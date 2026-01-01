Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Amerykanów zapytano, jak Donald Trump radzi sobie z obietnicą zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Najnowszy sondaż

O poparcie dla działań prezydenta Donalda Trumpa w związku z wojną rosyjsko-ukraińską zapytano w najnowszym sondażu The Economist/YouGov.

Publikacja: 01.01.2026 13:59

Donald Trump podczas noworocznego przyjęcia w Mar-a-Lago

Donald Trump podczas noworocznego przyjęcia w Mar-a-Lago

Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Bartosz Lewicki

Według najnowszego sondażu prawie połowa Amerykanów nie popiera działań prezydenta Trumpa w związku z wojną rosyjsko–ukraińską. W sondażu pytano o ocenę sposobu, w jaki Donald Trump radzi sobie z sytuacją w Rosji i na Ukrainie.

W sumie 49 proc. respondentów wybrało odpowiedź, że „raczej nie pochwala” lub „zdecydowanie nie pochwala” działań Donalda Trumpa w tej sprawie. 

Z kolei 30 proc. badanych stwierdziło, że „w pewnym stopniu” lub „zdecydowanie” aprobuje sposób, w jaki Trump poradził sobie z realizacją obietnicy zakończenia wojny.

20 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”, nie udzielając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Rok 2025 i Donald Trump: poparcie spada, a ceny nie
Reklama
Reklama

Co Donald Trump i jego administracja robią w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą?

W pierwszym roku drugiej kadencji Donald Trump i jego administracja naciskali na Rosję, by ta zakończyła wojnę na Ukrainie, ale – jak przypomniał portal „The Hill” – czyniła to bezskutecznie. 

Donald Trump spotkał się w niedzielę w Mar-a-Lago z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu obaj poinformowali, że „poczyniono postępy” w kwestii 20-punktowego projektu pokojowego, popieranego przez Zełenskiego. 

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Rozmowy pokojowe. Władimir Putin bawi się z Donaldem Trumpem w głuchy telefon

– Nasze spotkanie było doskonałe. Omówiliśmy – ktoś mógłby powiedzieć – 95 proc. Poczyniliśmy duży postęp w kierunku zakończenia tej wojny” – powiedział Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z Zełenskim w Mar-a-Lago, zauważając jednak, że „wciąż pozostały jedna-dwie bardzo drażliwe kwestie”, w tym sprawa nieokupowanych terytoriów Ukrainy w Donbasie. – Jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko – dodał. 

W sondażu The Economist/YouGov 27 proc. respondentów stwierdziło, że ich zdaniem Rosja ma przewagę w wojnie, 6 proc. stwierdziło, że zwycięża Ukraina, a 44 proc. uważa, że żadna ze stron nie ma przewagi. 24 proc. respondentów nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 

Sondaż Economist/YouGov przeprowadzono w dniach 26–29 grudnia i objął 1550 respondentów. Margines błędu wynosi 3,6 pkt. proc.

Reklama
Reklama

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Donald Trump Relacje USA-Ukraina Donald Trump - druga kadencja
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1408
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1408
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Materiał Promocyjny
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Gen. Walerij Gierasimow
Konflikty zbrojne
Nie tylko Donbas? Rosjanie zapowiadają przyspieszenie ofensywy na innym froncie
Rząd Niemiec chce w 2029 roku wydawać na armię 3,5 proc. PKB
Konflikty zbrojne
„Politico”: Tajny dokument wskazuje, że Niemcy przygotowują się na wojnę z Rosją.
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Już nie tylko Ukraina. Na kogo Putin teraz napadnie
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Około 120 tys. osób na przedmieściach Moskwy zostało pozbawionych prądu
Konflikty zbrojne
Blackout w obwodzie moskiewskim, ponad 100 000 odbiorców bez prądu
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama