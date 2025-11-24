Reklama
Rzeczpospolita
Ekonomia
Polacy mają gest na Święta. Wzrostem wydatków przebiją zachodnich Europejczyków

Publikacja: 24.11.2025 14:01

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Choć koniunktura nadal nie jest najlepsza, to według prognoz Mastercarda świąteczne wydatki konsumenckie urosną w Europie średnio o 3,1 proc., a w Polsce aż o 5 proc. I to jest drugi wynik w zestawieniu.

Sezon świąteczny trwa, a dla handlu to zdecydowanie najważniejszy sprzedażowo okres w roku. Nic więc dziwnego, że sprzedawcy czekają na pozytywne informacje. I prawdopodobnie w tym roku się nie rozczarują. Według najnowszych danych Mastercard SpendingPulse i prognoz Mastercard Economics Institute, od 1 listopada do 24 grudnia sprzedaż detaliczna w sklepach stacjonarnych i online w Europie zwiększy się o 3,1 proc. rok do roku.

Najmocniejszy wzrost spodziewany jest na Węgrzech – 5,2 proc., potem w Polsce (5 proc.), Hiszpanii (4,8 proc.) oraz Czechach (4,6 proc.). Firma zauważa, że tegoroczne święta upłyną pod znakiem „przystępnych luksusów” – konsumenci chętnie sięgają po modę i kosmetyki, wybierają produkty spożywcze premium.

Święta wciąż niepewne

Choć wzrost cieszy, to oczekiwane wyniki sprzedaży nadal nie są na tyle wysokie, żeby handel spał spokojnie. Wiele raportów wskazuje na wciąż ostrożne podejście do wydawania, także w Polsce. Również Mastercard zauważa jednak, że europejscy konsumenci pozostają odporni, pomimo raczej ograniczonego zaufania do sytuacji gospodarczej. Sprzedaż detaliczna, szczególnie w kategoriach dóbr takich jak elektronika, odzież, bilety na wydarzenia, rośnie w większości krajów. Pomagają w tym solidne fundamenty gospodarcze: niskie bezrobocie oraz rosnące wynagrodzenia.

Jednocześnie w całej Europie widoczne jest przesunięcie wydatków w kierunku produktów i usług o niższej wartości jednostkowej. Konsumenci częściej wybierają kosmetyki, odzież, wydarzenia na żywo oraz wyjścia do restauracji czy barów. To kategorie, które tradycyjnie zyskują na znaczeniu w okresie świątecznym. Zainteresowanie droższymi produktami osłabło, z wyjątkiem Hiszpanii, gdzie sprzedaż elektroniki utrzymuje się na wyższym poziomie.

Szczególnie silne wzrosty notuje sektor kosmetyków oraz produkty z drugiej ręki. Pokolenia Gen Z i Alpha odgrywają kluczową rolę w popularyzacji tych segmentów, wybierając je zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych. Trend ten jest najbardziej widoczny w Hiszpanii, gdzie moda „second hand” rośnie najszybciej.

Zakupy po swojemu

Zwyczaje zakupowe w okresie świątecznym znacząco różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami. Polacy wydają najwięcej w Europie na biżuterię i zegarki. Niemcy częściej niż inni Europejczycy sięgają po wydarzenia na żywo, Czesi najchętniej kupują kosmetyki, zabawki i artykuły dla zwierząt, Włosi inwestują w sprzęty AGD, a Hiszpanie wybierają zakupy mody i obuwia.

Różnice widoczne są także w świątecznych koszykach spożywczych. Wydatki na żywność pozostają odporne na trudne warunki ekonomiczne, a konsumenci chętnie wybierają towary premium. Francuzi najwięcej przeznaczają na pieczywo, Polacy – na słodycze. Włosi pozostają liderami pod względem wartości jednorazowych zakupów spożywczych (średnio 39 euro na wizytę), wyprzedzając Brytyjczyków (37 euro) i Niemców (36 euro). Z kolei Czesi, Brytyjczycy i Polacy odnotowują największe wzrosty średniej wartości paragonu w okresie świątecznym – odpowiednio o 73 proc., 69 proc. i 62 proc. Nadal jednak średnia wartość koszyka polskich konsumentów jest najniższa w Europie.

– W tegorocznym sezonie świątecznym europejscy konsumenci wykazują zarówno odporność, jak i zdolność adaptacji. Choć całkowite wydatki detaliczne rosną w umiarkowanym tempie, obserwujemy silny popyt na przystępne przyjemności, zakupy drobnych produktów i doświadczenia związane z podróżami. Od produktów spożywczych premium i świątecznych przysmaków po dalekie zimowe wyjazdy, wzorce wydatków odzwierciedlają staranną równowagę między ostrożnością a chęcią czerpania przyjemności – komentuje Natalia Lechmanova, główna ekonomistka na Europę w Mastercard Economic Institute.

W 2025 r. dynamicznie rozwija się również segment mody premium. Sprzedawcy odzieży i obuwia z tego segmentu zwiększyli udział w rynku e-commerce we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Europie Środkowo-Wschodniej marki luksusowe rosną przede wszystkim w sklepach stacjonarnych, podczas gdy zakupy online w tej kategorii nadal pozostają rzadsze. W Polsce odnotowano w tym obszarze wzrost o 0,3 pkt proc. w sklepach stacjonarnych oraz spadek o 2 pkt proc. w internetowych.

Choć koniunktura nadal nie jest najlepsza, to według prognoz Mastercarda świąteczne wydatki konsumenckie urosną w Europie średnio o 3,1 proc., a w Polsce aż o 5 proc. I to jest drugi wynik w zestawieniu.

Sezon świąteczny trwa, a dla handlu to zdecydowanie najważniejszy sprzedażowo okres w roku. Nic więc dziwnego, że sprzedawcy czekają na pozytywne informacje. I prawdopodobnie w tym roku się nie rozczarują. Według najnowszych danych Mastercard SpendingPulse i prognoz Mastercard Economics Institute, od 1 listopada do 24 grudnia sprzedaż detaliczna w sklepach stacjonarnych i online w Europie zwiększy się o 3,1 proc. rok do roku.

