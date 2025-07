Koledzy musieli zazdrościć. W czasach PRL taki wyjazd to prawdziwa rzadkość.

Z pewnością tak. Mogliśmy poczuć się wybrańcami losu.

Praca z Jerzym Jarockim dała panu potwierdzenie, że wybór aktorstwa był wyborem właściwym?

Kiedy zdawałem egzaminy do szkoły teatralnej, miałem wrażenie, że większość moich kolegów wybrała ten kierunek studiów świadomie i przyszłość wiązała właśnie z tym zawodem. Co więcej, aktorstwo traktowali jako rodzaj powołania. Jerzy Jarocki zaproponował mi pracę w Starym Teatrze, czyli najlepszej wówczas scenie w Polsce, co było wyróżnieniem i sugestią, że mam szansę być w tym zawodzie nie najgorszy.

Anna Polony twierdziła, że w Starym Teatrze były dwie frakcje: aktorów Jerzego Jarockiego i Konrada Swinarskiego. Panu jakoś udało się występować ponad podziałami.

Te podziały nie były takie ostre, jak niektórym mogłoby się wydawać. Nie tylko ja, ale też Wiktor Sadecki czy Juliusz Grabowski byliśmy tego najlepszymi przykładami

Jak by pan porównał metody pracy z aktorem Jarockiego i Swinarskiego?

Obaj bardzo wnikliwie drążyli tekst, a praca z nimi przy jego analizie była fantastyczną przygodą. Konrad Swinarski znał nas dobrze, bo spędzał z nami wiele czasu, więc pracując na tekście odwoływał się do samego aktora, do jego przeżyć wewnętrznych. Robił to z wielką klasą i oczywiście nie było mowy o żadnym ekshibicjonizmie. W przypadku Jerzego Jarockiego podróż była jak by odwrotna. On wychodził od tego, jakie chciał osiągnąć „brzmienie” tekstu. Ustalał, jak to ma być grane. I tak „rozgrzewał” aktora, aż osiągnął to wymagane przez niego brzmienie. Aż dany tekst stał się dla niego czymś naturalnym.