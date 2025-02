„Ulisses" Borczucha: mężczyzna może być wrażliwy, kobieta nie musi być ofiarą

W trakcie kilkudziesięciominutowego wyznania Molly popija z butelki ukrytej pod poduszką, a gdy mąż leży obok, bezpruderyjnie wspomina seksualne inicjacje, przygody oraz najbardziej zwariowane fantazje, nie wstydząc się żadnego przejawu swojej cielesności i fizjologii – zdecydowanie odbiegając od kanonu prerafaelickiego anioła lub dzisiejszej mody na kobietę wegankę, joginkę, skoncentrowaną na higienie i duchowej harmonii. Molly to Heksa w stylu bohaterek Agnieszki Szpili.

Najwięksi tylko we wspomnieniach

Monolog Molly to w ewidentny sposób matecznik Becketta, a jeśli tak to nie da się też ukryć, że widzowie „Ulissesa” nie mają do czynienia z teatrem lekkim, łatwym i przyjemnym. Dwustuminutowy spektakl wydłużają pierwsze sekwencje. Dublińska młodzież docieka przyczyn bezwzględności Dedalusa wobec umierającej matki w sprawach wiary, co jest przeplatane pokazywaną na ekranie sondą z udziałem dzisiejszych studentów z jednego z krakowskich akademików.

Można to traktować jako współczesny ekwiwalent rzeczywistości przedstawionej przez Joyce’a. Oglądamy gotowanie parówek, kłótnię z sąsiadką, śpiewanie kibolsko-nacjonalistycznych przyśpiewek. Tylko jeden student z Ukrainy robi wrażenie wrażliwego.

Jednocześnie trudno nie odebrać tej sondy jako pytania o doraźność obecnego społeczno-politycznego teatru. Czujemy, jak mówił Wyspiański, że pospolitość skrzeczy, dlatego warto – choćby czasem – mierzyć się z arcydziełem (chociaż niektórzy uważają to słowo za opresyjne) i stawiać widzom w teatrze poprzeczkę wysoko. Nawet jeśli nie wszyscy dotrwali do końca spektaklu, a również wielu recenzentów uznało go za torturę.

Przy okazji w czasach, gdy wszyscy zachwycają się biografiami Kazimierza Dejmka, Konrada Swinarskiego i Jerzego Grzegorzewskiego - gdy dawno już ich nie ma, warto zapytać: czy w czasach, gdy Lupę próbuje się wyrzucić na śmietnik - Grzegorzewski, Swinarski, Dejmek mieliby szansę w naszym teatrze?