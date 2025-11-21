04:41 15 lat więzienia dla małżeństwa, które współpracowało z FSB przy namierzaniu celów w obwodzie sumskim

SBU podało, że sąd skazał na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia małżeństwo z rejonu szostkowskiego w obwodzie sumskim. Małżonków zatrzymano w kwietniu 2024 roku. Mieli oni współpracować z FSB przy namierzaniu celów w obwodzie dla załóg rosyjskich wyrzutni rakietowych Grad. Rosjanie mieli pozyskać 63-letnią kobietę do współpracy za pośrednictwem serwisu Telegram. Kobieta namówiła następnie do współpracy z Rosjanami 68-letniego męża. Obydwoje mieli mieć prorosyjskie poglądy – wynika z komunikatu SBU.

04:39 260 autobusów z Francji trafi do obwodu kijowskiego

Informacje takie przekazuje Mykoła Kałasznik, gubernator obwodu. Część autobusów ma trafić na Ukrainę jeszcze w tym roku. To efekt współpracy obwodu kijowskiego z francuskim regionem Île-de-France.

04:36 Nocny atak powietrzny Rosji na Zaporoże. Są ofiary

Co najmniej pięć osób zginęło, a osiem zostało rannych, w nocnym ataku powietrznym Rosji na Zaporoże – podał gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. W ataku ucierpiały bloki mieszkalne i sklepy.

04:34 W nocy Rosjanie atakowali Odessę

W wyniku ataku powietrznego na miasto cztery osoby zostały ranne – trzy z nich hospitalizowano. Uszkodzony został budynek mieszkalny i budynek przedsiębiorstwa – informuje Serhij Łysak, mer Odessy.

04:31 USA sygnalizują gotowość nałożenia nowych sankcji na Rosję

Stały przedstawiciel USA przy ONZ Mike Waltz, w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą nałożyć dodatkowe sankcje gospodarcze na Rosję, jeśli ta będzie ignorować wezwania do zawieszenia broni. - Będziemy nadal dostarczać broń, potrzebną Ukrainie do obrony – dodał Waltz. Waltz mówił też, że wojny Rosji z Ukrainą „nie da się zakończyć militarnie”. - Przywódcy Rosji i Ukrainy muszą rozpocząć negocjacje. Zarówno Rosja, jak i Ukraina, muszą zgodzić się na zawieszenie broni – podkreślił. - Dyplomacja to jedyna droga do trwałego i sprawiedliwego pokoju – podsumował przedstawiciel USA przy ONZ.

04:29 W nocy działanie wstrzymało kilka rosyjskich lotnisk

Przez pewien czas samolotów nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Kazaniu, Samarze, Tambowie i Niżniekamsku.

04:23 W obwodzie irkuckim wykoleił się pociąg z węglem

W wyniku wykolejenia się pociągu dwa połączenia pasażerskie zostały odwołane, a pięć pociągów pasażerskich zanotowało opóźnienie – podaje agencja Interfax. Do wykolejenia pociągu z węglem doszło o 20:15 czasu moskiewskiego. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku, do którego doszła na stacji Oblepicha. Z wstępnych ustaleń wynika, że pociąg mógł się wykoleić w wyniku pozostawieniu na torach jakiegoś obiektu przez prowadzących prace naprawcze robotników.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1366 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1366 dniu wojny Foto: PAP

04:21 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: