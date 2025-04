Perspektywy gospodarcze są obecnie coraz bardziej nieprzewidywalne – stwierdził Valdis Dombrovskis, unijny komisarz ds. gospodarki i wydajności, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w ramach dwudniowego, nieformalnego posiedzenia Rady Ecofin w Warszawie.

– Cieszyć może zapowiedź 90-dniowego wstrzymania ostatniej rundy amerykańskich ceł powyżej 10 proc., bo otwiera to przestrzeń do negocjacji. Ale nie można zapomnieć, że w mocy pozostają 10-proc. cła wzajemne na prawie wszystkie kraje świata, oraz 25-proc. cła na motoryzację oraz stal i aluminium, co jest ciosem dla wszystkich gospodarek – mówił Dombrovskis.

Jaki wpływ amerykańskich ceł na PKB

Komisarz Dombrovskis podkreślał, że trudno ocenić skutki wprowadzenia nowych taryf w wymianie międzynarodowej, a szacunki Komisji wskazują, że najpierw uderzą one w same USA, osłabiając zdolność nabywczą konsumentów i wzrost realnych płac, zwiększając inflację itp. Ale wojna celna zaboli też gospodarkę europejską i światową.

– Zgodnie z naszymi ostatnimi symulacjami, dotyczącymi wpływu amerykańskich ceł, PKB USA uległby redukcji o 0,8-1,4 proc. do 2027 r. Negatywny wpływ na UE byłby mniejszy niż w przypadku USA i wyniósł ok. 0,2 proc. PKB – wyliczał Dombrovskis.