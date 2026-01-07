Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Ukraińcy ufają Europie, coraz mniej Stanom Zjednoczonym

55 proc. Ukraińców uważa, że Europa w sposób poważny i konsekwentny pomaga Ukrainie oraz dąży do zakończenia wojny na sprawiedliwych warunkach. Takie wnioski płyną z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.

Publikacja: 07.01.2026 12:07

Sondaż: Ukraińcy ufają Europie, coraz mniej Stanom Zjednoczonym

Foto: PAP/EPA

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest obecne zaufanie Ukraińców do Europy i Stanów Zjednoczonych?
  • Jak zmieniły się oceny polityki USA wobec Ukrainy?
  • Jakie są odczucia Ukraińców wobec Unii Europejskiej w porównaniu z poprzednim rokiem?
  • Jaki jest poziom zaufania Ukraińców do NATO i jakie zmiany zaszły?
  • Jak oceniają Ukraińcy działalność prezydenta Donalda Trumpa w kontekście wojny na Ukrainie?
  • Jakie stanowiska zajmują osoby odbierające USA i Europę jako niewiarygodnych sojuszników?

Wyniki sondażu przeprowadzonego na Ukrainie wskazują, że zdaniem 33 proc. respondentów Europa jest już zmęczona wojną i wywiera presję na Ukrainę, by doprowadzić do pokoju na niesprawiedliwych warunkach. W porównaniu z początkiem października 2025 roku wzrósł odsetek osób niezdecydowanych – z 6 do 12 proc., co przełożyło się na nieznaczny spadek zarówno ocen jednoznacznie pozytywnych, jak i negatywnych.

Foto: PAP

Jak Ukraińcy oceniają podejście USA do wojny?

O ile w ocenie polityki Europy wobec Ukrainy w ostatnich miesiącach panuje względna stabilność, o tyle w przypadku Stanów Zjednoczonych utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa. Od października 2025 roku odsetek Ukraińców przekonanych, że USA są zmęczone wojną i naciskają na Kijów, by poszedł na ustępstwa wobec Rosji, wzrósł z 52 do 59 proc.

W tym samym czasie liczba osób uznających USA za wiarygodnego sojusznika spadła z 38 do 28 proc. Badacze zaznaczają jednak, że choć obecne wskaźniki są niekorzystne, to najgorsze oceny polityki USA wobec Ukrainy odnotowano w marcu 2025 roku.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk
Polityka
Szczyt „koalicji chętnych” w Paryżu. Donald Tusk: Za wcześnie na optymistyczne komunikaty

Na pytanie o zaufanie do instytucji międzynarodowych 48 proc. respondentów zadeklarowało zaufanie do Unii Europejskiej, a 26 proc. brak zaufania. W porównaniu z grudniem 2024 roku (46 proc. zaufania i 19 proc. braku zaufania) poziom poparcia pozostaje stabilny, choć wzrósł odsetek sceptyków.

Jednocześnie 25 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska wobec UE – to mniej niż rok wcześniej, co wskazuje na rosnącą klarowność opinii. Ogólnie UE pozostaje instytucją cieszącą się relatywnie wysokim zaufaniem społecznym na Ukrainie.

Znacznie gorzej wypadają Stany Zjednoczone i NATO. USA ufa obecnie jedynie 18 proc. Ukraińców (wobec 41 proc. w grudniu 2024 roku), natomiast brak zaufania deklaruje 52 proc. respondentów. W przypadku NATO poziom zaufania spadł z 43 do 30 proc., a brak zaufania wzrósł z 25 do 43 proc.

Czytaj więcej

Donald Trump podczas noworocznego przyjęcia w Mar-a-Lago
Konflikty zbrojne
Amerykanów zapytano, jak Donald Trump radzi sobie z obietnicą zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Najnowszy sondaż

Donald Trump oceniany negatywnie

Działalność prezydenta USA Donalda Trumpa w kontekście Ukrainy 74 proc. respondentów nadal ocenia negatywnie. W maju i czerwcu 2025 roku podobnego zdania było 72 proc., co oznacza, że w ostatnim półroczu opinie w tej sprawie praktycznie się nie zmieniły.

Reklama
Reklama

Tylko 14 proc. ankietowanych uważa, że dla Ukrainy dobrze jest, iż Trump ponownie pełni funkcję prezydenta USA (wcześniej 16 proc.).

Respondenci, którzy nie postrzegają Europy i USA jako wiarygodnych sojuszników, są bardziej skłonni akceptować bolesne ustępstwa, a nawet kapitulację. W badaniu 27 proc. osób uznających Europę za niewiarygodnego partnera byłoby gotowych poprzeć rosyjski „plan pokojowy”, wobec 13 proc. wśród tych, którzy wierzą, że Europa dąży do sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy.

Sondaż przeprowadzono w dniach 26 listopada – 29 grudnia 2025 roku metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na losowej próbie numerów telefonów komórkowych. Badaniem objęto 1001 dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających na terytoriach kontrolowanych przez rząd w Kijowie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Organizacje NATO
Myśliwiec Mirage 2000 Tajwańskich Sił Powietrznych
Konflikty zbrojne
Chińskie wojsko ćwiczyło wokół Tajwanu. Władze wyspy wskazały, jaki był cel
Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Wasyla Maluka
Konflikty zbrojne
Wasyl Maluk, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosił rezygnację
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1411
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1411
Donald Trump przed rezydencją Mar-a-Lago na Florydzie
Konflikty zbrojne
Donald Trump o ataku na Wenezuelę: Ludzie nie widzieli takiego od II wojny światowej
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Delcy Rodriguez
Konflikty zbrojne
Wiceprezydent Wenezueli: Żądamy uwolnienia Maduro. To nasz jedyny prezydent
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama