Według najnowszego sondażu prawie połowa Amerykanów nie popiera działań prezydenta Trumpa w związku z wojną rosyjsko–ukraińską. W sondażu pytano o ocenę sposobu, w jaki Donald Trump radzi sobie z sytuacją w Rosji i na Ukrainie.

Reklama Reklama

W sumie 49 proc. respondentów wybrało odpowiedź, że „raczej nie pochwala” lub „zdecydowanie nie pochwala” działań Donalda Trumpa w tej sprawie.

Z kolei 30 proc. badanych stwierdziło, że „w pewnym stopniu” lub „zdecydowanie” aprobuje sposób, w jaki Trump poradził sobie z realizacją obietnicy zakończenia wojny.

20 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”, nie udzielając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie.