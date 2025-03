Czytaj więcej Gaz Viktor Orbán grozi UE i inkasuje niespodziewany cios od Donalda Trumpa. Chodzi znów o gaz Premier Węgier Viktor Orbán znów sięgnął po szantaż. Domaga się wznowienia tranzytu gazu przez Ukrainę w zamian za zgodę na przedłużenie sankcji wobec Rosji. Tym razem jednak dostał niespodziewany cios zza oceanu.

Jeśli któraś z sieci wykaże marżę wyższą, niż 10 proc obrotów, będzie musiała zyskiem podzielić się z państwem, a ceny zostaną administracyjnie obniżone. Te 10 proc. zostało wyliczone na podstawie średniej ze stycznia 2025. — Nie może być tak, że marża winduje cenę jakiegokolwiek produktu — tłumaczył Marton Nagy.

Podkreślił jednocześnie, że rządowa interwencja w żadnym wypadku nie oznacza, że Węgry idą na wojnę z sieciami handlowymi. Powód jest prosty. Ale innego wyjścia nie było, bo od początku marca 2025 podwyżki cen żywności wyniosły już 9-10 proc.

Wszystko ma stanieć, a inflacja spadnie

Według rządowych wyliczeń wprowadzone środki doprowadzą do obniżek cen objętych kontrolą artykułów żywnościowych o 10, a nawet 15 proc. i spadkiem inflacji o 2 pkt procentowe.

- Jeśli podwyżki cen żywności do końca marca nie zmaleje z obecnych 9-10 proc. do 7-8 proc. jesteśmy gotowi do wprowadzenia kolejnych limitów cenowych — mówił minister.