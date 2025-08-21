Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Znamy warunki handlu między UE a USA

Ten traktat zmieni na długo handel transatlantycki. Europa ma kupić w USA energię wartą 750 mld dol., chipy warte 40 mld dol., do tego kupować broń z USA i inwestować w USA. Samochody, lekarstwa czy półprzewodniki będą obłożone cłem w wysokości 15 proc.

Publikacja: 21.08.2025 17:18

Prezydent USA Donald Trump wita się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen po og

Prezydent USA Donald Trump wita się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen po ogłoszeniu umowy handlowej między USA a Unią Europejską w Turnberry w Szkocji, Wielka Brytania, 27 lipca 2025 r.

Foto: Reuters

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe postanowienia nowego traktatu handlowego między UE a USA?
  • W jaki sposób nowe cła mogą wpłynąć na ceny europejskich towarów w USA?
  • Jakie grupy produktów objęto specjalnym systemem taryfowym w ramach umowy?
  • Jak porozumienie ma wpłynąć na sektor energii i eliminację barier pozataryfowych?
  • Jakie potencjalne skutki dla rynku spożywczego mogą wyniknąć z nowej umowy?
  • Jakie są plany UE dotyczące dalszej współpracy handlowej i obniżek ceł z USA?

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej i Donald Trump, prezydent USA zawarli 27 lipca porozumienie, które zakończyło trwającą od kwietnia wojnę celną. Dziś Unia Europejska i Stany opublikowały wspólne oświadczenie, w którym informują o szczegółach tego traktatu.

Głównym punktem ciężkości porozumienia jest stawka 15 proc. – takim cłem zostanie obciążona większość europejskich towarów wysłanych na rynek amerykański. To zarówno dużo – bo wcześniej cła sięgały jedynie kilku proc. – jak i mało – bo np. Brazylia na wiele towarów dostała stawkę sięgającą 50 proc., również inni partnerzy USA, jak Szwajcaria czy Indie, dostali dużo wyższe niż Europa stawki. Jednak traktat już w ciągu trzech tygodni od podpisania zdążył zebrać sporo głosów krytycznych za obciążenie Europy cłami i niewykorzystanie różnych narzędzi nacisku, gdy USA będzie mogło wysyłać do UE towary z zerową stawką celną. – Nie jest to korzystne porozumienie dla Europy. Jeżeli towary amerykańskie będą obłożone zerową stawką, to mogą okazać się konkurencją dla producentów europejskich, co w tych producentów uderzy – mówił Piotr Kuczyński, ekonomista Xeliona, świeżo po podpisaniu tego porozumienia.

Czytaj więcej

rzewodnictwo Polski w Radzie UE. Unijny komisarz do spraw gospodarki i wydajności, wdrażania i upras
Handel
Komisarz Dombrovskis: wojna celna najmocniej uderzy same USA

Jakie są kluczowe warunki umowy UE i USA w sprawie ceł?

We wspólnym oświadczeniu szczegółowo określono nowy amerykański system taryfowy wobec UE. Maksymalna stawka celna sięga 15 proc. – ale jedynie dla towarów wysyłanych z Europy do USA. Taka stawka podwyższy za oceanem ceny takich towarów, jak samochody, produkty farmaceutyczne, półprzewodniki i tarcica.

Reklama
Reklama

Od 1 września szereg grup produktów będzie korzystać ze specjalnego systemu, w ramach którego stosowane będą wyłącznie stawki KNU, czyli Kraju Najwyżej Uprzywilejowanego. Chodzi o niedostępne zasoby naturalne (takie jak korek), statki powietrzne i ich części, leki generyczne i składniki leków. Strony będą pracowały nad rozszerzeniem tego systemu na inne kategorie produktów.

UE i USA zamierzają pracować nad wyodrębnieniem swoich gospodarek z nadwyżki mocy produkcyjnych w sektorach stali i aluminium oraz pracować nad wzajemnym zabezpieczeniem łańcuchów dostaw. Porozumienie wspomina w tym zakresie o kontyngentach taryfowych na wywóz stali i aluminium z UE.

Unia i Stany Zjednoczone zobowiązują się do współpracy w celu zapewnienia „bezpiecznych i zdywersyfikowanych” dostaw energii, w tym usuwania barier pozataryfowych, które mogą ograniczać dwustronny handel energią.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Europa gotowa ulec Ameryce? UE ma w odwodzie handlową „bazookę”

Efekt porozumienia z USA drogi dla Europy

Porozumienie wymienia głównie obciążenia dla budżetu Europy. 

