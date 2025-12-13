Nie żyje Peter Greene, Zed z „Pulp Fiction”

Informację o śmierci aktora potwierdził w rozmowie z NBC News jego menadżer Gregg Edwards. Aktor miał 60 lat.

- Nikt nie potrafił zagrać złego faceta lepiej niż Peter. Ale on miał też łagodną stronę, której większość ludzi nigdy nie dostrzegała. I wielkie serce – powiedział Edwards.

Zed z „Pulp Fiction” i Dorian z „Maski”

Peter Greene zagrał postać Zeda, sadystycznego gwałciciela i ochroniarza w filmie Quentina Tarantino „Pulp Fiction” z 1994 roku. Szerszej publiczności znany był także z roli złoczyńcy Doriana Tyrella w filmie Chucka Russella „Maska” z 1994 roku z Jimem Carreyem w roli głównej. Zdaniem menedżera, choć jego klient miał reputację trudnego we współpracy, był perfekcjonistą, który dawał z siebie wszystko. Edwards ocenił, że rola Doriana Tyrella u boku Jima Carreya i Cameron Diaz w „Masce” była „prawdopodobnie najlepszą rolą” Petera Greene'a.

Po roli Zeda z „Pulp Fiction” i Doriana z „Maski” Greene grał czarny charakter w filmie „Podejrzani” (The Usual Suspects, 1995), najemnika w „Liberatorze 2” (Under Siege 2: Dark Territory, 1995) i skorumpowanego oficera w filmie „Dzień próby” (Training Day, 2001).