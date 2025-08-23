Rzeczpospolita
Wydarzenia
Rosja buduje tajemniczą konstrukcję w Obwodzie Królewieckim

Rosja buduje gigantyczną antenę w kształcie ucha w obwodzie królewieckim, zaledwie 25 km od granicy z Polską - podał portal „Nexta”, zamieszczając zdjęcia satelitarne konstrukcji.

Publikacja: 23.08.2025 13:51

Budowa Tarczy Wschód – umocnień na granicy polsko-rosyjskiej w okolicach miejscowości Dąbrówka w Polsce

Budowa Tarczy Wschód – umocnień na granicy polsko-rosyjskiej w okolicach miejscowości Dąbrówka w Polsce

Foto: PAP/Tomasz Waszczuk

Bartosz Lewicki

Tajemniczą konstrukcję w trakcie budowy dostrzegli na zdjęciach satelitarnych zachodni eksperci, zajmujący się tzw. OSINT, wywiadem, opartym na otwartych źródłach. To siedem symetrycznych pierścieni otoczonych wysokim ogrodzeniem – podano. Średnica obiektu sięga 1,6 km.

W praktyce może to być potężny system nadzoru zdolny do przechwytywania sygnałów komunikacyjnych i wojskowych transmisji radiowych w głębi Europy. W obliczu trwającej wojny Moskwa ewidentnie polega nie tylko na pociskach rakietowych, ale także na „uszach”, aby podsłuchiwać NATO.

Nietypowa geometria i imponujące rozmiary

Miejsce to przykuło uwagę badaczy OSINT ze względu na swoją nietypową geometrię, imponujące rozmiary, odległe położenie i potencjalne znaczenie strategiczne – podaje serwis tochnyi.info. Jak czytamy, miejsce to zwróciło uwagę już w 2023 roku  podczas rutynowych przeglądów obrazów satelitarnych przy wykorzystaniu otwartoźródłowych platform ARCGIS/ESRI, a później danych Sentinel-2 z bazy danych Copernicus.

Na zdjęciach, jak zauważa serwis Tochnyi, od razu można zauważyć wzór koncentrycznych okręgów, promieniście rozwijających się kanałów i szereg dróg dostępu do centrum obiektu. „Choć teren ten jest nadal w budowie, w przeciwieństwie do typowych obiektów infrastrukturalnych czy instalacji radarowych, nie widać na nim żadnych rozproszonych fundamentów, które mogłyby przewidywać budowę innych solidnych konstrukcji w obrębie obwodu, takich jak duże anteny lub konstrukcje chroniące radary, z wyjątkiem środka, gdzie teren został wyrównany” - czytamy. 

Zdaniem ekspertów białego wywiadu, taki układ może świadczyć, że jest to wojskowy układ antenowy zaprojektowany do celów wywiadu radiowego lub komunikacji. 

Systemy CDAA, szeroko stosowane w czasach zimnej wojny

Systemy te były szeroko stosowane w okresie zimnej wojny. Średnica okręgu ma bezpośredni wpływ na częstotliwość, a tym samym długość fali fal wykorzystywanych przez system. Każdy CDAA może mieć wiele pierścieni, po jednym dla każdego konkretnego pasma, od kilku MHz do 28 MHz, z zasięgiem detekcji do 7400 km.

Na podstawie zdjęć satelitarnych można stwierdzić, że instalacja ma średnicę od kilkuset do 1600 metrów. To plasuje ją znacznie powyżej zakresu rozmiarów znanych systemów CDAA, nawet tych niedawno zbudowanych na Kubie we współpracy z Chinami. Jak zauważono, teren budowy jest obecnie w początkowej fazie.

Obwód królewiecki, najbardziej zmilitaryzowany obszar Federacji Rosyjskiej

Obwód królewiecki, najbardziej zmilitaryzowany obszar Federacji Rosyjskiej

Foto: PAP

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą

