Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe postanowienia nowego traktatu handlowego między UE a USA?

W jaki sposób nowe cła mogą wpłynąć na ceny europejskich towarów w USA?

Jakie grupy produktów objęto specjalnym systemem taryfowym w ramach umowy?

Jak porozumienie ma wpłynąć na sektor energii i eliminację barier pozataryfowych?

Jakie potencjalne skutki dla rynku spożywczego mogą wyniknąć z nowej umowy?

Jakie są plany UE dotyczące dalszej współpracy handlowej i obniżek ceł z USA?

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej i Donald Trump, prezydent USA zawarli 27 lipca porozumienie, które zakończyło trwającą od kwietnia wojnę celną. Dziś Unia Europejska i Stany opublikowały wspólne oświadczenie, w którym informują o szczegółach tego traktatu.

Głównym punktem ciężkości porozumienia jest stawka 15 proc. – takim cłem zostanie obciążona większość europejskich towarów wysłanych na rynek amerykański. To zarówno dużo – bo wcześniej cła sięgały jedynie kilku proc. – jak i mało – bo np. Brazylia na wiele towarów dostała stawkę sięgającą 50 proc., również inni partnerzy USA, jak Szwajcaria czy Indie, dostali dużo wyższe niż Europa stawki. Jednak traktat już w ciągu trzech tygodni od podpisania zdążył zebrać sporo głosów krytycznych za obciążenie Europy cłami i niewykorzystanie różnych narzędzi nacisku, gdy USA będzie mogło wysyłać do UE towary z zerową stawką celną. – Nie jest to korzystne porozumienie dla Europy. Jeżeli towary amerykańskie będą obłożone zerową stawką, to mogą okazać się konkurencją dla producentów europejskich, co w tych producentów uderzy – mówił Piotr Kuczyński, ekonomista Xeliona, świeżo po podpisaniu tego porozumienia.

Jakie są kluczowe warunki umowy UE i USA w sprawie ceł?

We wspólnym oświadczeniu szczegółowo określono nowy amerykański system taryfowy wobec UE. Maksymalna stawka celna sięga 15 proc. – ale jedynie dla towarów wysyłanych z Europy do USA. Taka stawka podwyższy za oceanem ceny takich towarów, jak samochody, produkty farmaceutyczne, półprzewodniki i tarcica.