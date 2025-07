Strefa Czystego Transportu w Krakowie trafi przed sąd

Sąd rozstrzygnie, czy uchwała o krakowskiej Strefie Czystego Transportu dyskryminuje

Podczas wtorkowej konferencji prasowej wojewoda Krzysztof Jan Klęczar zaznaczył, że decyzja w sprawie krakowskiej Strefy Czystego Transportu została podjęta po uprzedniej głębokiej analizie prawnej, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, prawa rady miasta do wyznaczania kierunku rozwoju Krakowa oraz konieczności przewidywania skutków ewentualnego unieważnienia uchwały.

– To była decyzja bardzo trudna, wymagająca szerokiego spojrzenia na konsekwencje. W każdej z możliwych ścieżek skutki byłyby daleko idące. A decyzje wojewody muszą być wyważone – powiedział Krzysztof Klęczar.

W jego ocenie uchylenie uchwały w trybie nadzorczym byłoby obarczone ryzykiem chaosu. - W naszej opinii mogłoby dojść do sytuacji, w której weszłaby w życie uchwała z 2022 roku. Rozstrzygnięcia sądowe w tej kwestii nie są jednoznaczne – wyjaśnił Klęczar.

Powiedział też, że najważniejszym z podnoszonych w skardze do WSA argumentów będzie naruszenie zasady równości obywateli wobec prawa.

– Mamy wątpliwość, czy nie doszło do nieuprawnionego różnicowania sytuacji kierowców. Dlaczego dwa podobne samochody, różniące się jedynie numerami rejestracyjnymi, miałyby być traktowane inaczej tylko ze względu na miejsce zameldowania właściciela? Miasto Kraków jest domem dla krakowian, ale także stolicą regionu. Musimy wziąć pod uwagę potrzeby wszystkich mieszkańców województwa, także tych, którzy codziennie do miasta dojeżdżają do pracy, lekarza czy szkół – wyjaśnił.

Wojewoda małopolski apeluje o poprawienie uchwały o SCT w duchu kompromisu

Wojewoda zarzuci uchwale także braki formalne m.in. nieprecyzyjne określenie zasad ruchu w STC. Jak podkreślił Klęczar do końca 2025 roku jest czas na ewentualne poprawienie uchwały, a on może w każdej chwili wycofać skargę, jeśli dojdzie do kompromisu.