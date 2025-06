Najbardziej zajadłe walki trwają w zachodniej części obwodu donieckiego. Rosjanie próbują tutaj dotrzeć właśnie do granicy obwodu dniepropietrowskiego. Bardziej na wschód ich ataki koncentrują się wokół Pokrowska, do którego jednak nie są w stanie się zbliżyć, mimo iż udało im się zająć trochę stepów na południowy zachód od miasta.

Ukraińscy wojskowi sądzą, że głównym celem atakujących w tym rejonie będzie miasto Konstantyniwka. Ale by do niego dotrzeć, muszą zdobyć Pokrowsk, co im się nie udaje.

– Moskwa dąży do podbicia do jesieni całych obwodów donieckiego i ługańskiego, a potem – pod koniec roku – chce stworzyć strefę buforową wzdłuż swojej granicy (na terenie ukraińskich obwodów charkowskiego i sumskiego – red.) – mówił dziennikarzom w Waszyngtonie zastępca szefa administracji prezydenta Ukrainy i były wojskowy Pawło Palisa.

W ocenie Kijowa to tylko część zamierzeń Kremla, który chce podbić całą Ukrainę na wschód od Dniepru oraz nadmorskie obwody odeski i mikołajowski. Zachodni analitycy, jak i wywiady państw NATO sądzą, że Putin nie porzucił jednak planu zwasalizowania całej Ukrainy oraz „przebudowy architektury bezpieczeństwa, jaka powstała w Europie po zakończeniu zimnej wojny”.

Rosyjskie lato się zaczęło, letniej ofensywy nie ma. Sumy i Charków pod nieustannym ostrzałem

Wszyscy oczekują rosyjskiej letniej ofensywy, ale nic takiego na froncie nie następuje – a Rosjanie liczą lato od 1 czerwca, a nie 21 (jak my). Chyba że uznać za nią zajadłe walki w czterech miejscach. Ale Rosjanie posuwali się i posuwają tam do przodu bardzo powoli i nic nie wskazuje na to, by były to jakieś decydujące natarcia. Nie widać również, by skoncentrowali tam jakieś przeważające siły.