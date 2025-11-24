Aktualizacja: 24.11.2025 14:09 Publikacja: 24.11.2025 14:01
Foto: Adobe Stock
Choć koniunktura nadal nie jest najlepsza, to według prognoz Mastercarda świąteczne wydatki konsumenckie urosną w Europie średnio o 3,1 proc., a w Polsce aż o 5 proc. I to jest drugi wynik w zestawieniu.
Sezon świąteczny trwa, a dla handlu to zdecydowanie najważniejszy sprzedażowo okres w roku. Nic więc dziwnego, że sprzedawcy czekają na pozytywne informacje. I prawdopodobnie w tym roku się nie rozczarują. Według najnowszych danych Mastercard SpendingPulse i prognoz Mastercard Economics Institute, od 1 listopada do 24 grudnia sprzedaż detaliczna w sklepach stacjonarnych i online w Europie zwiększy się o 3,1 proc. rok do roku.
Najmocniejszy wzrost spodziewany jest na Węgrzech – 5,2 proc., potem w Polsce (5 proc.), Hiszpanii (4,8 proc.) oraz Czechach (4,6 proc.). Firma zauważa, że tegoroczne święta upłyną pod znakiem „przystępnych luksusów” – konsumenci chętnie sięgają po modę i kosmetyki, wybierają produkty spożywcze premium.
Choć wzrost cieszy, to oczekiwane wyniki sprzedaży nadal nie są na tyle wysokie, żeby handel spał spokojnie. Wiele raportów wskazuje na wciąż ostrożne podejście do wydawania, także w Polsce. Również Mastercard zauważa jednak, że europejscy konsumenci pozostają odporni, pomimo raczej ograniczonego zaufania do sytuacji gospodarczej. Sprzedaż detaliczna, szczególnie w kategoriach dóbr takich jak elektronika, odzież, bilety na wydarzenia, rośnie w większości krajów. Pomagają w tym solidne fundamenty gospodarcze: niskie bezrobocie oraz rosnące wynagrodzenia.
Jednocześnie w całej Europie widoczne jest przesunięcie wydatków w kierunku produktów i usług o niższej wartości jednostkowej. Konsumenci częściej wybierają kosmetyki, odzież, wydarzenia na żywo oraz wyjścia do restauracji czy barów. To kategorie, które tradycyjnie zyskują na znaczeniu w okresie świątecznym. Zainteresowanie droższymi produktami osłabło, z wyjątkiem Hiszpanii, gdzie sprzedaż elektroniki utrzymuje się na wyższym poziomie.
Szczególnie silne wzrosty notuje sektor kosmetyków oraz produkty z drugiej ręki. Pokolenia Gen Z i Alpha odgrywają kluczową rolę w popularyzacji tych segmentów, wybierając je zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych. Trend ten jest najbardziej widoczny w Hiszpanii, gdzie moda „second hand” rośnie najszybciej.
Zwyczaje zakupowe w okresie świątecznym znacząco różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami. Polacy wydają najwięcej w Europie na biżuterię i zegarki. Niemcy częściej niż inni Europejczycy sięgają po wydarzenia na żywo, Czesi najchętniej kupują kosmetyki, zabawki i artykuły dla zwierząt, Włosi inwestują w sprzęty AGD, a Hiszpanie wybierają zakupy mody i obuwia.
Różnice widoczne są także w świątecznych koszykach spożywczych. Wydatki na żywność pozostają odporne na trudne warunki ekonomiczne, a konsumenci chętnie wybierają towary premium. Francuzi najwięcej przeznaczają na pieczywo, Polacy – na słodycze. Włosi pozostają liderami pod względem wartości jednorazowych zakupów spożywczych (średnio 39 euro na wizytę), wyprzedzając Brytyjczyków (37 euro) i Niemców (36 euro). Z kolei Czesi, Brytyjczycy i Polacy odnotowują największe wzrosty średniej wartości paragonu w okresie świątecznym – odpowiednio o 73 proc., 69 proc. i 62 proc. Nadal jednak średnia wartość koszyka polskich konsumentów jest najniższa w Europie.
– W tegorocznym sezonie świątecznym europejscy konsumenci wykazują zarówno odporność, jak i zdolność adaptacji. Choć całkowite wydatki detaliczne rosną w umiarkowanym tempie, obserwujemy silny popyt na przystępne przyjemności, zakupy drobnych produktów i doświadczenia związane z podróżami. Od produktów spożywczych premium i świątecznych przysmaków po dalekie zimowe wyjazdy, wzorce wydatków odzwierciedlają staranną równowagę między ostrożnością a chęcią czerpania przyjemności – komentuje Natalia Lechmanova, główna ekonomistka na Europę w Mastercard Economic Institute.
W 2025 r. dynamicznie rozwija się również segment mody premium. Sprzedawcy odzieży i obuwia z tego segmentu zwiększyli udział w rynku e-commerce we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Europie Środkowo-Wschodniej marki luksusowe rosną przede wszystkim w sklepach stacjonarnych, podczas gdy zakupy online w tej kategorii nadal pozostają rzadsze. W Polsce odnotowano w tym obszarze wzrost o 0,3 pkt proc. w sklepach stacjonarnych oraz spadek o 2 pkt proc. w internetowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Choć koniunktura nadal nie jest najlepsza, to według prognoz Mastercarda świąteczne wydatki konsumenckie urosną w Europie średnio o 3,1 proc., a w Polsce aż o 5 proc. I to jest drugi wynik w zestawieniu.
Sezon świąteczny trwa, a dla handlu to zdecydowanie najważniejszy sprzedażowo okres w roku. Nic więc dziwnego, że sprzedawcy czekają na pozytywne informacje. I prawdopodobnie w tym roku się nie rozczarują. Według najnowszych danych Mastercard SpendingPulse i prognoz Mastercard Economics Institute, od 1 listopada do 24 grudnia sprzedaż detaliczna w sklepach stacjonarnych i online w Europie zwiększy się o 3,1 proc. rok do roku.
Ogólna stawka celna Stanów Zjednoczonych w wysokości 39 proc. na import ze Szwajcarii może zostać obniżona do 15...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Pracownicy Zary planują protesty przed sklepami w siedmiu krajach Europy w Black Friday – kluczowy dzień wyprzed...
Amerykański producent leków na odchudzanie Eli Lilly jako pierwszy w światowej branży farmaceutycznej osiągnął w...
W trzecim kwartale handlowa grupa wypracowała wyższe zyski niż zakładali analitycy. Ale zasygnalizowała, że widz...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Choć festiwal okazji przypada dopiero za ponad tydzień, to wiele sklepów w Polsce już od początku listopada ofer...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas