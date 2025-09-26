Z tego artykułu dowiesz się: Czy Iran przeprowadził niezadeklarowany test rakietowy?

Jakie były reakcje na test rakietowy w Iranie?

Jakie ślady na platformie wskazują na jej użycie?

Co powiedział irański poseł na temat wystrzelonej rakiety?

Jaki zasięg mają międzykontynentalne pociski balistyczne?

Jakie jest aktualne stanowisko Iranu w sprawie programu nuklearnego?

Iran formalnie nie potwierdził testu na okrągłej platformie, z której odbywały się w przeszłości także starty w ramach cywilnego programu kosmicznego tego kraju. Jeden z parlamentarzystów irańskiego parlamentu stwierdził jednak, nie przedstawiając dowodów, że Teheran przeprowadził test potencjalnego międzykontynentalnego pocisku balistycznego.

Testy – donosi AP – budzą obawy, że Iran może próbować rozszerzyć zasięg swoich rakiet. Agencja przypomina, że prawdopodobnie w weekend ONZ zadecyduje o ponownym nałożeniu sankcji w związku z programem nuklearnym, z którego Teheran nie zrezygnował. Kraj ten naprawia wyrzutnie rakietowe zaatakowane ostatnio przez Izrael.

Ślady przypalenia widoczne na platformie startowej im. Imama Chomeiniego

18 września irańscy użytkownicy mediów społecznościowych opublikowali zdjęcia nieba nad prowincją Semnan, ukazujące coś, co wyglądało na smugę kondensacyjną rakiety o zachodzie słońca. Irańskie władze nie odpowiedziały, co było przyczyną tego zjawiska, a irańskie media państwowe o incydencie nie poinformowały.