Oscary 2026: Krótkie listy ogłoszone. Nie ma „Franza Kafki”

Szansę na nominację do Oscara ma Łukasz Żal za zdjęcia do „Hamnet”. „Franz Kafka” Agnieszki Holland nie powalczy o Oscara.

Publikacja: 17.12.2025 05:53

Idan Weiss jako tytułowy bohater filmu „Franz Kafka"

Idan Weiss, „Franz Kafka”

Idan Weiss jako tytułowy bohater filmu „Franz Kafka”

Foto: Marlene Film Production

Barbara Hollender

Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła tzw. krótkie listy oscarowe – w tym roku aż w 12 kategoriach. W każdej z nich znalazło się od 10 do 20 pozycji. Na krótkich listach znalazły się filmy i artyści, którzy będą walczyć o oscarowe nominacje.

Oscary 2026: Krótkie listy w 12 kategoriach

Idea tworzenia „krótkich list” jest z wszech miar słuszna. Trudno wymagać, by ponad 10 tysięcy członków Akademii Filmowej obejrzało kilkaset filmów i wypowiadało się na tematy często im obce. Dlatego na początku tylko przedstawiciele poszczególnych zawodów lub, jak np. w przypadku filmu zagranicznego zgłaszający się chętni członkowie Akademii, decydują jakie filmy i twórcy pozostaną w grze o nominacje.

W tym roku specjaliści zawęzili liczbę kandydatów aż w 12 kategoriach: film animowany, krótkometrażowy, dokumentalny długi i krótki, film zagraniczny, charakteryzacja, oryginalna muzyka, oryginalna piosenka, dźwięk oraz efekty wizualne. Po raz pierwszy krótkie listy objęły też casting oraz zdjęcia. 

W ocenianych kategoriach najwięcej, bo po siedem wyróżnień, przypadło „Grzesznikom” Ryana Cooglera oraz „Wicked: Na dobre” Jona M. Chu. Na sześć list trafili twórcy „Frankensteina” Guillerma del Toro. Warto też zauważyć sukces arcyciekawego, hiszpańskiego „Sirat” Olivera Laxa, który przebił się w kilku kategoriach.

Po raz pierwszy swoją krótką listę ogłosili operatorzy. I tu znalazł się Łukasz Żal, wspaniały polski operator, współpracownik m.in. Pawła Pawlikowskiego, autor zdjęć do „Hamnet” Chloe Zhao. Polak był wcześniej wymieniany jako faworyt w wyścigu do nominacji przez wszystkie branżowe pisma i portale.

Szansę na nominację wciąż ma też twórczyni animacji „Autokar” – urodzona w Polsce Sylwia Szkiłądź. Jej film powstał w koprodukcji belgijsko-francuskiej i jest opowieścią o emigracji widzianej oczami ośmioletniej dziewczynki. 

Krótkie listy oscarowe bez „Franza Kafki”

W interesującej Polaków kategorii filmu zagranicznego na krótką listę trafiło 15 tytułów. Niestety, nie znalazł się na niej „Franz Kafka” Agnieszki Holland. Ale wybór jest bardzo ciekawy: honoruje filmy z kilku kontynentów. Są tu produkcje z Argentyny („Belen”), Brazylii („Tajny agent”), Indii („Homebound”), Iraku („Ciasto prezydenta”), Japonii („Kohuko”), Jordanu („All That Left of You”), Korei Południowej („No Other Choice”), Tajwanu („Leworęczna dziewczyna”), Palestyny („Palestyna 36”),, Tunezji („Głos Hind Rajab”). Europę reprezentują filmy z Francji („To był tylko wypadek”), Niemiec („Dźwięk upadku”), Norwegii („Wartość sentymentalna”), Hiszpanii oraz Szwajcarii („Pełna zmiana”). Warto zauważyć, że w tej konkurencji znaczący sukces odniosły kobiety, które wyreżyserowały aż 10 wyróżnionych tytułów. 

Nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone 22 stycznia, wręczenie Oscarów odbędzie się 15 marca 2026. 

