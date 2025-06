Generał stwierdził, że operacja to „z pewnością cenny sukces Ukrainy”. – Ale nie jest to jeszcze taki sukces, który przesądzi o losach tej wojny – zastrzegł. – Rosja ma ogromny potencjał i przestawiła gospodarkę na tryb wojenny. Tymczasem Ukraina przez wiele miesięcy była pozostawiona w dużej mierze sama sobie. To, co zrobił prezydent (Donald) Trump – de facto wyciągając (Władimira) Putina z izolacji i dając mu polityczny sukces – to coś, co (Dmitrij) Miedwiediew otwarcie już potwierdza. Mianowicie, że Rosja nie chce żadnych rozmów pokojowych, ale dąży do strategicznego zwycięstwa – mówił.

Gen. Roman Polko: Ukraińcom należy się ogromny szacunek za operację „Pajęczyna”

– Widać wyraźnie, że bez wsparcia Zachodu Ukraina sobie nie poradzi. Kluczowe jest, by zapowiadane przez prezydenta Trumpa wsparcie USA rzeczywiście się zmaterializowało, jeśli Putin nie będzie chciał negocjować ze stroną europejską. To wsparcie już teraz jest spóźnione, ale nie mamy innego wyjścia – dla naszego własnego bezpieczeństwa musimy wspierać Ukrainę – zaapelował były dowódca GROM-u.

Według Polki ukraińska akcja ma „znaczenie na poziomie taktycznym i operacyjnym, ale nie jest to jeszcze przełom”. – Nie chcę obniżać rangi tego sukcesu – kropla drąży skałę – ale takich akcji musi być więcej. Ta konkretna operacja była misternie przygotowana, trwała ponad rok. Ukraińcom należy się za to ogromny szacunek, za utrzymanie jej w tajemnicy – to niezwykle trudne – zauważył.

Jednocześnie emerytowany wojskowy zwrócił uwagę, że „Rosja ma nadal potężne zasoby i determinację do prowadzenia działań wojennych”, a „Zachód wciąż się spóźnia z pomocą”. – Były momenty, szczególnie w pierwszym roku wojny, gdy wystarczyłoby rzeczywiście wesprzeć Ukrainę bez blokad – wtedy już mogłoby dojść do przełomu. Gdy pojawiły się HIMARS-y, Ukraina zaczęła działania ofensywne, ale były wtedy blokady na czołgi, na samoloty. Teraz tych blokad już nie ma, ale Rosja nauczyła się i skutecznie bronić okupowanego terytorium – ocenił gen. Roman Polko. Jego zdaniem operacja „Pajęczyna” to „niemalże »mission impossible« zrealizowane w 100 procentach”.