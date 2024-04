Iran powtarza, że jego program nuklearny służy wyłącznie celom pokojowym. Ajatollah Ali Chamenei, do którego należy ostatnie słowo w sprawie programu nuklearnego Teheranu, na początku XXI wieku w drodze fatwy, czyli dekretu religijnego, zakazał rozwoju broni nuklearnej.

Czego dotyczyła umowa między Iranem a USA z 2015 roku?

Umowa z 2015 roku o programie nuklearnym Iranu nakłada ścisłe limity na aktywności związane z ze wzbogacaniem uranu w zamian za zniesienie sankcji przeciwko Iranowi.

Stany Zjednoczone oświadczyły wówczas, że głównym celem jest wydłużenie do co najmniej roku czasu potrzebnego Iranowi na wyprodukowanie wystarczającej ilości materiału rozszczepialnego do budowy bomby atomowej – co stanowi największą pojedynczą przeszkodę w programie rozwoju tego typu broni.



W 2018 roku ówczesny prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia, ponownie nakładając sankcje na Teheran, które zmniejszyły sprzedaż irańskiej ropy i uderzyły w gospodarkę tego kraju. W 2019 r. Iran zaczął naruszać ograniczenia dotyczące swojej działalności nuklearnej, a następnie znacznie je przekroczył.