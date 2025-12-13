Wszystkie nagrody przyznało doborowe międzynarodowe jury. Tworzyli je: Meiyin Wang, kuratorka i producentka sztuk performatywnych, dyrektorka programów współczesnych w Lincoln Center for the Performing Arts w Nowym Jorku; Matthias Pees, dyrektor i prezes zarządu Berliner Festspiele, Marcela Diez Martinez, dyrektorka artystyczna Festiwalu Jesiennego w Madrycie (Festival de Otoño de Madrid); Märt Meos, estoński producent teatralny, reżyser i kurator; Kao Cho-Pei, kierowniczka Sekcji ds. Rozwoju Międzynarodowego w Dziale Programowym Narodowego Teatru i Sali Koncertowej w Tajpej (NTCH).

„Tkocze” Mai Kleczewskiej z czterema nagrodami

Nagrodę Grand Prix 18. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Boska Komedia otrzymał spektakl „Tkocze” w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach – za teatr wściekły, oddziałujący na wszystkie zmysły, zmieniający spojrzenie na sztukę naturalistyczną, a przy tym wychodzący poza granice racjonalnego widzenia świata. Inspirujący do buntu, choć porażający bezradnością.

Za stworzenie portretu bohaterki, która łącząc skomplikowane doświadczenia osobiste i odpowiedzialność za wspólnotę, niesie polityczne przesłanie spektaklu, nagrodę otrzymała Aleksandra Bernatek za rolę Luizy w „Tkoczach”, z Teatru Śląskiego w Katowicach

Za rolę, w której aktorka płynnie przechodzi pomiędzy skrajnie odmiennymi stanami, od nędzy ludzkiego losu po ciepło, które budzi nadzieję wbrew wszystkim uwarunkowaniom politycznym i społecznym – rysowaną błyskawicznymi metamorfozami pozostawiającymi miejsce na humor, nagrodę otrzymała Grażyna Bułka za kreację Matki Baumert w „Tkoczach” z Teatru Śląskiego w Katowicach.