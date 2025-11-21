Aktualizacja: 21.11.2025 14:23 Publikacja: 21.11.2025 14:15
Donald Trump
Foto: Reuters/Kevin Lamarque
– Mogę tylko powiedzieć i powtórzyć, że Unia Europejska pozostaje w pełni zaangażowana w zapewnienie niezachwianego wsparcia dla Ukrainy w oparciu o zasady Karty Narodów Zjednoczonych – mówił Costa, pytany przez dziennikarzy o ocenę 28-punktowego planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie.
Jak zauważa brytyjski dziennik „Guardian”, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poszła o krok dalej, mówiąc, że „UE współpracuje z Zełenskim i Koalicją Wolnych na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy”. Dodała, że „skontaktuje się z prezydentem Zełenskim, aby omówić tę sprawę”. – Od pierwszego dnia wspieramy Ukrainę, ramię w ramię z nią, i razem bronimy zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Intensywnie współpracujemy z prezydentem Zełenskim i koalicją chętnych na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. To proces ciągły – dodała von der Leyen.
Czytaj więcej
Serwis Axios opublikował pełną treść 28-punktowego planu pokojowego Donalda Trumpa dla Rosji i Uk...
Również Rosja twierdzi, że nie otrzymała amerykańskich propozycji dotyczących rozwiązania konfliktu z Ukrainą i – jak stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow – „dowiaduje się o pewnych szczegółach z prasy, choć trwają kontakty z USA”.
– Strona rosyjska nadal angażuje się w rozmowy, które odbyły się w Anchorage. Jesteśmy świadomi możliwych modyfikacji i zatwierdzonych sformułowań, ale oficjalnie niczego nie otrzymaliśmy – powiedział.
– Są pewne rozważania po stronie amerykańskiej, ale obecnie nie prowadzimy żadnych merytorycznych rozmów. Jesteśmy całkowicie otwarci i pozostajemy otwarci na rozmowy pokojowe – stwierdził Pieskow.
Czytaj więcej
Ukraina ma być poddawana silnej presji ze strony USA w kwestii przyjęcia 28-punktowego planu poko...
W odpowiedzi na pytania o to, w jakim stopniu zapisy postanowienia, o których pisały media, byłyby akceptowalne dla Rosji, Pieskow zapytał, „czy chcecie, żebyśmy negocjowali tak skomplikowaną sprawę przez megafon? Jesteśmy otwarci na rozmowy pokojowe dla dobra rozmów pokojowych, a nie dla samego procesu. Chcemy, aby te rozmowy pokojowe zakończyły się sukcesem” – napomniał dziennikarzy Pieskow.
Szczegóły 28-punktowego planu opublikował amerykański portal Axios. Jak poinformowano, jego zapisy negocjowane są między Amerykanami a Rosjanami. Zgodnie z nim Kijów miałby zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności armii oraz oddania Rosji części terytorium.
Rosyjskie zdobycze na Ukrainie
Foto: Infografika PAP
Plan, według Axios, ma obejmować uznanie Krymu, obwodów donieckiego i ługańskiego za terytorium Rosji, wycofanie się sił ukraińskich z tych części obwodu donieckiego, które obecnie kontrolują, a tereny te miałyby zostać uznane za strefę zdemilitaryzowaną i terytorium rosyjskie. Według tego planu Sojusz Północnoatlantycki (NATO) miałby zobowiązać się do tego, że nie będzie się rozszerzał o Ukrainę i nie rozmieści tam wojsk, a Ukraina z kolei miałaby wpisać do swojej konstytucji zapis, że nie wejdzie do Sojuszu. W planie znalazł się także punkt, który mówi o ograniczeniu maksymalnej liczebności ukraińskiej armii do 600 tys. żołnierzy. W zamian Ukraina miałaby otrzymać wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa oraz 100 mld dol., pochodzących z zamrożonych rosyjskich aktywów – z przeznaczeniem na odbudowę. Wszyscy uczestnicy wojny Rosji z Ukrainą mieliby zostać objęci amnestią, dotyczącą działań podjętych w trakcie wojny. W planie zawarto również punkt, dotyczący Polski, który mówi o tym, że będą tu stacjonować europejskie myśliwce.
Czytaj więcej
Plan pokojowy Donalda Trumpa, którego szczegóły ujawnił portal Axios, przypomina próbę zawarcia u...
Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul powiedział dziennikarzom, że 28-punktowa propozycja dotycząca Ukrainy „nie jest prawdziwym planem”, ponieważ wiele szczegółów wciąż wymaga dopracowania. – Z mojego punktu widzenia (...) to jedynie lista tematów – powiedział dziennikarzom w Brukseli, w komentarzu opublikowanym przez agencję AFP.
Czytaj więcej
W nowym planie pokojowym, który administracja Donalda Trumpa przedstawiła zarówno Ukrainie jak i...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie w piątek rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem na temat planu USA zakończenia wojny, który obejmuje znaczące ustępstwa wobec Rosji – informuje AFP. Wśród tego grona zabraknie premiera Węgier Viktora Orbána. Węgierski premier opublikował jednak na portalu X wpis, w którym zamieścił fragment wywiadu.
„Szefowa KE Ursula von der Leyen chce 135 miliardów euro dla Ukrainy. Fundusze narodu węgierskiego nie zostaną wysłane za granicę! UE pędzi w kierunku gospodarki wojennej, podczas gdy ludzie tracą życie, a cenne zasoby są marnowane. Wezwania do pokoju nie dotyczą tylko Ukrainy; chodzi o to, by cała Europa nie wkroczyła w wojnę, która nie jest nasza” – stwierdził.
Rosyjska okupacja Ukrainy
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Mogę tylko powiedzieć i powtórzyć, że Unia Europejska pozostaje w pełni zaangażowana w zapewnienie niezachwianego wsparcia dla Ukrainy w oparciu o zasady Karty Narodów Zjednoczonych – mówił Costa, pytany przez dziennikarzy o ocenę 28-punktowego planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie.
Jak zauważa brytyjski dziennik „Guardian”, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poszła o krok dalej, mówiąc, że „UE współpracuje z Zełenskim i Koalicją Wolnych na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy”. Dodała, że „skontaktuje się z prezydentem Zełenskim, aby omówić tę sprawę”. – Od pierwszego dnia wspieramy Ukrainę, ramię w ramię z nią, i razem bronimy zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Intensywnie współpracujemy z prezydentem Zełenskim i koalicją chętnych na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. To proces ciągły – dodała von der Leyen.
Ukraina ma być poddawana silnej presji ze strony USA w kwestii przyjęcia 28-punktowego planu pokojowego opracowa...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, po spotkaniu w Kijowie z Danielem Driscollem, sekretarzem armii USA (jedny...
Rosyjski przywódca Władimir Putin odwiedził punkt dowodzenia zgrupowania „Zachód”, gdzie odebrał meldunki o post...
Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Rosji i Ukrainy gen. Keith Kellogg w styczniu ma odejść ze stanowiska - i...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Odpowiedź na zadane w tytule pytanie zależy od tego, czy europejscy przywódcy szybko znajdą środki na wsparcie u...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas