04:48 Niemal wszyscy mieszkańcy obwodu zaporoskiego odzyskali dostęp do bieżącej wody

Iwan Fedorow, gubernator obwodu poinformował, że dostawy wody, które zostały zakłócone w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną, zostały przywrócone niemal wszystkim odbiorcom w obwodzie.

04:46 Ukraińcy publikują nagranie przedstawiające walki w Rodynśkim w obwodzie donieckim

Nagranie przedstawia działania jednostki specjalnej Gwardii Narodowej, która wyparła Rosjan z jednego z budynków w mieście, który Rosjanie uczynili bastionem swojej obrony.

04:43 W Dnieprze autobusy zastąpią środki transportu publicznego zasilane prądem

Informację taką przekazał Borys Fiłatow, mer miasta. Decyzja jest konsekwencją skutków rosyjskiego ostrzału, który doprowadził do przerw w dostawach prądu w obwodzie dniepropietrowskim.

04:41 Donald Trump chce, by wydatki na obronność USA wyniosły w 2027 roku 1,5 bln dolarów

Trump przekonuje, że Amerykę stać na takie wydatki m.in. dzięki wpływom, jakie uzyskuje z ceł nałożonych przez niego.

04:34 Senator Lindsey Graham: Jest zielone światło od Donalda Trumpa ws. ustawy zaostrzającej sankcje wobec Rosji

Lindsey Graham, senator Partii Republikańskiej poinformował, że w czasie spotkania z prezydentem Trumpem uzyskał „zielone światło” ws. ustawy dotyczącej zaostrzenia sankcji wobec Rosji, nad którą pracował razem z senatorem Partii Demokratycznej Richardem Blumenthalem. „Ta ustawa pozwoli prezydentowi Trumpowi ukarać kraje, które kupują tanią rosyjską ropę i zasilają machinę wojenną Putina" - podkreślił Graham. „Ta ustawa da prezydentowi Trumpowi ogromne możliwości nacisku na takie kraje jak Chiny, Indie czy Brazylia, które mają skłonić je do zaprzestania kupowania taniej rosyjskiej ropy, która zapewnia finansowanie krwawej rzezi Putina na Ukrainie” - dodał. Ustawa przewiduje możliwość nałożenia ceł wtórnych w wysokości 500 proc. na towary sprowadzane z krajów, które importują m.in. rosyjską ropę, gaz i uran.

04:32 W nocy działanie wstrzymały dwa rosyjskie lotniska

Przyjmowanie i odprawianie samolotów tymczasowo przerwały lotniska w Soczi i Gelendżyku. W środę wieczorem działanie tymczasowo wstrzymały lotniska w Krasnodarze i Wołgogradzie.

04:28 Szczątki drona uszkodziły budynek mieszkalny w Kraju Krasnodarskim

Do uszkodzenia dachu budynku mieszkalnego doszło we wsi w rejonie krasnoarmiejskim – informują lokalne władze. W ataku nikt nie ucierpiał. Szczątki drona spadły też na ulicę w mieście Gułkiewiczi.

04:26 54 proc. Polaków uważa, że należy dążyć przede wszystkim do pokoju na Ukrainie, nawet za cenę utraty przez Ukrainę części terytorium

Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS, przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2025 roku. 33 proc. Polaków jest zdania, że należy kontynuować walkę i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1414 dniu wojny

