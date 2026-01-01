Aktualizacja: 01.01.2026 14:21 Publikacja: 01.01.2026 13:59
Donald Trump podczas noworocznego przyjęcia w Mar-a-Lago
Według najnowszego sondażu prawie połowa Amerykanów nie popiera działań prezydenta Trumpa w związku z wojną rosyjsko–ukraińską. W sondażu pytano o ocenę sposobu, w jaki Donald Trump radzi sobie z sytuacją w Rosji i na Ukrainie.
W sumie 49 proc. respondentów wybrało odpowiedź, że „raczej nie pochwala” lub „zdecydowanie nie pochwala” działań Donalda Trumpa w tej sprawie.
Z kolei 30 proc. badanych stwierdziło, że „w pewnym stopniu” lub „zdecydowanie” aprobuje sposób, w jaki Trump poradził sobie z realizacją obietnicy zakończenia wojny.
20 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”, nie udzielając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie.
W pierwszym roku drugiej kadencji Donald Trump i jego administracja naciskali na Rosję, by ta zakończyła wojnę na Ukrainie, ale – jak przypomniał portal „The Hill” – czyniła to bezskutecznie.
Donald Trump spotkał się w niedzielę w Mar-a-Lago z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu obaj poinformowali, że „poczyniono postępy” w kwestii 20-punktowego projektu pokojowego, popieranego przez Zełenskiego.
– Nasze spotkanie było doskonałe. Omówiliśmy – ktoś mógłby powiedzieć – 95 proc. Poczyniliśmy duży postęp w kierunku zakończenia tej wojny” – powiedział Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z Zełenskim w Mar-a-Lago, zauważając jednak, że „wciąż pozostały jedna-dwie bardzo drażliwe kwestie”, w tym sprawa nieokupowanych terytoriów Ukrainy w Donbasie. – Jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko – dodał.
W sondażu The Economist/YouGov 27 proc. respondentów stwierdziło, że ich zdaniem Rosja ma przewagę w wojnie, 6 proc. stwierdziło, że zwycięża Ukraina, a 44 proc. uważa, że żadna ze stron nie ma przewagi. 24 proc. respondentów nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Sondaż Economist/YouGov przeprowadzono w dniach 26–29 grudnia i objął 1550 respondentów. Margines błędu wynosi 3,6 pkt. proc.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
