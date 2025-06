Tilda Swinton tropem Pasoliniego

„Embodying Pasolini” to autorski hołd laureatki Oscara, Złotego Niedźwiedzia i Złotego Lwa za całokształt twórczości oraz Oliviera Saillarda, historyka sztuki i mody dla słynnego włoskiego reżysera, Piera Paola Pasoliniego. To jednocześnie pierwszy projekt teatralny pozwalający widzom zetknąć się na żywo z szerokim wyborem kostiumów z filmów włoskiego reżysera. Widzowie zobaczą Swinton m.in. w kreacjach zaprojektowanych z myślą o filmach „Ewangelia według św. Mateusza”, „Król Edyp”, „Kwiat tysiąca i jednej nocy” czy „Salò, czyli 120 dni Sodomy”, stworzonych przez Danila Donatiego w atelier Farani. Spektakl odtwarza długi proces odkrywania wartości tych kostiumów, aż do momentu, gdy ponownie trafiły na scenę i zostały powtórnie założone – to zaś było pierwotnie zabronione.

Saillard i Swinton przymierzają na scenie blisko 30 ubiorów, sukien, płaszczy i kapeluszy. Widzowie „stają się świadkami tego brawurowego aktu nadawania im ponownie znaczenia”. Jak czytamy w zapowiedziach, „zamknięta w pięknych tkaninach Swinton nie wciela się w przypisane kostiumom konkretne filmowe postaci. Jej rolą jest właśnie brak roli. Jej obecność uwypukla, jak te obecnie osierocone kostiumy, oddzielone od związanych z nimi niegdyś ciał, aktorów oraz filmów, potrafią znowu odzyskać dawną głębię i wartość”.

Wybór Pasoliniego dla Swinton nie jest przypadkowy – jej debiut odbył się u innego reżysera łamiącego tabu Dereka Jarmana w filmie „Caravaggio” (1986). Międzynarodową sławę przyniosła Swinton rola w „Orlando” Sally Potter (1992), ale też wysokobudżetowe hollywoodzkie produkcje – m.in. „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa” czy „Avengers: Koniec gry”. Ostatnio oglądaliśmy ją w pierwszym anglojęzycznym filmie Pedra Almodóvara „W pokoju obok”.

Unikalnym doświadczeniem ma być „Ultraficción Nr. 1 / Odłamki Czasu” – spektakl hiszpańskiego kolektywu El Conde de Torrefiel, rozgrywający się o zmierzchu, na polanie nad Jeziorem Maltańskim. To rzecz o przemijaniu i życiu na krawędzi. W zaangażowaniu wyobraźni widzów pomogą okoliczna przyroda i… stado owiec. Na spektakl będzie można dojechać zabytkową kolejką Maltanką (21–23.06).

Agnieszka Holland i premiery nawiązujące do jej filmów

Gwiazdą Malty będzie również Agnieszka Holland, patronująca projektom zainspirowanym przez jej twórczość. Odbędzie się prapremiera opery „Głos potwora” Aleksandra Nowaka z librettem Roberta Bolesto, inspirowanej filmem „Europa Europa” w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej (27 i 28 czerwca).