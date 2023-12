Dominika Kulczyk kupiła prawa do MaltaFestival Poznań

Poznań wpisał ją do strategii rozwoju kultury razem z Konkursem im. Wieniawskiego.

Tak, z czasem jednak to nie znajdowało pokrycia w faktycznych działaniach. Gdy Ministerstwo Kultury odebrało nam trzyletnią dotację, kanibalizowano nas również w Poznaniu, a retoryka się nie zmieniała. Wciąż mówiono o nas, że jest w Poznaniu wielka Malta, która dostaje najwięcej pieniędzy, a także 300 małych, niedofinansowanych fundacji, które potrzebują większego wsparcia. Jednocześnie miasto i środowiska lokalne stawiało przed Maltą zadanie utrzymania kontaktu z artystyczną Europą, jak i pozostania największym regionalnym wydarzeniem, gromadzącym publiczność zarówno masową, jak i elitarną. Z tych zadań nikt nas nie zwolnił, natomiast dotacje malały. Dlatego już w czasie pandemii, mówiłem o tym, że trzeba zmienić status Malty, która powinna stać się instytucją miejską, ponieważ od 1991 r. lat tworzyła kulturalny pejzaż Poznania. Ten pomysł został zlekceważony. Wykorzystano przeciwko nam również fakt, że po odwołaniu koncertu zespołu Atoms for Peace, m. in. z udziałem Thoma Yorke’a z Radiohead i basisty Red Hot Chili Peppers Flea, z powodu zaniedbań podwykonawcy, od 2013 r., co jest wielkim skandalem, trwa proces o odszkodowanie dla Malty, a wobec nie wypłacenia nam odszkodowania - wpadliśmy w długi. A mimo to festiwal trwał i trzymał poziom.

Nikt w poznańskim ratuszu nie potrafił podjąć normalnej rozmowy ze zrozumieniem dla tego, czym Malta była i jest dla Poznania oraz polskiej kultury. Patrzono obojętnie jak festiwal upada. To było niedopuszczalne. Tym bardziej chciałem podziękować zespołowi Fundacji Malta, który przeszedł trudny okres. Dziękuję Radzie Fundacji, która cały czas mnie wspierała oraz kilkuset wybitnym artystom z całego świata, którzy podpisali list apelujący o uratowanie Malta Festival. A także jeszcze raz Dominice Kulczyk i Magdzie Sroce. Kłaniam się wszystkim w pas. Jeszcze jedno szczególne podziękowanie kieruję do mojej żony Kasi Mazurkiewicz, która jest moją osobistą „żelazną kopułą”.