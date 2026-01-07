Aktualizacja: 07.01.2026 12:47 Publikacja: 07.01.2026 12:07
Wyniki sondażu przeprowadzonego na Ukrainie wskazują, że zdaniem 33 proc. respondentów Europa jest już zmęczona wojną i wywiera presję na Ukrainę, by doprowadzić do pokoju na niesprawiedliwych warunkach. W porównaniu z początkiem października 2025 roku wzrósł odsetek osób niezdecydowanych – z 6 do 12 proc., co przełożyło się na nieznaczny spadek zarówno ocen jednoznacznie pozytywnych, jak i negatywnych.
Foto: PAP
O ile w ocenie polityki Europy wobec Ukrainy w ostatnich miesiącach panuje względna stabilność, o tyle w przypadku Stanów Zjednoczonych utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa. Od października 2025 roku odsetek Ukraińców przekonanych, że USA są zmęczone wojną i naciskają na Kijów, by poszedł na ustępstwa wobec Rosji, wzrósł z 52 do 59 proc.
W tym samym czasie liczba osób uznających USA za wiarygodnego sojusznika spadła z 38 do 28 proc. Badacze zaznaczają jednak, że choć obecne wskaźniki są niekorzystne, to najgorsze oceny polityki USA wobec Ukrainy odnotowano w marcu 2025 roku.
Na pytanie o zaufanie do instytucji międzynarodowych 48 proc. respondentów zadeklarowało zaufanie do Unii Europejskiej, a 26 proc. brak zaufania. W porównaniu z grudniem 2024 roku (46 proc. zaufania i 19 proc. braku zaufania) poziom poparcia pozostaje stabilny, choć wzrósł odsetek sceptyków.
Jednocześnie 25 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska wobec UE – to mniej niż rok wcześniej, co wskazuje na rosnącą klarowność opinii. Ogólnie UE pozostaje instytucją cieszącą się relatywnie wysokim zaufaniem społecznym na Ukrainie.
Znacznie gorzej wypadają Stany Zjednoczone i NATO. USA ufa obecnie jedynie 18 proc. Ukraińców (wobec 41 proc. w grudniu 2024 roku), natomiast brak zaufania deklaruje 52 proc. respondentów. W przypadku NATO poziom zaufania spadł z 43 do 30 proc., a brak zaufania wzrósł z 25 do 43 proc.
Działalność prezydenta USA Donalda Trumpa w kontekście Ukrainy 74 proc. respondentów nadal ocenia negatywnie. W maju i czerwcu 2025 roku podobnego zdania było 72 proc., co oznacza, że w ostatnim półroczu opinie w tej sprawie praktycznie się nie zmieniły.
Tylko 14 proc. ankietowanych uważa, że dla Ukrainy dobrze jest, iż Trump ponownie pełni funkcję prezydenta USA (wcześniej 16 proc.).
Respondenci, którzy nie postrzegają Europy i USA jako wiarygodnych sojuszników, są bardziej skłonni akceptować bolesne ustępstwa, a nawet kapitulację. W badaniu 27 proc. osób uznających Europę za niewiarygodnego partnera byłoby gotowych poprzeć rosyjski „plan pokojowy”, wobec 13 proc. wśród tych, którzy wierzą, że Europa dąży do sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy.
Sondaż przeprowadzono w dniach 26 listopada – 29 grudnia 2025 roku metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na losowej próbie numerów telefonów komórkowych. Badaniem objęto 1001 dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających na terytoriach kontrolowanych przez rząd w Kijowie.
