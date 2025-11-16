Padła „najbardziej bezpośrednia odpowiedź” na pytanie o program atomowy Iranu

Aktualizacja: 16.11.2025 17:46 Publikacja: 16.11.2025 17:38
Odpowiadając na pytanie irańskiego korespondenta Associated Press, minister spraw zagranicznych przedstawił „najbardziej bezpośrednią jak dotąd odpowiedź ze strony irańskiego rządu” dotyczącą programu nuklearnego po zbombardowaniu w czerwcu przez Izrael i Stany Zjednoczone izraelskich ośrodków wzbogacania uranu.
– W Iranie nie ma żadnego niezgłoszonego wzbogacania uranu. Wszystkie nasze obiekty są objęte ochroną i monitoringiem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej – powiedział Aragczi. – Obecnie nie ma wzbogacania, ponieważ nasze obiekty, które służyły do tego celu, zostały zaatakowane – stwierdził.
Zapytany, co musiałoby się stać, aby Iran kontynuował negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami, Aragczi odpowiedział, że przekaz Iranu na temat jego programu nuklearnego „pozostaje jasny”. – Prawo Iranu do wzbogacania, do pokojowego wykorzystania technologii jądrowej, w tym do wzbogacania, jest niezaprzeczalne – kontynuował minister spraw zagranicznych. – Mamy nadzieję, że społeczność międzynarodowa, w tym Stany Zjednoczone, uzna nasze prawa i zrozumie, że jest to niezbywalne prawo Iranu, z którego nigdy nie zrezygnujemy – dodał.
Minister oświadczył też, że obecne podejście Waszyngtonu do Teheranu nie wskazuje na gotowość do „równych i sprawiedliwych negocjacji”.
Zgodnie z ostatnim raportem MAEA z września 2025 r., Iran dysponuje zapasem 440,9 kg uranu wzbogaconego do 60 proc. Po wzbogaceniu go do 90 proc. Iran mógłby zbudować 8 do 10 bomb atomowych.
Po czerwcowej wojnie z Izraelem Iran zawiesił wszelką współpracę z MAEA. Dzięki porozumieniu dyrektora generalnego Rafaela Grossiego z szefem dyplomacji irańskiej, zawartemu na początku września w Kairze, zezwolił jednak inspektorom na dokonanie wizji w nieuszkodzonych obiektach. Kiedy jednak ONZ przywróciła sankcje wobec Teheranu, Iran wstrzymał realizację tych uzgodnień.
