Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jest obecne zaufanie Ukraińców do Europy i Stanów Zjednoczonych?

Jak zmieniły się oceny polityki USA wobec Ukrainy?

Jakie są odczucia Ukraińców wobec Unii Europejskiej w porównaniu z poprzednim rokiem?

Jaki jest poziom zaufania Ukraińców do NATO i jakie zmiany zaszły?

Jak oceniają Ukraińcy działalność prezydenta Donalda Trumpa w kontekście wojny na Ukrainie?

Jakie stanowiska zajmują osoby odbierające USA i Europę jako niewiarygodnych sojuszników?

Wyniki sondażu przeprowadzonego na Ukrainie wskazują, że zdaniem 33 proc. respondentów Europa jest już zmęczona wojną i wywiera presję na Ukrainę, by doprowadzić do pokoju na niesprawiedliwych warunkach. W porównaniu z początkiem października 2025 roku wzrósł odsetek osób niezdecydowanych – z 6 do 12 proc., co przełożyło się na nieznaczny spadek zarówno ocen jednoznacznie pozytywnych, jak i negatywnych.

Reklama Reklama

Foto: PAP

Jak Ukraińcy oceniają podejście USA do wojny?

O ile w ocenie polityki Europy wobec Ukrainy w ostatnich miesiącach panuje względna stabilność, o tyle w przypadku Stanów Zjednoczonych utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa. Od października 2025 roku odsetek Ukraińców przekonanych, że USA są zmęczone wojną i naciskają na Kijów, by poszedł na ustępstwa wobec Rosji, wzrósł z 52 do 59 proc.

W tym samym czasie liczba osób uznających USA za wiarygodnego sojusznika spadła z 38 do 28 proc. Badacze zaznaczają jednak, że choć obecne wskaźniki są niekorzystne, to najgorsze oceny polityki USA wobec Ukrainy odnotowano w marcu 2025 roku.