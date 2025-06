Rosjanie twierdzą, że wkroczyli do obwodu dniepropietrowskiego

Rosjanie podają, że pod kontrolą wojsk grupy „Centrum" jest kilka kilometrów kwadratowych terytorium w rejonie sinelnikowskim obwodu dniepropietrowskiego. Opanowanie tego terenu – zdaniem ekspertów – może zakłócić ukraińską logistykę i utorować Rosjanom ruch wojskowy w kierunku Pokrowska.

Obwód dniepropietrowski. Dlaczego0 Rosjanom tak na nim zależy?

Obwód dniepropietrowski jest ważnym ośrodkiem wydobywczym i przemysłowym dla Ukrainy. Pogłębienie rosyjskich postępów w tym miejscu może więc być kolejnym problemem dla Kijowa, zmagającego się z trudnościami gospodarczymi.

Szacuje się, że przed rosyjską ofensywą w obwodzie dniepropietrowskim zamieszkiwało około trzech milionów ludzi. Około miliona osób mieszkało w stolicy regionu, Dnieprze.

Rosjanie kierują się naprzód kosztem dużej liczby zabitych i rannych. Każdej doby na tym odcinku frontu tracą około trzystu żołnierzy. Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) ostrzegali w jednym ze swoich raportów, że Kreml chce podbić południowo-wschodnią część obwodu dniepropietrowskiego po to, by móc oznajmić, że Rosja ma prawo do aneksji reszty tego obwodu w przyszłości.