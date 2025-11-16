Reklama
Padła „najbardziej bezpośrednia odpowiedź” na pytanie o program atomowy Iranu

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział, że Teheran „nie wzbogaca już uranu w żadnym miejscu w kraju”. Agencja AP ocenia, że próbuje w ten sposób „zasygnalizować Zachodowi, że pozostaje otwarty na potencjalne negocjacje dotyczące swojego programu atomowego”.

Publikacja: 16.11.2025 17:38

Abbas Aragczi

Abbas Aragczi

Foto: PAP/EPA/Abedin Taherkenareh

Bartosz Lewicki

Odpowiadając na pytanie irańskiego korespondenta Associated Press, minister spraw zagranicznych przedstawił „najbardziej bezpośrednią jak dotąd odpowiedź ze strony irańskiego rządu” dotyczącą programu nuklearnego po zbombardowaniu w czerwcu przez Izrael i Stany Zjednoczone izraelskich ośrodków wzbogacania uranu.

Działa przeciwlotnicze, chroniące obiekt nuklearny Natanz w Iranie
Konflikty zbrojne
Izrael zaatakował irański obiekt nuklearny. MAEA: nie ma wzrostu promieniowania

– W Iranie nie ma żadnego niezgłoszonego wzbogacania uranu. Wszystkie nasze obiekty są objęte ochroną i monitoringiem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej – powiedział Aragczi. – Obecnie nie ma wzbogacania, ponieważ nasze obiekty, które służyły do tego celu, zostały zaatakowane – stwierdził.

Zapytany, co musiałoby się stać, aby Iran kontynuował negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami, Aragczi odpowiedział, że przekaz Iranu na temat jego programu nuklearnego „pozostaje jasny”. – Prawo Iranu do wzbogacania, do pokojowego wykorzystania technologii jądrowej, w tym do wzbogacania, jest niezaprzeczalne – kontynuował minister spraw zagranicznych. – Mamy nadzieję, że społeczność międzynarodowa, w tym Stany Zjednoczone, uzna nasze prawa i zrozumie, że jest to niezbywalne prawo Iranu, z którego nigdy nie zrezygnujemy – dodał.

Minister oświadczył też, że obecne podejście Waszyngtonu do Teheranu nie wskazuje na gotowość do „równych i sprawiedliwych negocjacji”.

Platforma startowa Semnan Space Center w Iranie, zdjęcie archiwalne
Konflikty zbrojne
AP: Iran mógł przeprowadzić test rakietowy. Nie zadeklarował go wcześniej

Ile wzbogaconego uranu ma Iran i jak może go wykorzystać?

Zgodnie z ostatnim raportem MAEA z września 2025 r., Iran dysponuje zapasem 440,9 kg uranu wzbogaconego do 60 proc. Po wzbogaceniu go do 90 proc. Iran mógłby zbudować 8 do 10 bomb atomowych.

Po czerwcowej wojnie z Izraelem Iran zawiesił wszelką współpracę z MAEA. Dzięki porozumieniu dyrektora generalnego Rafaela Grossiego z szefem dyplomacji irańskiej, zawartemu na początku września w Kairze, zezwolił jednak inspektorom na dokonanie wizji w nieuszkodzonych obiektach. Kiedy jednak ONZ przywróciła sankcje wobec Teheranu, Iran wstrzymał realizację tych uzgodnień.

Iranski program wzbogacania uranu

Iranski program wzbogacania uranu

Foto: Infografika PAP

