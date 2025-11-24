Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są prognozy wzrostu świątecznych wydatków konsumenckich w Europie i Polsce?

Jakie są zmiany w preferencjach zakupowych konsumentów?

Jakie są różnice w zwyczajach zakupowych w okresie świątecznym pomiędzy krajami Europy?

Choć koniunktura nadal nie jest najlepsza, to według prognoz Mastercarda świąteczne wydatki konsumenckie urosną w Europie średnio o 3,1 proc., a w Polsce aż o 5 proc. I to jest drugi wynik w zestawieniu.

Reklama Reklama

Sezon świąteczny trwa, a dla handlu to zdecydowanie najważniejszy sprzedażowo okres w roku. Nic więc dziwnego, że sprzedawcy czekają na pozytywne informacje. I prawdopodobnie w tym roku się nie rozczarują. Według najnowszych danych Mastercard SpendingPulse i prognoz Mastercard Economics Institute, od 1 listopada do 24 grudnia sprzedaż detaliczna w sklepach stacjonarnych i online w Europie zwiększy się o 3,1 proc. rok do roku.

Najmocniejszy wzrost spodziewany jest na Węgrzech – 5,2 proc., potem w Polsce (5 proc.), Hiszpanii (4,8 proc.) oraz Czechach (4,6 proc.). Firma zauważa, że tegoroczne święta upłyną pod znakiem „przystępnych luksusów” – konsumenci chętnie sięgają po modę i kosmetyki, wybierają produkty spożywcze premium.

Święta wciąż niepewne

Choć wzrost cieszy, to oczekiwane wyniki sprzedaży nadal nie są na tyle wysokie, żeby handel spał spokojnie. Wiele raportów wskazuje na wciąż ostrożne podejście do wydawania, także w Polsce. Również Mastercard zauważa jednak, że europejscy konsumenci pozostają odporni, pomimo raczej ograniczonego zaufania do sytuacji gospodarczej. Sprzedaż detaliczna, szczególnie w kategoriach dóbr takich jak elektronika, odzież, bilety na wydarzenia, rośnie w większości krajów. Pomagają w tym solidne fundamenty gospodarcze: niskie bezrobocie oraz rosnące wynagrodzenia.