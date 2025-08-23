Rosja buduje tajemniczą konstrukcję w Obwodzie Królewieckim

Tajemniczą konstrukcję w trakcie budowy dostrzegli na zdjęciach satelitarnych zachodni eksperci, zajmujący się tzw. OSINT, wywiadem, opartym na otwartych źródłach. To siedem symetrycznych pierścieni otoczonych wysokim ogrodzeniem – podano. Średnica obiektu sięga 1,6 km.

W praktyce może to być potężny system nadzoru zdolny do przechwytywania sygnałów komunikacyjnych i wojskowych transmisji radiowych w głębi Europy. W obliczu trwającej wojny Moskwa ewidentnie polega nie tylko na pociskach rakietowych, ale także na „uszach”, aby podsłuchiwać NATO.

Nietypowa geometria i imponujące rozmiary

Miejsce to przykuło uwagę badaczy OSINT ze względu na swoją nietypową geometrię, imponujące rozmiary, odległe położenie i potencjalne znaczenie strategiczne – podaje serwis tochnyi.info. Jak czytamy, miejsce to zwróciło uwagę już w 2023 roku podczas rutynowych przeglądów obrazów satelitarnych przy wykorzystaniu otwartoźródłowych platform ARCGIS/ESRI, a później danych Sentinel-2 z bazy danych Copernicus.

Na zdjęciach, jak zauważa serwis Tochnyi, od razu można zauważyć wzór koncentrycznych okręgów, promieniście rozwijających się kanałów i szereg dróg dostępu do centrum obiektu. „Choć teren ten jest nadal w budowie, w przeciwieństwie do typowych obiektów infrastrukturalnych czy instalacji radarowych, nie widać na nim żadnych rozproszonych fundamentów, które mogłyby przewidywać budowę innych solidnych konstrukcji w obrębie obwodu, takich jak duże anteny lub konstrukcje chroniące radary, z wyjątkiem środka, gdzie teren został wyrównany” - czytamy.