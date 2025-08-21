Aktualizacja: 21.08.2025 20:34 Publikacja: 21.08.2025 17:18
Prezydent USA Donald Trump wita się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen po ogłoszeniu umowy handlowej między USA a Unią Europejską w Turnberry w Szkocji, Wielka Brytania, 27 lipca 2025 r.
Foto: Reuters
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej i Donald Trump, prezydent USA zawarli 27 lipca porozumienie, które zakończyło trwającą od kwietnia wojnę celną. Dziś Unia Europejska i Stany opublikowały wspólne oświadczenie, w którym informują o szczegółach tego traktatu.
Głównym punktem ciężkości porozumienia jest stawka 15 proc. – takim cłem zostanie obciążona większość europejskich towarów wysłanych na rynek amerykański. To zarówno dużo – bo wcześniej cła sięgały jedynie kilku proc. – jak i mało – bo np. Brazylia na wiele towarów dostała stawkę sięgającą 50 proc., również inni partnerzy USA, jak Szwajcaria czy Indie, dostali dużo wyższe niż Europa stawki. Jednak traktat już w ciągu trzech tygodni od podpisania zdążył zebrać sporo głosów krytycznych za obciążenie Europy cłami i niewykorzystanie różnych narzędzi nacisku, gdy USA będzie mogło wysyłać do UE towary z zerową stawką celną. – Nie jest to korzystne porozumienie dla Europy. Jeżeli towary amerykańskie będą obłożone zerową stawką, to mogą okazać się konkurencją dla producentów europejskich, co w tych producentów uderzy – mówił Piotr Kuczyński, ekonomista Xeliona, świeżo po podpisaniu tego porozumienia.
We wspólnym oświadczeniu szczegółowo określono nowy amerykański system taryfowy wobec UE. Maksymalna stawka celna sięga 15 proc. – ale jedynie dla towarów wysyłanych z Europy do USA. Taka stawka podwyższy za oceanem ceny takich towarów, jak samochody, produkty farmaceutyczne, półprzewodniki i tarcica.
Od 1 września szereg grup produktów będzie korzystać ze specjalnego systemu, w ramach którego stosowane będą wyłącznie stawki KNU, czyli Kraju Najwyżej Uprzywilejowanego. Chodzi o niedostępne zasoby naturalne (takie jak korek), statki powietrzne i ich części, leki generyczne i składniki leków. Strony będą pracowały nad rozszerzeniem tego systemu na inne kategorie produktów.
UE i USA zamierzają pracować nad wyodrębnieniem swoich gospodarek z nadwyżki mocy produkcyjnych w sektorach stali i aluminium oraz pracować nad wzajemnym zabezpieczeniem łańcuchów dostaw. Porozumienie wspomina w tym zakresie o kontyngentach taryfowych na wywóz stali i aluminium z UE.
Unia i Stany Zjednoczone zobowiązują się do współpracy w celu zapewnienia „bezpiecznych i zdywersyfikowanych” dostaw energii, w tym usuwania barier pozataryfowych, które mogą ograniczać dwustronny handel energią.
Porozumienie wymienia głównie obciążenia dla budżetu Europy.
Porozumienie dotyczy też rynku spożywczego, zawiera zapis o „rozwiązywaniu długotrwałych obaw” dotyczących żywności, można więc przypuszczać, że chodzi tu o obawy europejskich konsumentów przed produktami amerykańskimi, które nie spełniają europejskich norm, jak żywność GMO czy mięso drobiowe. – UE i USA zobowiązują się do współpracy w celu usunięcia barier pozataryfowych wpływających na handel żywnością, w tym usprawnienia wymogów dotyczących świadectw sanitarnych dla wieprzowiny i produktów mlecznych – zapisano.
Komisja Europejska informuje przy tym, że „chociaż UE jest nadal przekonana, że wysokie cła są szkodliwe dla gospodarki światowej, wynegocjowany wynik pozwala uniknąć szkodliwej eskalacji i tworzy podstawę do dalszego rozwoju stosunków transatlantyckich”. Handel między UE a USA jest wart 1,6 bln euro rocznie.
– To nie koniec tego procesu, nadal współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi, aby uzgodnić więcej obniżek ceł, zidentyfikować więcej obszarów współpracy i stworzyć większy potencjał wzrostu gospodarczego. Jednocześnie nadal dywersyfikujemy nasze międzynarodowe partnerstwa handlowe, tworząc miejsca pracy i dobrobyt w UE – mówi Ursula von der Leyen.
Handel towarami i usługami między UE a USA podwoił się w ciągu ostatniej dekady, przekraczając 1,6 bln euro w 2024 r., z 867 mld euro w handlu towarami i 817 mld euro w handlu usługami. Każdego dnia przez Atlantyk przepływa ponad 4,2 mld euro towarów i usług.
