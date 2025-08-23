Rosja buduje tajemniczą konstrukcję w Obwodzie Królewieckim

Aktualizacja: 23.08.2025 13:54 Publikacja: 23.08.2025 13:51
Budowa Tarczy Wschód – umocnień na granicy polsko-rosyjskiej w okolicach miejscowości Dąbrówka w Polsce
Foto: PAP/Tomasz Waszczuk
Tajemniczą konstrukcję w trakcie budowy dostrzegli na zdjęciach satelitarnych zachodni eksperci, zajmujący się tzw. OSINT, wywiadem, opartym na otwartych źródłach. To siedem symetrycznych pierścieni otoczonych wysokim ogrodzeniem – podano. Średnica obiektu sięga 1,6 km.
W praktyce może to być potężny system nadzoru zdolny do przechwytywania sygnałów komunikacyjnych i wojskowych transmisji radiowych w głębi Europy. W obliczu trwającej wojny Moskwa ewidentnie polega nie tylko na pociskach rakietowych, ale także na „uszach”, aby podsłuchiwać NATO.
Miejsce to przykuło uwagę badaczy OSINT ze względu na swoją nietypową geometrię, imponujące rozmiary, odległe położenie i potencjalne znaczenie strategiczne – podaje serwis tochnyi.info. Jak czytamy, miejsce to zwróciło uwagę już w 2023 roku podczas rutynowych przeglądów obrazów satelitarnych przy wykorzystaniu otwartoźródłowych platform ARCGIS/ESRI, a później danych Sentinel-2 z bazy danych Copernicus.
Na zdjęciach, jak zauważa serwis Tochnyi, od razu można zauważyć wzór koncentrycznych okręgów, promieniście rozwijających się kanałów i szereg dróg dostępu do centrum obiektu. „Choć teren ten jest nadal w budowie, w przeciwieństwie do typowych obiektów infrastrukturalnych czy instalacji radarowych, nie widać na nim żadnych rozproszonych fundamentów, które mogłyby przewidywać budowę innych solidnych konstrukcji w obrębie obwodu, takich jak duże anteny lub konstrukcje chroniące radary, z wyjątkiem środka, gdzie teren został wyrównany” - czytamy.
Zdaniem ekspertów białego wywiadu, taki układ może świadczyć, że jest to wojskowy układ antenowy zaprojektowany do celów wywiadu radiowego lub komunikacji.
Systemy te były szeroko stosowane w okresie zimnej wojny. Średnica okręgu ma bezpośredni wpływ na częstotliwość, a tym samym długość fali fal wykorzystywanych przez system. Każdy CDAA może mieć wiele pierścieni, po jednym dla każdego konkretnego pasma, od kilku MHz do 28 MHz, z zasięgiem detekcji do 7400 km.
Na podstawie zdjęć satelitarnych można stwierdzić, że instalacja ma średnicę od kilkuset do 1600 metrów. To plasuje ją znacznie powyżej zakresu rozmiarów znanych systemów CDAA, nawet tych niedawno zbudowanych na Kubie we współpracy z Chinami. Jak zauważono, teren budowy jest obecnie w początkowej fazie.
Obwód królewiecki, najbardziej zmilitaryzowany obszar Federacji Rosyjskiej
Foto: PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tajemniczą konstrukcję w trakcie budowy dostrzegli na zdjęciach satelitarnych zachodni eksperci, zajmujący się tzw. OSINT, wywiadem, opartym na otwartych źródłach. To siedem symetrycznych pierścieni otoczonych wysokim ogrodzeniem – podano. Średnica obiektu sięga 1,6 km.
W praktyce może to być potężny system nadzoru zdolny do przechwytywania sygnałów komunikacyjnych i wojskowych transmisji radiowych w głębi Europy. W obliczu trwającej wojny Moskwa ewidentnie polega nie tylko na pociskach rakietowych, ale także na „uszach”, aby podsłuchiwać NATO.
Jak poinformowała w stacja NBC News, powołując się na wywiad, udzielony przez pierwszego wiceministra spraw zagr...
Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski są jak ogień i woda - ocenił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump dek...
W Strefie Gazy zapasy wzbogaconego mleka i past odżywczych zbliżają się do rekordowo niskiego poziomu, co pogłęb...
W najbardziej szczegółowym jak dotąd raporcie dotyczącym żądań Putina, jakie przedstawił podczas szczytu z Donal...
Prezydent USA Donald Trump jest przekonany, że warunkiem zakończenia wojny na Ukrainie jest bezpośrednia rozmow...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas