Platforma startowa Semnan Space Center w Iranie, zdjęcie archiwalne
Foto: By Tasnim News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61357916
Iran formalnie nie potwierdził testu na okrągłej platformie, z której odbywały się w przeszłości także starty w ramach cywilnego programu kosmicznego tego kraju. Jeden z parlamentarzystów irańskiego parlamentu stwierdził jednak, nie przedstawiając dowodów, że Teheran przeprowadził test potencjalnego międzykontynentalnego pocisku balistycznego.
Testy – donosi AP – budzą obawy, że Iran może próbować rozszerzyć zasięg swoich rakiet. Agencja przypomina, że prawdopodobnie w weekend ONZ zadecyduje o ponownym nałożeniu sankcji w związku z programem nuklearnym, z którego Teheran nie zrezygnował. Kraj ten naprawia wyrzutnie rakietowe zaatakowane ostatnio przez Izrael.
18 września irańscy użytkownicy mediów społecznościowych opublikowali zdjęcia nieba nad prowincją Semnan, ukazujące coś, co wyglądało na smugę kondensacyjną rakiety o zachodzie słońca. Irańskie władze nie odpowiedziały, co było przyczyną tego zjawiska, a irańskie media państwowe o incydencie nie poinformowały.
Zdjęcia satelitarne wykonane wcześniej przez firmę Planet Labs pokazywały okrągłą platformę startową w porcie kosmicznym imienia Imama Chomeiniego, położonego około 230 kilometrów na południowy wschód od Teheranu. Platforma pomalowana była na niebiesko i otoczona czerwonymi, białymi i zielonymi liniami – kolorami irańskiej flagi.
Zdjęcia satelitarne wykonywane po 18 września ukazywały jednak przebarwienia i przypalenia na platformie, mogące świadczyć o jej użyciu.
Fabian Hinz, pracownik naukowy Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych, który zajmuje się badaniem pocisków rakietowych, powiedział w rozmowie z AP, że ślady, widoczne na zdobytych przez agencję zdjęciach sugerują, że Iran wystrzelił pocisk na paliwo stałe.
Irański poseł Mohsen Zanganeh, występując w sobotę w irańskiej telewizji państwowej, stwierdził, że Republika Islamska wystrzeliła w czwartek międzykontynentalny pocisk balistyczny. Przedstawił to jako dowód siły Iranu w obliczu wyzwań ze strony Izraela i Zachodu.
– Nie zaniechaliśmy wzbogacania (paliwa jądrowego), nie przekazaliśmy uranu wrogowi, ani nie wycofaliśmy się z naszych stanowisk rakietowych – powiedział Zanganeh, członek parlamentarnej komisji budżetowej z irańskiej prowincji Chorasan-Razawi. – Przedostatniej nocy przeprowadziliśmy testy jednej z najnowocześniejszych rakiet w kraju, która do tej pory nie została jeszcze przetestowana. I ten test zakończył się sukcesem – dodał.
Zanganeh nie sprecyzował jednak, jakie było źródło jego informacji ani nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. W przeszłości – zauważa AP – irańscy posłowie dość często wysuwali przesadzone twierdzenia.
Międzykontynentalne pociski balistyczne mają zazwyczaj zasięg większy niż 5500 kilometrów. To znacznie przekracza zasięg, na jaki według doniesień zezwala Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, który wynosi 2000 kilometrów. Taki dystans obejmuje znaczną część Bliskiego Wschodu, w tym Izrael i amerykańskie bazy wojskowe w regionie. Rakieta międzykontynentalna objęłaby zasięgiem co najmniej całą Europę. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA, które nadzoruje operacje na Bliskim Wschodzie, nie odpowiedziało na prośbę AP o komentarz.
Iran w przeszłości wykorzystywał tę platformę do wystrzeliwania pocisków rakietowych na paliwo stałe o nazwie Zuljanah. Pociski takie mogą być używane do wynoszenia w kosmos satelitów.
Takie pociski mogą również przenosić broń jądrową, ale Iran od dawna utrzymuje, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy. Amerykańskie agencje wywiadowcze oceniają, że Iran nie prowadzi obecnie aktywnych prac nad bombą atomową, choć wzbogacał uran do poziomu 60 proc. – co stanowi niewielki, techniczny krok od poziomu 90 proc., który jest odpowiedni do produkcji broni. Iran musiałby również zminiaturyzować każdą potencjalną bombę atomową, aby umieścić ją na rakiecie balistycznej.
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w środę podczas debaty generalnej na 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że jego kraj nigdy nie dążył i nie będzie dążył do budowy broni atomowej. - Nie chcemy broni atomowej - deklarował Pezeszkian. Dodał jednak, że jego kraj „nigdy nie ugnie się przed agresorami” i skrytykował czerwcowe naloty Izraela i USA na Iran. Władze Izraela podkreślały, że trwające 12 dni intensywne ataki były wymierzone w irańskie obiekty nuklearne, ponieważ Teheran przyspieszył prace nad bronią atomową.
Ponieważ Iran formalnie nie potwierdził startu, istnieje prawdopodobieństwo, że start się nie powiódł. Amerykańscy urzędnicy ds. kosmosu nie potwierdzili również, że Iran umieścił w kosmosie jakiekolwiek nowe satelity 18 września.
Irański program nuklearny
Foto: Infografika PAP
