Kyryło Budanow, nowy szef kancelarii prezydenta Ukrainy
Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Zaczęło się od największej w trakcie trwającej czwarty rok wojny afery korupcyjnej w Kijowie, którą ukraińskie media nazywają „Mindiczgate”. Nazwa pochodzi od nazwiska Timura Mindicza, wieloletniego przyjaciela prezydenta i współwłaściciela wytwórni filmowej Kwartał 95, z której Wołodymyr Zełenski wkroczył do świata polityki po zagraniu głównej roli (prezydenta) w popularnym serialu „Sługa Narodu”. Zdaniem ukraińskich organów antykorupcyjnych (NABU i SAP) Mindicz jest zamieszany w korupcję na dużą skalę w ukraińskim sektorze energetycznym. Z podawanych w listopadzie informacji wynikało, że ogółem wyprano ponad 100 mln dol.
Biznesmen uciekł do Izraela, ale afera już pogrążyła ministra sprawiedliwości Hermana Hałuszczenkę i szefową resortu energetyki Switłanę Hrynczuk. Zarzuty usłyszał też były wicepremier Ołeksij Czernyszow, który już wcześniej był podejrzany o korupcję. Wszystko się posypało po rewizji w mieszkaniu szefa prezydenckiego biura Andrija Jermaka, który niedługo po tym również stracił swoje stanowisko, mimo że uważano go za szarą eminencję ukraińskiej polityki.
– Pojawiały się wątpliwości co do tego, czy prezydent panuje nad sytuacją i czy nadal ma wpływ na rządzącą większość w parlamencie – mówi „Rzeczpospolitej” dobrze zorientowany w polityce ukraińskiej rozmówca. Opozycja, a w szczególności partia Europejska Solidarność z byłym prezydentem Petrem Poroszenką na czele, domagała się dymisji całego rządu i powołania gabinetu ministrów jedności narodowej, do którego weszliby przedstawiciele wszystkich partii parlamentarnych. Prezydent poszedł jednak zupełnie inną drogą.
Po długich pertraktacjach miejsce Jermaka u boku prezydenta zajął dotychczasowy szef wywiadu wojskowego (HUR) gen. Kyryło Budanow. To na jego rachunek zaliczane są udane operacje na Morzu Czarnym z użyciem morskich dronów, które sparaliżowały rosyjską Flotę Czarnomorską. Pod jego kierunkiem HUR przeprowadził wiele operacji, uderzając w rafinerie i inną infrastrukturę krytyczną na terenie Rosji. Ma tytuł Bohatera Ukrainy, a z rąk prezydenta Andrzeja Dudy został odznaczony Złotym Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Budanow urósł do rangi jednego z najbardziej popularnych ukraińskich działaczy państwowych, cieszących się największym zaufaniem rodaków. W sondażach Ukraińcy stawiają go na trzeciej pozycji w przyszłej ewentualnej walce o fotel prezydenta (ustępuje jedynie gen. Walerijemu Załużnemu i Zełenskiemu).
Po aferze korupcyjnej w Kijowie krążyły pogłoski, że szef HUR należał do grona osób, które namawiały prezydenta do dymisji Jermaka. Na nowym stanowisku Budanow we wtorek towarzyszył prezydentowi podczas spotkania „koalicji chętnych” w Paryżu.
Wołodymyr Fesenko, znany ukraiński politolog
– Niektórzy uważają, że Zełenski przeniósł Budanowa do swojego biura z myślą o przyszłych wyborach, mimo że perspektywa ich przeprowadzenia jest bardzo odległa. Istnieją dwie wersje, całkiem sprzeczne. Jedni uważają, że w ten sposób Zełenski jakoby neutralizuje swojego potencjalnego konkurenta. Inni, że prezydent przygotowuje sobie następcę – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, znany kijowski politolog.
– Moim zdaniem chodzi raczej o to, by Budanow przestał być samodzielnym graczem. Przechodząc do biura Zełenskiego, stał się częścią prezydenckiej ekipy – dodaje. Miejsce Budanowa w HUR zajął gen. Ołeh Iwaszczenko – dotychczasowy szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. W Kijowie krążą pogłoski, że jego miejsce może zająć były szef MSZ Dmytro Kułeba, z którym ostatnio spotykał się Zełenski, ale na razie ukraiński przywódca nie potwierdził tych informacji.