  • UE kupi w USA chipy do swoich centrów obliczeniowych za kwotę co najmniej 40 mld dol. UE będzie również kupowała energię w Stanach – gaz LNG, ropę i produkty energii jądrowej o oczekiwanej wartości 750 mld dol. do 2028 r.
  • UE planuje też współpracować z USA w celu przyjęcia wymogów bezpieczeństwa technologicznego zgodnych z wymogami USA - zapisano w dokumencie. 
  • Oczekuje się, że europejskie firmy zainwestują dodatkowe 600 mld dol. w strategicznych sektorach USA do 2028 r. UE planuje znacznie zwiększyć zamówienia na sprzęt wojskowy z USA.
Reklama
Reklama

Porozumienie dotyczy też rynku spożywczego, zawiera zapis o „rozwiązywaniu długotrwałych obaw” dotyczących żywności, można więc przypuszczać, że chodzi tu o obawy europejskich konsumentów przed produktami amerykańskimi, które nie spełniają europejskich norm, jak żywność GMO czy mięso drobiowe. – UE i USA zobowiązują się do współpracy w celu usunięcia barier pozataryfowych wpływających na handel żywnością, w tym usprawnienia wymogów dotyczących świadectw sanitarnych dla wieprzowiny i produktów mlecznych – zapisano.

Komisja Europejska informuje przy tym, że „chociaż UE jest nadal przekonana, że wysokie cła są szkodliwe dla gospodarki światowej, wynegocjowany wynik pozwala uniknąć szkodliwej eskalacji i tworzy podstawę do dalszego rozwoju stosunków transatlantyckich”. Handel między UE a USA jest wart 1,6 bln euro rocznie

Czytaj więcej

Porozumienie zawarte między Trumpem i von der Leyen oznacza także ostateczny kres wylansowanemu jesz
Polityka
Cena bezpieczeństwa Europy. Donald Trump narzucił UE warunki handlu

UE zapowiada dalsze obniżki ceł

– To nie koniec tego procesu, nadal współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi, aby uzgodnić więcej obniżek ceł, zidentyfikować więcej obszarów współpracy i stworzyć większy potencjał wzrostu gospodarczego. Jednocześnie nadal dywersyfikujemy nasze międzynarodowe partnerstwa handlowe, tworząc miejsca pracy i dobrobyt w UE – mówi Ursula von der Leyen.

Handel towarami i usługami między UE a USA podwoił się w ciągu ostatniej dekady, przekraczając 1,6 bln euro w 2024 r., z 867 mld euro w handlu towarami i 817 mld euro w handlu usługami. Każdego dnia przez Atlantyk przepływa ponad 4,2 mld euro towarów i usług.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone wojna celna

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe postanowienia nowego traktatu handlowego między UE a USA?
  • W jaki sposób nowe cła mogą wpłynąć na ceny europejskich towarów w USA?
  • Jakie grupy produktów objęto specjalnym systemem taryfowym w ramach umowy?
  • Jak porozumienie ma wpłynąć na sektor energii i eliminację barier pozataryfowych?
  • Jakie potencjalne skutki dla rynku spożywczego mogą wyniknąć z nowej umowy?
  • Jakie są plany UE dotyczące dalszej współpracy handlowej i obniżek ceł z USA?
Pozostało jeszcze 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Specjalna sprawozdawczyni ONZ Francesca Albanese wzywa do nałożenia sankcji i pociągnięcia globalnyc
Gospodarka
Sankcje za Gazę na firmy wspierające Izrael? UE zabiera głos
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Prezydent USA Donald Trump i dyktator Rosji Władimir Putin
Gospodarka
Rosja wierzy w swój sukces na Alasce. Bez niego gospodarka długo nie pociągnie
Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt ustawy o ROP. W grze 14 mld zł
Gospodarka
Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt ustawy o ROP. W grze 14 mld zł
Chiny na czele światowej robotyzacji. Najnowsze dane
Gospodarka
Chiny na czele światowej robotyzacji. Najnowsze dane
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Ilham Alijew, prezydent Azerbejdżanu
Gospodarka
Azerbejdżan murem za Ukrainą po atakach Rosji na naftowe obiekty SOCAR
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie