Nie żyje Peter Greene, Zed z „Pulp Fiction”

Peter Greene
Informację o śmierci aktora potwierdził w rozmowie z NBC News jego menadżer Gregg Edwards. Aktor miał 60 lat.
- Nikt nie potrafił zagrać złego faceta lepiej niż Peter. Ale on miał też łagodną stronę, której większość ludzi nigdy nie dostrzegała. I wielkie serce – powiedział Edwards.
Peter Greene zagrał postać Zeda, sadystycznego gwałciciela i ochroniarza w filmie Quentina Tarantino „Pulp Fiction” z 1994 roku. Szerszej publiczności znany był także z roli złoczyńcy Doriana Tyrella w filmie Chucka Russella „Maska” z 1994 roku z Jimem Carreyem w roli głównej. Zdaniem menedżera, choć jego klient miał reputację trudnego we współpracy, był perfekcjonistą, który dawał z siebie wszystko. Edwards ocenił, że rola Doriana Tyrella u boku Jima Carreya i Cameron Diaz w „Masce” była „prawdopodobnie najlepszą rolą” Petera Greene'a.
Po roli Zeda z „Pulp Fiction” i Doriana z „Maski” Greene grał czarny charakter w filmie „Podejrzani” (The Usual Suspects, 1995), najemnika w „Liberatorze 2” (Under Siege 2: Dark Territory, 1995) i skorumpowanego oficera w filmie „Dzień próby” (Training Day, 2001).
Oprócz ról drugoplanowych, Greene miał na koncie także występ w filmie „Domyty, ogolony” z 1993 roku, w którym zagrał chorego na schizofrenię mężczyznę, starającego się odzyskać córkę, która trafiła do rodziny zastępczej.
Greene urodził się 8 października 1965 roku w Montclair w stanie New Jersey. W wieku 15 lat i mieszkał na ulicach Nowego Jorku, gdzie zażywał narkotyki, a potem zaczął je sprzedawać. Karierę aktorską rozpoczął w wieku 20 lat, mieszkając w Nowym Jorku.
