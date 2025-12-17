Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła tzw. krótkie listy oscarowe – w tym roku aż w 12 kategoriach. W każdej z nich znalazło się od 10 do 20 pozycji. Na krótkich listach znalazły się filmy i artyści, którzy będą walczyć o oscarowe nominacje.

Reklama Reklama

Oscary 2026: Krótkie listy w 12 kategoriach

Idea tworzenia „krótkich list” jest z wszech miar słuszna. Trudno wymagać, by ponad 10 tysięcy członków Akademii Filmowej obejrzało kilkaset filmów i wypowiadało się na tematy często im obce. Dlatego na początku tylko przedstawiciele poszczególnych zawodów lub, jak np. w przypadku filmu zagranicznego zgłaszający się chętni członkowie Akademii, decydują jakie filmy i twórcy pozostaną w grze o nominacje.

W tym roku specjaliści zawęzili liczbę kandydatów aż w 12 kategoriach: film animowany, krótkometrażowy, dokumentalny długi i krótki, film zagraniczny, charakteryzacja, oryginalna muzyka, oryginalna piosenka, dźwięk oraz efekty wizualne. Po raz pierwszy krótkie listy objęły też casting oraz zdjęcia.

W ocenianych kategoriach najwięcej, bo po siedem wyróżnień, przypadło „Grzesznikom” Ryana Cooglera oraz „Wicked: Na dobre” Jona M. Chu. Na sześć list trafili twórcy „Frankensteina” Guillerma del Toro. Warto też zauważyć sukces arcyciekawego, hiszpańskiego „Sirat” Olivera Laxa, który przebił się w kilku kategoriach.