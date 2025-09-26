Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

AP: Iran mógł przeprowadzić test rakietowy. Nie zadeklarował go wcześniej

Iran prawdopodobnie przeprowadził niezadeklarowany test rakietowy w swoim kosmodromie im. Imama Chomeiniego - podaje agencja Associated Press, powołując się na analizę zdjęć satelitarnych.

Publikacja: 26.09.2025 13:29

Platforma startowa Semnan Space Center w Iranie, zdjęcie archiwalne

Platforma startowa Semnan Space Center w Iranie, zdjęcie archiwalne

Foto: By Tasnim News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61357916

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy Iran przeprowadził niezadeklarowany test rakietowy?
  • Jakie były reakcje na test rakietowy w Iranie?
  • Jakie ślady na platformie wskazują na jej użycie?
  • Co powiedział irański poseł na temat wystrzelonej rakiety?
  • Jaki zasięg mają międzykontynentalne pociski balistyczne?
  • Jakie jest aktualne stanowisko Iranu w sprawie programu nuklearnego?

Iran formalnie nie potwierdził testu na okrągłej platformie, z której odbywały się w przeszłości także starty w ramach cywilnego programu kosmicznego tego kraju. Jeden z parlamentarzystów irańskiego parlamentu stwierdził jednak, nie przedstawiając dowodów, że Teheran przeprowadził test potencjalnego międzykontynentalnego pocisku balistycznego.

Testy – donosi AP – budzą obawy, że Iran może próbować rozszerzyć zasięg swoich rakiet. Agencja przypomina, że prawdopodobnie w weekend ONZ zadecyduje o ponownym nałożeniu sankcji w związku z programem nuklearnym, z którego Teheran nie zrezygnował. Kraj ten naprawia wyrzutnie rakietowe zaatakowane ostatnio przez Izrael.

Czytaj więcej

Działa przeciwlotnicze, chroniące obiekt nuklearny Natanz w Iranie
Konflikty zbrojne
Izrael zaatakował irański obiekt nuklearny. MAEA: nie ma wzrostu promieniowania

Ślady przypalenia widoczne na platformie startowej im. Imama Chomeiniego

18 września irańscy użytkownicy mediów społecznościowych opublikowali zdjęcia nieba nad prowincją Semnan, ukazujące coś, co wyglądało na smugę kondensacyjną rakiety o zachodzie słońca. Irańskie władze nie odpowiedziały, co było przyczyną tego zjawiska, a irańskie media państwowe o incydencie nie poinformowały.

Reklama
Reklama

Zdjęcia satelitarne wykonane wcześniej przez firmę Planet Labs pokazywały okrągłą platformę startową w porcie kosmicznym imienia Imama Chomeiniego, położonego około 230 kilometrów na południowy wschód od Teheranu. Platforma pomalowana była na niebiesko i otoczona czerwonymi, białymi i zielonymi liniami – kolorami irańskiej flagi.

Czytaj więcej

Iran ma wielkie ambicje kosmiczne. Zachód obawia się jednak, że rakiety mogą być wykorzystane do stw
Polityka
Iran i broń atomowa. Jest deklaracja władz w Teheranie

Zdjęcia satelitarne wykonywane po 18 września ukazywały jednak przebarwienia i przypalenia na platformie, mogące świadczyć o jej użyciu.

Fabian Hinz, pracownik naukowy Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych, który zajmuje się badaniem pocisków rakietowych, powiedział w rozmowie z AP, że ślady, widoczne na zdobytych przez agencję zdjęciach sugerują, że Iran wystrzelił pocisk na paliwo stałe. 

Tryumfalne wystąpienie posła Mohsena Zanganeha w irańskiej telewizji państwowej

Irański poseł Mohsen Zanganeh, występując w sobotę w irańskiej telewizji państwowej, stwierdził, że Republika Islamska wystrzeliła w czwartek międzykontynentalny pocisk balistyczny. Przedstawił to jako dowód siły Iranu w obliczu wyzwań ze strony Izraela i Zachodu.

Czytaj więcej

Reaktor w irańskiej elektrowni jądrowej w Buszehr (fot. ilustracyjna)
Polityka
Tajny raport MAEA. Iran zwiększył produkcję wzbogaconego uranu
Reklama
Reklama

– Nie zaniechaliśmy wzbogacania (paliwa jądrowego), nie przekazaliśmy uranu wrogowi, ani nie wycofaliśmy się z naszych stanowisk rakietowych – powiedział Zanganeh, członek parlamentarnej komisji budżetowej z irańskiej prowincji Chorasan-Razawi. – Przedostatniej nocy przeprowadziliśmy testy jednej z najnowocześniejszych rakiet w kraju, która do tej pory nie została jeszcze przetestowana. I ten test zakończył się sukcesem – dodał.

