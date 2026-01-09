Aktualizacja: 09.01.2026 09:49 Publikacja: 09.01.2026 09:25
Ne Zha 2: W krainie potworów
Foto: materiały prasowe
Analitycy rynku filmowego nie kryją rozczarowania. Gwałtowny rozwój streamingu zrobił swoje. Branża kinowa nie jest w stanie wrócić do wyników sprzed pandemii. W minionym roku na kinowe bilety widzowie wydali na całym świecie 33,5 mld dol. – o 12 proc. więcej niż w roku poprzednim, ale wciąż o ponad 10 mld mniej niż w 2019 r.. A trzeba pamiętać, że w tym czasie cena biletów poszła do góry.
Ciekawa jest analiza tej liczby. W Ameryce Północnej (USA i Kanada) w 2025 r. widzowie zostawili w kasach kinowych ok. 9 mld dol. (w przedpandemicznym okresie było to 11 mld).
Rynki poza Ameryką według pierwszych szacunków przyniosły ok. 24,6 mld. Stosunkowo słabo wypadła Europa. Co zaskakujące, rzadziej wybierali się do kina kochający X Muzę Francuzi. Według danych Unifrance’u w 2025 r. liczba sprzedanych biletów spadła tu o 13,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego. To przełożyło się na wpływy w wysokości ok. 1,17-1,36 mld dol..
Największą popularnością cieszyły się tu amerykańskie superprzeboje „Zwierzogród 2” – 6,5 mln widzów oraz „Lilo i Stitch” – 5,1 mln. „Avatar. Ogień i popiół” od premiery w połowie grudnia zdobył 4,6 mln widzów, ale ten tytuł wciąż jeszcze na swój końcowy wynik pracuje.
Niemcy zostawili w kasach kinowych kwoty podobne jak w 2024 r., tzn. ok. 1,1 mld dol.. Są jednym z nielicznych krajów europejskich, gdzie na pierwszym miejscu listy kasowych przebojów uplasował się film rodzimy. Komedię „Das Kanu des Manitu” – parodię westernu w reżyserii komika Michaela „Bully” Herbiga obejrzało ponad 5 mln widzów.
I wreszcie Polska. Nie mamy jeszcze dokładnych danych, ale pierwsze szacunki mówią o ok. 50 mln sprzedanych biletów. To o 10 mln mniej niż w 2019 r.. Utrzymujemy się więc w standardach światowych. Ale, co ważne, dobrą pozycję mają u nas filmy rodzime. Wielki sukces odniósł „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego, który zebrał blisko 2,4 mln widzów i uplasował się na drugim miejscu najchętniej oglądanych tytułów, za „Minecraft Film”, a przed „Lilo i Stitch”, „Zwierzogrodem 2” i – co warto podkreślić – kolejnym polskim filmem „Teściowie 3” (1,52 mln widzów).
Za ogólną liczbą 24,6 mld dol. wpływów z rynku międzynarodowego (bez Ameryki) kryje się potężny rynek chiński. Bez niego wpływy te wyniosłyby tylko 17,2 mld dol.. W Chinach w 2025 r. 1,194 mld widzów wydało na bilety kinowe 7 mld dol.. I większość, bo aż 81,9 proc. wybierała filmy rodzime. Wielki chiński przebój „Ne Zha 2. W krainie potworów” zarobił 2,2 mld (to liczba ze świata, ale jej gros pochodzi z Chin) i zajął piąte miejsce na liście kasowych przebojów wszech czasów.
Azja w ogóle kocha własne kino. W Japonii krajowa animacja „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” zarobiła 240 mln dol.. Inna animacja „Detective Conan: One-Eyed Flashback” oraz aktorski dramat historyczny „Kokuho” („National Treasure”) przyniosły po ok. 100 mln. Dla porównania: najlepiej przyjęte obrazy zachodnie – „Mission Impossible – The Final Reckoning”, „Zwierzogród 2” oraz „Jurassic World. Odrodzenie” zarobiły w Kraju Kwitnącej Wiśni po ok. 30 mln dol.. Podobnie jest na innych rynkach azjatyckich, które karmią się głównie własnymi produkcjami.
Ranking największych kasowych przebojów 2025 r. wygląda tak jak w poprzednich latach. Nie ma tu, oczywiście, mowy o kinie artystycznym, które święci triumfy na festiwalach. W pierwszej dziesiątce królują – jak zwykle – franczyzy, czyli kolejne części dawnych hitów, animacje, kino przygodowe.
Rodzynkiem na tej liście jest „F1” Josepha Kosińskiego – opowieść o trójce przyjaciół, którzy swoje życie związali z Formułą 1, no i oczywiście na pierwszym miejscu – wspomniana wyżej luźna adaptacja XVI-wiecznej chińskiej powieści, animacja „Ne Zha 2. W krainie potworów” z wynikiem 2,2 mld dol.. Poza tym na podium są też dwa przeboje Disneya. Zajmujący drugie miejsce z wynikiem 1,4 mld dol. „Zwierzogród 2” to pełna kolorów animacja, która pojawiła się na ekranach dziesięć lat po części pierwszej. Tym razem dwójka detektywów: króliczka i lisek w swoim mieście ssaków, penetrują zakazane dzielnice, by stawić czoła przybywającemu do ich świata gadowi. Recenzenci rozpływali się w pochwałach nazywając film „Zabójczą bronią” dla dzieci.
Drugim disneyowskim hitem okazała się nowa wersja „Lilo i Stitcha”. Łącząca kino aktorskie i animację historia hawajskiej dziewczynki, której zabawny przybysz z Kosmosu pomaga naprawić rodzinne relacje, zarobiła 1,04 mld dol.. Na tych tytułach kończy się lista „miliarderów” 2025 r., choć wiadomo, że na początku 2026 r. dołączyła do nich trzecia część „Avatara” Jamesa Camerona, czyli „Avatar: Ogień i popiół”.
Dobre wyniki zanotowały też: „Wicked: Na dobre” (504 mln dol.) i „Jurassic World: Odrodzenie” (870 mln). Jednak koszty produkcji tych obrazów były tak wysokie, że realny zysk jest problematyczny. Poza tym wszystkie te filmy zarobiły mniej niż poprzednie części ich serii.
Niektóre franczyzy jednak całkiem zawiodły. „Kapitan Ameryka: Brave New World” czy „Thunderbolts” przyniosły duże straty, lipcowa „Fantastyczna czwórka” miała minimalny zysk. Można odnieść wrażenie, że te historie trochę się przeżywają, a kino nie może opierać się wyłącznie na spin-offach i kolejnych częściach znanych przebojów. Ale być może 2026 r. tę opinię zweryfikuje. Bo wejdą w nim na ekrany m.in. kolejne części „Avatara”, „Spider-Mana”, „Toy Story”, „Super Mario”, „Toy Story”, „Diuny” czy „Jumanji”. Czy przyniosą ogromne zyski, czy może widzowie zaczynają być franczyzami zmęczeni i czekają na nowe pomysły?
