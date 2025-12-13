Rzeczpospolita
„Tkocze” Mai Kleczewskiej z Grand Prix Boskiej Komedii

Nagrodę Grand Prix otrzymał spektakl „Tkocze” w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach. Międzynarodowej jury nagrodziło również trójkę aktorów z tego spektaklu.

„Tkocze" Mai Kleczewskiej

Foto: Przemysław Jendroska/ Mat. Pras.

Jacek Cieślak

Wszystkie nagrody przyznało doborowe międzynarodowe jury. Tworzyli je: Meiyin Wang, kuratorka i producentka sztuk performatywnych, dyrektorka programów współczesnych w Lincoln Center for the Performing Arts w Nowym Jorku; Matthias Pees, dyrektor i prezes zarządu Berliner Festspiele, Marcela Diez Martinez, dyrektorka artystyczna Festiwalu Jesiennego w Madrycie (Festival de Otoño de Madrid); Märt Meos, estoński producent teatralny, reżyser i kurator; Kao Cho-Pei, kierowniczka Sekcji ds. Rozwoju Międzynarodowego w Dziale Programowym Narodowego Teatru i Sali Koncertowej w Tajpej (NTCH).

„Tkocze” Mai Kleczewskiej z czterema nagrodami

Nagrodę Grand Prix 18. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Boska Komedia otrzymał spektakl „Tkocze” w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach – za teatr wściekły, oddziałujący na wszystkie zmysły, zmieniający spojrzenie na sztukę naturalistyczną, a przy tym wychodzący poza granice racjonalnego widzenia świata. Inspirujący do buntu, choć porażający bezradnością.

Za stworzenie portretu bohaterki, która łącząc skomplikowane doświadczenia osobiste i odpowiedzialność za wspólnotę, niesie polityczne przesłanie spektaklu, nagrodę otrzymała Aleksandra Bernatek za rolę Luizy w „Tkoczach”, z Teatru Śląskiego w Katowicach

Za rolę, w której aktorka płynnie przechodzi pomiędzy skrajnie odmiennymi stanami, od nędzy ludzkiego losu po ciepło, które budzi nadzieję wbrew wszystkim uwarunkowaniom politycznym i społecznym – rysowaną błyskawicznymi metamorfozami pozostawiającymi miejsce na humor, nagrodę otrzymała Grażyna Bułka za kreację Matki Baumert w „Tkoczach” z Teatru Śląskiego w Katowicach.

Za zbudowanie wielowymiarowego wizerunku mężczyzny, w którym jest miejsce na groteskę i brutalną siłę, za twarz bezwzględnego mafiosa i niewinnego dziecka, sceniczną obecność, od której nie sposób oderwać oczu, nagrodę otrzymał Marcin Gaweł za rolę Antona Ansorge w „Tkoczach”, z Teatru Śląskiego w Katowicach

„Ulysses”, „Zamach”, „Wczoraj byłaś na zielono”

Za śmiałą wizję bohaterki w monologu, którego przestrzenią jest wyłącznie łóżko, za umiejętność przekraczania granic i hipnotyczne tchnienie życia w strumień świadomości Molly Bloom, nagrodę otrzymała Martyna Krzysztofik – Molly Bloom w „Ulyssesie” z Teatru Słowackiego w Krakowie w reżyserii Michała Borczucha.

Za wirtuozerską – bezwstydną, a jednak subtelną – kreację bohatera – cynicznego manipulatora, który bezwzględnie gra na naszych emocjach, nagrodę otrzymał Grzegorz Mielczarek – za rolę w „Zamachu na Narodowy Stary Teatr. Narodzinach narodu”, z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie w reżyserii Jakuba Skrzywanka.

Za powiązanie w jedną artystyczną całość dźwięku, obrazu i światła, aby zbudować unikatową formę rozpiętą między widowiskiem teatralnym a koncertem muzycznym, jury przyznało trzy indywidualne nagrody: za scenografię – Markowi Braunowi, za światło i video art – Wojciechowi Kapeli oraz za muzykę – Jackowi Wierzchowskiemu za „Wczoraj byłaś zła na zielono” według książki Elizy Kąckiej, z Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie w inscenizacji Anny Augustynowicz.

