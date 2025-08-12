Aktualizacja: 12.08.2025 18:00 Publikacja: 12.08.2025 17:23
Donald Tusk w kwestii sprawców niepokojów w Warszawie i na Stadionie Narodowym nie miał innego wyjścia niż ogłoszenie polityki „zero tolerancji”.
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Pozornie nic strasznego się nie stało. Warszawy nie zdemolowano, a Stadion Narodowy nie spłonął podczas koncertu Maksa Korża. Było trochę zamieszania, śmieci i trochę młodzieżowego „dymu”. Nikt nie został pobity, a szkody materialne są niewielkie. Pozornie więc wszystko to powinno się spotkać ze spokojną, rutynową reakcją służb. Tyle tylko że te niekoniecznie ekstremalne wydarzenia wpisują się w bardzo niebezpieczny kontekst, jakim jest polska polityka.
Od dawna świetnie wiemy, a kampania prezydencka tylko z całą mocą to potwierdziła, że tematyka migrancka, a coraz częściej także kwestia relacji polsko–ukraińskich, to tygiel wypełniony niezwykle gorącymi emocjami. Ogień pod nim płonie z coraz mocniejszą siłą i może wywołać dla jednych niechciane, dla innych pożądane skutki.
Ostatnie polskie wybory pokazały nie tylko banał, że na tematyce antyimigranckiej można robić dużą politykę, ale też coś więcej: systematycznie nakręcany mechanizm radykalizmu, w którym jest sporo miejsca na skrajne formy nacjonalizmu czy nawet antysemityzm à la poseł Braun. Nie jesteśmy tu zresztą oryginalni. To trend światowy, którego osią jest Trumpowski ruch MAGA. Świat przesuwa się na prawo. I dotyczy to nie tylko populistycznej międzynarodówki, w którą wpisuje się w Polsce PiS, ale również partii dotąd liberalnych, które z wolna przechodzą na pozycje nowych suwerenistów i obrońców godności narodowej. To naturalna reakcja na ofensywę populistów.
Donald Tusk świetnie to rozumie, dlatego w kwestii sprawców niepokojów w Warszawie i na Stadionie Narodowym nie miał innego wyjścia niż ogłoszenie polityki „zero tolerancji”. Gdyby się zawahał, wykazał chwilę słabości wobec zatrzymanych, podsyciłby tylko ogień pod coraz gorętszym tyglem antyimigranckich emocji.
Wydalając z Polski 63 Ukraińców i Białorusinów, premier próbuje zarządzać zbiorową emocją; przygasić ogień, z którego może wybuchnąć wielki pożar. Dla przyjaciół z walczącej Ukrainy to szok, bo dotąd nasi goście znad Dniepru doświadczali w Polsce taryfy ulgowej. Ta jednak się kończy; po trzech latach nad Wisłą Ukraińcy muszą być traktowani jak wszyscy inni. Nie tylko przestrzegać tych samych reguł, ale z większym respektem podchodzić do uczuć gospodarzy; zrozumieć, że czerwono–czarna flaga w Warszawie znaczy mniej więcej tyle, co propagowanie w Kijowie wizerunku Putina.
I całkiem już na koniec: jeśli jedna i druga strona nie dołoży starań do ograniczenia emocji, płomień wzajemnych uprzedzeń zajmie stos, na którym spłonie wszystko dobre, co się wydarzyło między Polską i Ukrainą po 2022 roku. A skorzysta na tym tylko Putin.
