Korż tworzy po rosyjsku, aby dotrzeć do odbiorców z całego obszaru postsowieckiego. Potępia napaść na Ukrainę, ale trochę powściągliwie (bo chce grać koncerty również w Rosji). Nie antagonizuje. Według bawiącej się na Narodowym młodzieży głosi jedność Słowian i przyjaźń między wschodnimi narodami. Wyobraźmy więc sobie koncert, na którym młodzi Ukraińcy i młodzi Rosjanie rzucają się zgodnie w wir pogo...

Ruski hip-hop – subkultura, a może nawet kontrkultura?

W komentarzach pod relacjami z koncertów Maksa Korża młodzież ze Wschodu i Zachodu zgodnie powtarza, że czegoś takiego nie ma w zachodniej Europie, że jest to fenomen, którego można zazdrościć. Ale ten fenomen to więcej niż Korż, to postradziecki hip-hop. Subkultura, a może nawet kontrkultura? Własny styl: zero tatuaży czy spodni opuszczonych do kolan. Za to krótkie spodenki, bluzy Nike, schludne fryzury. Tak wygląda czołowy postsowiecki raper i tak samo wyglądają jego fani (dla polskiej młodzieży słuchającej hip-hopu chyba trochę dresiarsko...). I to oryginalne wschodnie pogo, którego nieodłącznym elementem jest wywijanie koszulkami (ostatnio widziałam je na archiwalnych nagraniach z występów Beatlesów).

Być może współczesny ruski hip-hop jest dla młodzieży ze Wschodu tym, czym punk rock w latach 80. dla młodych z Zachodu. Inne były wtedy konteksty, ale czy nie łączy tych nurtów hasło: „My, młodzi, niezadowoleni, przeciwko całemu światu”? Nasza młodzież nie buntuje się aż tak bardzo. Ale można napotkać w sieci komentarze, że chciałoby się i nam doświadczyć czegoś podobnego i poczuć się częścią takiej wspólnoty. „Wczoraj byłem sam, a dzisiaj jest ze mną cały tłum” – rapuje Korż. Teraz rock and roll dzieje się na Wschodzie.

Mogliśmy uniknąć oceanu jadu i nienawiści płynącego dziś szerokim strumieniem pod adresem Ukraińców

Można było przewidzieć, że będą prowokacje z flagą (podobne były na koncercie w ubiegłym roku w Pradze) – i choćby lepiej egzekwować zakaz wnoszenia flag (który na koncercie obowiązywał). Można było dać silniejszą ochronę, wiedząc, jaki jest styl zabawy fanów ruskiego hip-hopu. Uprzedzić, że będzie dziko, niczym na koncercie Dezertera w latach 80. Można było przygotować się na spontaniczne imprezy na mieście przed koncertem (wiedząc, że to obowiązkowy element każdego koncertu Korża) i na najazd fanów z całego świata. To wszystko dałoby się przewidzieć, gdyby w instytucjach miejskich pracowali spece od kultury i komunikacji, którzy tłumaczyliby urzędnikom kulturowe fenomeny. Może wówczas uniknęlibyśmy oceanu jadu i nienawiści płynącego dziś szerokim strumieniem pod adresem Ukraińców.