– Mogę tylko powiedzieć i powtórzyć, że Unia Europejska pozostaje w pełni zaangażowana w zapewnienie niezachwianego wsparcia dla Ukrainy w oparciu o zasady Karty Narodów Zjednoczonych – mówił Costa, pytany przez dziennikarzy o ocenę 28-punktowego planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie.

Jak zauważa brytyjski dziennik „Guardian”, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poszła o krok dalej, mówiąc, że „UE współpracuje z Zełenskim i Koalicją Wolnych na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy”. Dodała, że „skontaktuje się z prezydentem Zełenskim, aby omówić tę sprawę”. – Od pierwszego dnia wspieramy Ukrainę, ramię w ramię z nią, i razem bronimy zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Intensywnie współpracujemy z prezydentem Zełenskim i koalicją chętnych na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. To proces ciągły – dodała von der Leyen.

Dmitrij Pieskow: nie otrzymaliśmy propozycji

Również Rosja twierdzi, że nie otrzymała amerykańskich propozycji dotyczących rozwiązania konfliktu z Ukrainą i – jak stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow – „dowiaduje się o pewnych szczegółach z prasy, choć trwają kontakty z USA”.