Zanganeh nie sprecyzował jednak, jakie było źródło jego informacji ani nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. W przeszłości – zauważa AP – irańscy posłowie dość często wysuwali przesadzone twierdzenia.

Na jaki zasięg pozwalają pociski międzykontynentalne? 

Międzykontynentalne pociski balistyczne mają zazwyczaj zasięg większy niż 5500 kilometrów. To znacznie przekracza zasięg, na jaki według doniesień zezwala Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, który wynosi 2000 kilometrów. Taki dystans obejmuje znaczną część Bliskiego Wschodu, w tym Izrael i amerykańskie bazy wojskowe w regionie. Rakieta międzykontynentalna objęłaby zasięgiem co najmniej całą Europę. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA, które nadzoruje operacje na Bliskim Wschodzie, nie odpowiedziało na prośbę AP o komentarz.

Czytaj więcej

Pożar w składzie paliw w Teheranie po izraelskim ataku
Konflikty zbrojne
J.D. Vance: Teraz Iran nie zbuduje już bomby atomowej

Iran w przeszłości wykorzystywał tę platformę do wystrzeliwania pocisków rakietowych na paliwo stałe o nazwie Zuljanah. Pociski takie mogą być używane do wynoszenia w kosmos satelitów.

Takie pociski mogą również przenosić broń jądrową, ale Iran od dawna utrzymuje, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy. Amerykańskie agencje wywiadowcze oceniają, że Iran nie prowadzi obecnie aktywnych prac nad bombą atomową, choć wzbogacał uran do poziomu 60 proc. – co stanowi niewielki, techniczny krok od poziomu 90 proc., który jest odpowiedni do produkcji broni. Iran musiałby również zminiaturyzować każdą potencjalną bombę atomową, aby umieścić ją na rakiecie balistycznej.

Reklama
Reklama

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w środę podczas debaty generalnej na 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że jego kraj nigdy nie dążył i nie będzie dążył do budowy broni atomowej. - Nie chcemy broni atomowej - deklarował Pezeszkian. Dodał jednak, że jego kraj „nigdy nie ugnie się przed agresorami” i skrytykował czerwcowe naloty Izraela i USA na Iran. Władze Izraela podkreślały, że trwające 12 dni intensywne ataki były wymierzone w irańskie obiekty nuklearne, ponieważ Teheran przyspieszył prace nad bronią atomową.

Ponieważ Iran formalnie nie potwierdził startu, istnieje prawdopodobieństwo, że start się nie powiódł. Amerykańscy urzędnicy ds. kosmosu nie potwierdzili również, że Iran umieścił w kosmosie jakiekolwiek nowe satelity 18 września.

Irański program nuklearny

Irański program nuklearny

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Iran uzbrojenie

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy Iran przeprowadził niezadeklarowany test rakietowy?
  • Jakie były reakcje na test rakietowy w Iranie?
  • Jakie ślady na platformie wskazują na jej użycie?
  • Co powiedział irański poseł na temat wystrzelonej rakiety?
  • Jaki zasięg mają międzykontynentalne pociski balistyczne?
  • Jakie jest aktualne stanowisko Iranu w sprawie programu nuklearnego?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Iran formalnie nie potwierdził testu na okrągłej platformie, z której odbywały się w przeszłości także starty w ramach cywilnego programu kosmicznego tego kraju. Jeden z parlamentarzystów irańskiego parlamentu stwierdził jednak, nie przedstawiając dowodów, że Teheran przeprowadził test potencjalnego międzykontynentalnego pocisku balistycznego.

Testy – donosi AP – budzą obawy, że Iran może próbować rozszerzyć zasięg swoich rakiet. Agencja przypomina, że prawdopodobnie w weekend ONZ zadecyduje o ponownym nałożeniu sankcji w związku z programem nuklearnym, z którego Teheran nie zrezygnował. Kraj ten naprawia wyrzutnie rakietowe zaatakowane ostatnio przez Izrael.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent USA Donald Trump
Konflikty zbrojne
Izrael anektuje Zachodni Brzeg? Donald Trump: Nie pozwolę
Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Wołodymyr Zełenski: Jestem gotów odejść z urzędu prezydenta po zakończeniu wojny
Młody Palestyńczyk na gruzach budynku, w którym Palestyńczycy szukali schronienia
Konflikty zbrojne
Strefa Gazy: Izrael miał zbombardować budynek, w którym schroniło się ok. 200 osób
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Donald Trump: państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty; Radosław Sikorski: Roger that
Izraelskie wojsko w Ramallah
Konflikty zbrojne
Izraelskie aneksje przeszłe i przyszłe
Reklama
Reklama
e-Wydanie