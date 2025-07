Dlaczego Pokrowsk jest miastem o strategicznym znaczeniu?

Pokrowsk to miasto o strategicznym znaczeniu, które od miesięcy jest celem rosyjskiej ofensywy w obwodzie donieckim. Miasto jest centrum logistycznym ukraińskiej armii – przepływa przez nie zaopatrzenie do wojsk walczących na różnych odcinkach frontu w Donbasie. Ponadto w Pokrowsku znajduje się jedyna na Ukrainie kopalnia węgla koksującego, niezbędnego do produkcji stali.

Pokrowsk jest też ważnym węzłem komunikacyjnym – przez miasto przebiegają trasy łączące główne miasta obwodu donieckiego. W przypadku zajęcia Pokrowska przez Rosjan zaopatrywanie ukraińskich sił broniących się w kontrolowanej jeszcze przez Ukraińców części obwodu donieckiego byłoby poważnie utrudnione. Ewentualne zajęcie miasta byłoby największym sukcesem Rosjan na froncie od wielu miesięcy – ostatnim miastem o takim znaczeniu, zdobytym przez Rosjan, była Awdijiwka (luty 2024 roku).