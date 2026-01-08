Aktualizacja: 08.01.2026 04:52 Publikacja: 08.01.2026 04:51
Iwan Fedorow, gubernator obwodu poinformował, że dostawy wody, które zostały zakłócone w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną, zostały przywrócone niemal wszystkim odbiorcom w obwodzie.
Nagranie przedstawia działania jednostki specjalnej Gwardii Narodowej, która wyparła Rosjan z jednego z budynków w mieście, który Rosjanie uczynili bastionem swojej obrony.
Informację taką przekazał Borys Fiłatow, mer miasta. Decyzja jest konsekwencją skutków rosyjskiego ostrzału, który doprowadził do przerw w dostawach prądu w obwodzie dniepropietrowskim.
Trump przekonuje, że Amerykę stać na takie wydatki m.in. dzięki wpływom, jakie uzyskuje z ceł nałożonych przez niego.
Lindsey Graham, senator Partii Republikańskiej poinformował, że w czasie spotkania z prezydentem Trumpem uzyskał „zielone światło” ws. ustawy dotyczącej zaostrzenia sankcji wobec Rosji, nad którą pracował razem z senatorem Partii Demokratycznej Richardem Blumenthalem. „Ta ustawa pozwoli prezydentowi Trumpowi ukarać kraje, które kupują tanią rosyjską ropę i zasilają machinę wojenną Putina" - podkreślił Graham. „Ta ustawa da prezydentowi Trumpowi ogromne możliwości nacisku na takie kraje jak Chiny, Indie czy Brazylia, które mają skłonić je do zaprzestania kupowania taniej rosyjskiej ropy, która zapewnia finansowanie krwawej rzezi Putina na Ukrainie” - dodał. Ustawa przewiduje możliwość nałożenia ceł wtórnych w wysokości 500 proc. na towary sprowadzane z krajów, które importują m.in. rosyjską ropę, gaz i uran.
Przyjmowanie i odprawianie samolotów tymczasowo przerwały lotniska w Soczi i Gelendżyku. W środę wieczorem działanie tymczasowo wstrzymały lotniska w Krasnodarze i Wołgogradzie.
Do uszkodzenia dachu budynku mieszkalnego doszło we wsi w rejonie krasnoarmiejskim – informują lokalne władze. W ataku nikt nie ucierpiał. Szczątki drona spadły też na ulicę w mieście Gułkiewiczi.
Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS, przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2025 roku. 33 proc. Polaków jest zdania, że należy kontynuować walkę i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji.
Polacy o wojnie na Ukrainie, sondaż CBOS (listopad-grudzień 2025 roku)
Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1414 dniu wojny
