Aktualizacja: 21.11.2025 04:48 Publikacja: 21.11.2025 04:48
SBU podało, że sąd skazał na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia małżeństwo z rejonu szostkowskiego w obwodzie sumskim. Małżonków zatrzymano w kwietniu 2024 roku. Mieli oni współpracować z FSB przy namierzaniu celów w obwodzie dla załóg rosyjskich wyrzutni rakietowych Grad. Rosjanie mieli pozyskać 63-letnią kobietę do współpracy za pośrednictwem serwisu Telegram. Kobieta namówiła następnie do współpracy z Rosjanami 68-letniego męża. Obydwoje mieli mieć prorosyjskie poglądy – wynika z komunikatu SBU.
Informacje takie przekazuje Mykoła Kałasznik, gubernator obwodu. Część autobusów ma trafić na Ukrainę jeszcze w tym roku. To efekt współpracy obwodu kijowskiego z francuskim regionem Île-de-France.
Co najmniej pięć osób zginęło, a osiem zostało rannych, w nocnym ataku powietrznym Rosji na Zaporoże – podał gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. W ataku ucierpiały bloki mieszkalne i sklepy.
W wyniku ataku powietrznego na miasto cztery osoby zostały ranne – trzy z nich hospitalizowano. Uszkodzony został budynek mieszkalny i budynek przedsiębiorstwa – informuje Serhij Łysak, mer Odessy.
Stały przedstawiciel USA przy ONZ Mike Waltz, w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą nałożyć dodatkowe sankcje gospodarcze na Rosję, jeśli ta będzie ignorować wezwania do zawieszenia broni. - Będziemy nadal dostarczać broń, potrzebną Ukrainie do obrony – dodał Waltz. Waltz mówił też, że wojny Rosji z Ukrainą „nie da się zakończyć militarnie”. - Przywódcy Rosji i Ukrainy muszą rozpocząć negocjacje. Zarówno Rosja, jak i Ukraina, muszą zgodzić się na zawieszenie broni – podkreślił. - Dyplomacja to jedyna droga do trwałego i sprawiedliwego pokoju – podsumował przedstawiciel USA przy ONZ.
Przez pewien czas samolotów nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Kazaniu, Samarze, Tambowie i Niżniekamsku.
W wyniku wykolejenia się pociągu dwa połączenia pasażerskie zostały odwołane, a pięć pociągów pasażerskich zanotowało opóźnienie – podaje agencja Interfax. Do wykolejenia pociągu z węglem doszło o 20:15 czasu moskiewskiego. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku, do którego doszła na stacji Oblepicha. Z wstępnych ustaleń wynika, że pociąg mógł się wykoleić w wyniku pozostawieniu na torach jakiegoś obiektu przez prowadzących prace naprawcze robotników.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1366 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski dyplomata akredy...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
SBU podało, że sąd skazał na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia małżeństwo z rejonu szostkowskiego w obwodzie sumskim. Małżonków zatrzymano w kwietniu 2024 roku. Mieli oni współpracować z FSB przy namierzaniu celów w obwodzie dla załóg rosyjskich wyrzutni rakietowych Grad. Rosjanie mieli pozyskać 63-letnią kobietę do współpracy za pośrednictwem serwisu Telegram. Kobieta namówiła następnie do współpracy z Rosjanami 68-letniego męża. Obydwoje mieli mieć prorosyjskie poglądy – wynika z komunikatu SBU.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski dyplomata akredytowany przy org...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 18 na 19 listopada Polska poder...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wielka Brytania zamierza przyspieszyć re...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump wyraził gotowość do poparci...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas