UE zażądała prawa do środków odwetowych (np. dodatkowych ceł) wobec USA, wartych tyle, na ile Hiszpanie wycenili swoje straty, czyli właśnie 13 mln dol. Na to z kolei nie zgodziły się Stany Zjednoczone. Finalnie, arbiter WTO musiał rozsądzić, czy przez karne amerykańskie cła UE rzeczywiście poniosła istotne straty i jak można je zmierzyć. A także czy propozycja odwetu UE nie jest zbyt nadmierna czy represyjna.

Czy cała Europa poniosła straty przez zablokowanie eksportu oliwek?

Strony sięgały po bardzo obrazowe argumenty. USA twierdziły, że gdyby było odwrotnie i gdyby to UE nałożyła cła na eksport pochodzący z jednego tylko stanu USA, to Stany Zjednoczone nie mogłyby twierdzić, że dochód z tego tytułu powinien być obliczany wyłącznie w odniesieniu do tego jednego stanu, ignorując resztę rynku amerykańskiego. Na co UE odpowiedziała, że to nie poszczególne stany są członkami WTO, tylko całe USA, zaś to, że Hiszpanię reprezentuje UE nie ma tu znaczenia dla obliczania strat.

Arbiter uznał, że nawet gdyby USA działały zgodnie z WTO, to import oliwek hiszpańskich do USA by się w istotny sposób nie zmienił. Potrzebne były do tego skomplikowane obliczenia, jaka ilość wsparcia finansowego dla producentów oliwek surowych przypada na przetwórców oliwek dojrzałych. Odpowiedź na to pytanie zajęła wszystkim stronom sześć lat, bo decyzja zapadła dopiero 29 października i następnego dnia została rozesłana do stron.

Werdykt jednak może się Hiszpanom nie spodobać, bo arbiter uznał, że w branży oliwek z Hiszpanii rozsądne będzie przyjęcie, że 100 proc. korzyści z subsydiów dla producentów oliwek surowych przypada na przetwórców oliwek dojrzałych, wobec tego, nawet nie do końca zgodne z wytycznymi WTO zachowanie USA nie przysporzyło Hiszpanom strat. Sama zaś Europa zawyża wycenę strat eksporterów oliwek, bo arbiter wycenił straty nie na 13, a ewentualnie na 6,15 mln dol. Hiszpanie nie mogą więc narzucać żadnych karnych ceł na USA.