kraju protestów.

Protesty w Iranie

Jak pokazują nagrania wideo z Iranu, przez stolicę kraju i inne miasta przemaszerowały ogromne tłumy protestujących. Słychać wznoszone przez protestujących hasła wzywające do obalenia najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego i powrotu Rezy Pahlawiego, syn obalonego w 1979 r. szacha.