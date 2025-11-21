Reklama
Unia Europejska nic nie wie o planie Trumpa? „Nic o Ukrainie bez Ukrainy”

„Jeśli chodzi o pokój, wszystkie negocjacje powinny obejmować Ukrainę. Nic o Ukrainie bez Ukrainy” - taki wpis zamieścił w serwisie X premier Donald Tusk. Wcześniej António Costa, szef Rady Europejskiej poinformował, że „Unia Europejska nie otrzymała żadnych oficjalnych informacji o planie pokojowym; komentowanie tego w tej chwili nie ma sensu” - stwierdził przed szczytem grupy G20 w Johannesburgu.

Aktualizacja: 21.11.2025 14:23 Publikacja: 21.11.2025 14:15

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Bartosz Lewicki

– Mogę tylko powiedzieć i powtórzyć, że Unia Europejska pozostaje w pełni zaangażowana w zapewnienie niezachwianego wsparcia dla Ukrainy w oparciu o zasady Karty Narodów Zjednoczonych – mówił Costa, pytany przez dziennikarzy o ocenę 28-punktowego planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie.

Jak zauważa brytyjski dziennik „Guardian”, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poszła o krok dalej, mówiąc, że „UE współpracuje z Zełenskim i Koalicją Wolnych na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy”. Dodała, że „skontaktuje się z prezydentem Zełenskim, aby omówić tę sprawę”. – Od pierwszego dnia wspieramy Ukrainę, ramię w ramię z nią, i razem bronimy zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Intensywnie współpracujemy z prezydentem Zełenskim i koalicją chętnych na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. To proces ciągły – dodała von der Leyen.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski, Donald Trump, Władimir Putin
Dyplomacja
Znamy wszystkie 28 punktów planu Trumpa dla Rosji i Ukrainy. Oto ich treść

Dmitrij Pieskow: nie otrzymaliśmy propozycji

Również Rosja twierdzi, że nie otrzymała amerykańskich propozycji dotyczących rozwiązania konfliktu z Ukrainą i – jak stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow – „dowiaduje się o pewnych szczegółach z prasy, choć trwają kontakty z USA”. 

– Strona rosyjska nadal angażuje się w rozmowy, które odbyły się w Anchorage. Jesteśmy świadomi możliwych modyfikacji i zatwierdzonych sformułowań, ale oficjalnie niczego nie otrzymaliśmy – powiedział.

– Są pewne rozważania po stronie amerykańskiej, ale obecnie nie prowadzimy żadnych merytorycznych rozmów. Jesteśmy całkowicie otwarci i pozostajemy otwarci na rozmowy pokojowe – stwierdził Pieskow.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Nieoficjalnie: USA chcą, by Ukraina zgodziła się na plan pokojowy do czwartku

W odpowiedzi na pytania o to, w jakim stopniu zapisy postanowienia, o których pisały media, byłyby akceptowalne dla Rosji, Pieskow zapytał, „czy chcecie, żebyśmy negocjowali tak skomplikowaną sprawę przez megafon? Jesteśmy otwarci na rozmowy pokojowe dla dobra rozmów pokojowych, a nie dla samego procesu. Chcemy, aby te rozmowy pokojowe zakończyły się sukcesem” – napomniał dziennikarzy Pieskow.

28-punktowy plan pokoju. Co zawiera propozycja administracji Donalda Trumpa? 

Szczegóły 28-punktowego planu opublikował amerykański portal Axios. Jak poinformowano, jego zapisy negocjowane są między Amerykanami a Rosjanami. Zgodnie z nim Kijów miałby zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności armii oraz oddania Rosji części terytorium.

Rosyjskie zdobycze na Ukrainie

Rosyjskie zdobycze na Ukrainie

Foto: Infografika PAP

Plan, według Axios, ma obejmować uznanie Krymu, obwodów donieckiego i ługańskiego za terytorium Rosji, wycofanie się sił ukraińskich z tych części obwodu donieckiego, które obecnie kontrolują, a tereny te miałyby zostać uznane za strefę zdemilitaryzowaną i terytorium rosyjskie. Według tego planu Sojusz Północnoatlantycki (NATO) miałby zobowiązać się do tego, że nie będzie się rozszerzał o Ukrainę i nie rozmieści tam wojsk, a Ukraina z kolei miałaby wpisać do swojej konstytucji zapis, że nie wejdzie do Sojuszu. W planie znalazł się także punkt, który mówi o ograniczeniu maksymalnej liczebności ukraińskiej armii do 600 tys. żołnierzy. W zamian Ukraina miałaby otrzymać wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa oraz 100 mld dol., pochodzących z zamrożonych rosyjskich aktywów – z przeznaczeniem na odbudowę. Wszyscy uczestnicy wojny Rosji z Ukrainą mieliby zostać objęci amnestią, dotyczącą działań podjętych w trakcie wojny. W planie zawarto również punkt, dotyczący Polski, który mówi o tym, że będą tu stacjonować europejskie myśliwce. 

Czytaj więcej

Władimir Putin
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Plan pokojowy Donalda Trumpa. Czy już rozumiecie, że to nasza wojna?

Reakcje z krajów Europy na 28-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa

Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul powiedział dziennikarzom, że 28-punktowa propozycja dotycząca Ukrainy „nie jest prawdziwym planem”, ponieważ wiele szczegółów wciąż wymaga dopracowania. – Z mojego punktu widzenia (...) to jedynie lista tematów – powiedział dziennikarzom w Brukseli, w komentarzu opublikowanym przez agencję AFP.

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Reuters: Tak wygląda plan pokojowy Trumpa. Ukraina ma się zrzec ziemi i broni, ograniczyć armię

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie w piątek rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem na temat planu USA zakończenia wojny, który obejmuje znaczące ustępstwa wobec Rosji – informuje AFP. Wśród tego grona zabraknie premiera Węgier Viktora Orbána.  Węgierski premier opublikował jednak na portalu X wpis, w którym zamieścił fragment wywiadu. 

„Szefowa KE Ursula von der Leyen chce 135 miliardów euro dla Ukrainy. Fundusze narodu węgierskiego nie zostaną wysłane za granicę! UE pędzi w kierunku gospodarki wojennej, podczas gdy ludzie tracą życie, a cenne zasoby są marnowane. Wezwania do pokoju nie dotyczą tylko Ukrainy; chodzi o to, by cała Europa nie wkroczyła w wojnę, która nie jest nasza” – stwierdził. 

Rosyjska okupacja Ukrainy

Rosyjska okupacja Ukrainy

Foto: Infografika PAP


Źródło: rp.pl

