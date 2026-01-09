W Iranie wrze. Nie działa internet i telefony. Amerykanie przerzucają siły do Zatoki Perskiej

Aktualizacja: 09.01.2026 08:50 Publikacja: 09.01.2026 08:30
Antyrządowe protesty w Teheranie
Foto: Social Media/via Reuters
Demonstracje, które rozpoczęły się w Teheranie w zeszłym miesiącu, rozprzestrzeniły się na wszystkie 31 prowincji Iranu – podaje Reuters. Amerykańska agencja informacyjna HRANA (Human Rights Activists News Agency) poinformowała o śmierci co najmniej 34 protestujących i czterech funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa oraz aresztowaniu 2200 osób podczas zamieszek.
Spekulacje dotyczące przygotowań do amerykańskiej interwencji w Iranie potęguje oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone użyją siły, jeśli irański reżim użyje przemocy w celu stłumienia trwających w kraju protestów.
Jak pokazują nagrania wideo z Iranu, przez stolicę kraju i inne miasta przemaszerowały ogromne tłumy protestujących. Słychać wznoszone przez protestujących hasła wzywające do obalenia najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego i powrotu Rezy Pahlawiego, syn obalonego w 1979 r. szacha.
Sam Reza Pahlawi wezwał swoich zwolenników do kolejnych protestów. W poście na platformie X zaapelował o „milionową obecność” ludzi w Teheranie i „wzniesienie barykad na kluczowych arteriach komunikacyjnych i głównych drogach”.
Mingkun Technology, chińska firma, zajmująca się nadzorem morskim, opublikowała zdjęcia zaobserwowanych w pobliżu Iranu maszyn, a wśród nich samolotów-cystern KC-135 Stratotankers i KC-46A Pegasus, a także samolotów transportowych C-17 Globemaster III i C-5M Galaxy. Maszyn tych amerykańska armia używa zazwyczaj do przemieszczania personelu, sprzętu i jednostek specjalnych. Amerykanie rozmieścili też na wodach Zatoki Perskiej znaczące siły morskie.
Według „The Times” ostatni raz takie wzmocnienie sił zbrojnych i taką ich aktywność zaobserwowano w czerwcu 2025 r., kiedy wojsko amerykańskie zbombardowało wiele obiektów nuklearnych.
Nasilenie protestów w Iranie – jak zauważa agencja Associated Press – zwiększa presję na irański rząd i ajatollaha Alego Chameneiego. Firma CloudFlare oraz grupa aktywistów NetBlocks zgłosiły awarię internetu, przypisując ją ingerencji irańskiego rządu. Również próby połączenia z numerami stacjonarnymi i komórkowymi z Dubaju do Iranu nie powiodły się. W przeszłości po takich awariach następowały intensywne represje ze strony rządu.
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych nie wydał w tej sprawie żadnych oficjalnych oświadczeń.
Amerykańskie bazy wojskowe w regionie Zatoki Perskiej
Foto: Infografika PAP