– Wojna się wydłuża i prezydent postanowił wzmocnić struktury siłowe, szuka nowych podejść w prowadzeniu działań wojennych – słyszymy w Kijowie.
Prezydent przesunął Denysa Szmyhala z resortu obrony do Ministerstwa Energetyki, a na jego miejsce skierował 34-letniego Mychajła Fedorowa, który dotychczas piastował stanowisko wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej. To jemu Ukraina zawdzięcza m.in. sprawne dostarczenie terminali Starlink na linię frontu po wybuchu wojny i skok w rozwoju armii dronów.
– Podobno Fedorow ma nową koncepcję prowadzenia wojny technologicznej, informacyjnej, wojny dronowej. Nie jesteśmy w stanie konkurować z Rosją pod względem posiadanych zasobów, dlatego musimy prowadzić wojnę w oparciu o najnowocześniejsze technologie – mówi Fesenko.
Najtrudniejsza do zrozumienia jest dymisja szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyla Maluka, któremu Ukraina zawdzięcza wiele udanych operacji na terenie Rosji Putina. Jedna z najbardziej znanych, pod kryptonimem „Pajęczyna”, w czerwcu ubiegłego roku doprowadziła do zniszczenia kilkunastu bombowców strategicznych Rosji. Wówczas sterowane przez Ukrainę drony wyleciały, zaskakując Rosjan, z naczep ciężarówek w różnych regionach kraju, uderzając w kilka najważniejszych rosyjskich lotnisk wojskowych, m.in. w obwodzie irkuckim czy murmańskim.
Jeszcze na etapie spekulacji dotyczących możliwej dymisji Maluka wielu znanych Ukraińców, w tym również skutecznie walczących na froncie, stanęło w obronie szefa SBU. Głos zabrali m.in. dowódca 3. Korpusu Armijnego gen. Andrij Biłecki, dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Mychajło Drapatyj i słynny dowódca ukraińskiej armii dronów Robert Browdi (Madjar). Zełenski pozostał jednak głuchy na ich apele.
– Dotychczas najbardziej znani wojskowi nie zabierali publicznie głosu w sprawach kadrowych, nawet gdy zwalniano gen. Wałerija Załużnego, to nie było takiego poparcia. To poważne wyzwanie dla Zełenskiego, które może mieć skutki w przyszłości – mówi ukraiński analityk.
Polacy o wojnie na Ukrainie, sondaż CBOS (listopad-grudzień 2025 roku)
Foto: PAP
– Zełenski demonstruje siłę i pokazuje, że jego wpływ na sytuację w kraju nie maleje. Wysyła też do wszystkich wewnątrz kraju jednoznaczny sygnał, że to on ostatecznie decyduje, kto będzie zajmował poszczególne stanowiska w Ukrainie. To odpowiedź tym krytykom prezydenta, którzy uważali, że Zełenski zaczyna tracić władzę – uważa Fesenko.
Sondaże wskazują, że najważniejszym potencjalnym konkurentem Zełenskiego pozostaje gen. Załużny, który ma spore szanse na wygraną w przyszłych ewentualnych wyborach prezydenckich. Niedawno pojawiły się nawet spekulacje, że ambasador Ukrainy w Londynie zamierza porzucić pracę w dyplomacji i powrócić do Kijowa. Zostały one jednak błyskawicznie sprostowane przez otoczenie generała.
Zełenski nie wykluczył pod koniec grudnia, że wybory w Ukrainie mogą się odbyć już po zawieszeniu broni, ale wcześniej apelował do Zachodu o zapewnienie bezpieczeństwa podczas takich wyborów. Szef ukraińskiej Rady Najwyższej, Rusłan Stefanczuk, powołał nawet grupę roboczą, która ma wypracować jednorazową ustawę umożliwiającą przeprowadzenie wyborów w trakcie stanu wojennego.
Najnowszy sondaż Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS) pokazuje jednak, że ponad połowa Ukraińców opowiada się przeciwko przeprowadzeniu jakichkolwiek wyborów przed tym, jak zakończy się wojna i zostanie zawarta umowa pokojowa. Obecnie prezydentowi ufa 59 proc. Ukraińców (35 proc. deklaruje brak zaufania). Z kolei 34 proc. respondentów uważa, że kraj zmierza w kierunku autorytaryzmu, a 42 proc. Ukraińców ma przeciwną opinię – dostrzega rozwój demokracji. Niemal co czwarty ankietowany nie jest w stanie jednoznacznie się określić w tej sprawie.
