U klamki Putina – z konieczności

Jedyne, co może uratować Orbána, to odwrócenie gospodarczego regresu, choćby chwilowa poprawa. I tu leży klucz do jego prawdziwego, czy udawanego proputinizmu. Węgry jak nikt w Europie są uzależnione od rosyjskich surowców. Gdyby nagle te kontrakty miały wygasnąć, wzrost cen spowodowanych zakupem surowców energetycznych z innych źródeł wywołałby na Węgrzech rewolucję i ostatecznie pogrzebał szanse Viktora Orbána na przetrwanie. Właśnie dlatego węgierski lider wisi u klamki Putina. Prowadzi „niezależną” politykę energetyczną, odcina się od Brukseli i krytykuje wysiłki wojenne Ukrainy. Tak, Viktor Orbán jest agentem Putina, ale nie jako jego szczery wyznawca, tylko zwykły klient. Klient, którego przyszłość polityczna zależy od tanich rosyjskich surowców.

Tyle że w tym dziwnym świecie coraz trudniej być zarazem stronnikiem Putina i Trumpa, coraz trudniej manewrować między jednym i drugim. Rosja i Stany Zjednoczone mają przeciwne interesy i nigdy nie będzie inaczej, nawet jeśli w przyszłości dojdzie do jakiejś formy współpracy gospodarczej pomiędzy Moskwą a inwestorami z Ameryki. Najlepszym przykładem jest rosyjski gaz. Stany Zjednoczone chcą go sprzedawać także Węgrom. Oferta leży na stole, ale Orbána po prostu na nią nie stać. Zarazem ten sam Orbán świetnie wie, że odsunięcie go od władzy będzie nie tylko jego osobistą porażką, ale upadkiem całego korupcyjnego systemu, który przez lata stworzył.

Czy warto zadawać się Orbánem?

węgierski premier byłby dla rozpoczynającego swoją drogą Nawrockiego ewidentnym obciążeniem. I dlatego nie dojdzie do spotkania obu panów w Budapeszcie

Wracając do polskiego prezydenta, warto spytać, jaki ma interes, by dać się fotografować z politykiem, który ma założoną na szyi pętlę, węgierskim liderem, który jest o krok od porażki (osobiście nie wykluczam, że jakoś uda mu się po raz kolejny z problemu wyłgać) i trudnych rozliczeń, człowiekiem rozdartym między polityczną lojalnością wobec Donalda Trumpa i ekonomiczną zależnością od Władimira Putina, autokratą, który na pewno przegra, jeśli nie jutro, to pojutrze, bo każdy ostro grający kiedyś przegrywa?

Otóż istotą rzeczy nie jest żaden wspólny interes Nawrockiego i Orbána, tylko fakt, że węgierski premier byłby dla rozpoczynającego swoją drogę Nawrockiego ewidentnym obciążeniem. I dlatego nie dojdzie do spotkania obu panów w Budapeszcie. Mimo krokodylich łez wylewanych nad Wisłą przez średnio rozumiejących te detale konfederatów. Dla Polski to dobrze. Kwestia politycznej cnoty Karola Nawrockiego wciąż jest dzięki temu otwarta.